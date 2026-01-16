HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hàn Quốc tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

Hải Hưng

(NLĐO) – Tòa án Trung tâm Quận Seoul – Hàn Quốc tuyên phạt cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bản án 5 năm tù giam liên quan lệnh thiết quân luật cuối năm 2024.

Đây là phán quyết đầu tiên nhắm vào ông Yoon Suk-yeol trong tổng số 8 vụ án hình sự xoay quanh sắc lệnh thiết quân luật cùng các cáo buộc khác đang được xét xử, theo AP.

Tội danh nghiêm trọng nhất mà cựu tổng thống Hàn Quốc phải đối mặt là "dẫn đầu cuộc nổi loạn" liên quan việc thực thi thiết quân luật.

Tội danh này theo luật Hàn Quốc có thể đối mặt mức hình phạt cao nhất lên tới tử hình. Do đó, phán quyết 5 năm tù ngày 16-1 chỉ liên quan một phần các cáo buộc đang được xét xử đối với ông Yoon Suk-yeol, bao gồm hành vi chống đối cơ quan thực thi pháp luật nhằm bắt giữ ông.

Hàn Quốc tuyên phạt tù giam với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol - Ảnh 1.

Hình ảnh cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được người ủng hộ dán bên ngoài Tòa án Trung tâm Quận Seoul ngày 16-1. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol hiện chưa đưa ra phản hồi công khai về phán quyết của Tòa án Trung tâm Quận Seoul.

Trước đó, khi công tố viên độc lập đề nghị mức án 10 năm tù đối với ông Yoon cho những cáo buộc này, nhóm luật sư bào chữa đã phản bác gay gắt, cho rằng yêu cầu truy tố "mang động cơ chính trị và không có đủ cơ sở pháp lý" để đề xuất một "mức án quá mức". 

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị luận tội, bắt giữ và phế truất khỏi chức vụ sau khi quyết định áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3-12-2024. Khi đó, lệnh thiết quân luật đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Hàn Quốc, yêu cầu ông Yoon từ chức.

Về phía mình, ông Yoon nhiều lần khẳng định không có ý định đặt đất nước dưới lệnh thiết quân luật trong thời gian dài. Theo ông, sắc lệnh thiết quân luật chỉ nhằm cảnh báo người dân về những nguy cơ từ quốc hội do phe đối lập kiểm soát, vốn bị ông cáo buộc là "liên tục cản trở chương trình nghị sự của chính phủ".

Tuy nhiên, các nhà điều tra nhận định sắc lệnh này là nỗ lực nhằm củng cố và kéo dài quyền lực của ông Yoon, từ đó truy tố ông với các tội danh "nổi loạn", "lạm quyền" và nhiều hành vi hình sự khác.

Tin liên quan

VIDEO: Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản trổ tài cùng đánh trống

(NLĐO) - Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có khoảnh khắc giao lưu văn hóa đặc biệt khi cùng song tấu với dàn trống.

Triều Tiên tuyên bố bắn hạ "UAV Hàn Quốc xâm phạm không phận"

(NLĐO) - Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã xâm phạm không phận bằng máy bay không người lái (UAV) vào tháng 9 năm ngoái và ngày 4-1 vừa qua.

Hàn Quốc nói “Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo”

(NLĐO) - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía ngoài khơi vùng biển phía Đông bán đảo vào sáng 4-1 (giờ địa phương).

Hàn Quốc toà án Yoon Suk-yeol phạt tù thiết quân luật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo