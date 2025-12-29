Hàn Quốc siết quy định đối với tài xế say xỉn

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (NPA) ngày 28-12 đưa ra thông tin trên.

Theo quy định dự kiến được áp dụng từ năm 2026, người bị phát hiện lái xe trong tình trạng say xỉn ít nhất 2 lần trong vòng 5 năm phải lắp đặt thiết bị nói trên. Thiết bị này sử dụng mẫu hơi thở thu thập qua ống thổi hoặc cảm biến trên vô lăng để đo nồng độ cồn trong máu của tài xế. Nếu nồng độ cồn đo được vượt mức quy định, thiết bị sẽ ngăn người này khởi động xe.

Theo trang The Korea Herald, chi phí lắp đặt thiết bị này khoảng 3 triệu won (gần 55 triệu đồng). NPA đang thảo luận với Cơ quan Giao thông đường bộ Hàn Quốc về các phương án cho thuê thiết bị này.

Cảnh sát tiến hành kiểm tra nồng độ cồn một người lái xe ở TP Gwangju, tỉnh Gyeonggi - Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Người vi phạm sẽ bị phạt đến 3 triệu won hoặc một năm tù giam, đồng thời bị thu hồi giấy phép lái xe. Người cố tình qua mặt hệ thống bằng cách nhờ người khác khởi động xe có thể đối mặt mức án lên tới 3 năm tù hoặc bị phạt tiền đến 3 triệu won.

Chính sách mới nói trên nhằm giảm số vụ lái xe sau khi uống rượu bia tại Hàn Quốc, trong đó có nhiều trường hợp tái phạm. Theo NPA, trong số 75.950 vụ tai nạn do lái xe khi say xỉn giai đoạn 2019-2023, có tới 43,3% vụ do người từng bị phạt vì lỗi này trong 5 năm trước đó gây ra. Trong khi đó, tỉ lệ người tái phạm tăng lên mức 45,3% năm 2024, buộc nhà chức trách tăng cường hình phạt.