HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Hana Gold lên tiếng sau khi CEO Hana Ngô vướng vòng lao lý

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Hana Gold khẳng định ngoại trừ tính năng nạp/rút tiền bị ảnh hưởng, việc truy cập sử dụng ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.

Tối 27-3, fanpage Hana Gold đưa ra thông báo mới nhất, trong đó xin lỗi đến khách hàng, nhà đầu tư và đối tác về những bất tiện phát sinh trong thời gian gần đây, đồng thời cập nhật tình hình liên quan.

Theo đó, Hana Gold cho biết đã nắm được thông tin cơ quan chức năng đã khởi tố bà Ngô Thị Thảo và ông Vương Lê Vĩnh Nhân để điều tra các hoạt động liên quan đến việc vận hành sàn ONUS.

HanaGold là một công ty cổ phần với nhiều cổ đông, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư độc lập, nền tảng ứng dung Hana Gold cũng hoạt động đúng quy định pháp luật và không bị cơ quan nhà nước yêu cầu chấm dứt.

Cá nhân bà Ngô Thị Thảo đang bị điều tra (Hana Gold không bị điều tra), chỉ đóng vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên do bà Ngô Thị Thảo là người đại diện theo pháp luật của Hana Gold nên việc bà bị điều tra đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của HanaGold và ứng dụng.

Tại thời điểm này, ngoại trừ tính năng nạp/rút tiền bị ảnh hưởng, việc truy cập sử dụng ứng dụng HanaGold vẫn đang hoạt động bình thường.

"Hana Gold cam kết và khẳng định rằng, tài sản của khách hàng trên hệ thống luôn được quản lý chặt chẽ. Hana Gold cam kết về năng lực tài chính để thanh khoản cho mọi yêu cầu rút tiền, tài sản từ khách hàng.

Tuy nhiên, giai đoạn này Hana Gold đang phối hợp với cơ quan nhà nước nhằm phục vụ quá trình xác minh, điều tra nên một số tính năng nêu trên phải tạm ngưng"- fanpage này thông báo.

Hana Gold lên tiếng về hoạt động sau khi CEO Hana Ngô bị bắt - Ảnh 1.

Hana Gold cập nhật về tình hình hoạt động tối 27-3

Thông báo được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới đây đã khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại TP Cần Thơ); Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại Hà Nội); Ngô Thị Thảo (SN 1994, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Hana Gold) cùng một số đối tượng liên quan bị xác định đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Bà Ngô Thị Thảo (còn gọi là Hana Ngô) là người sáng lập và điều hành Công ty CP Vàng bạc Đá quý Hana Gold. Theo giới thiệu, bà có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chứng khoán, từng tham gia quản lý và triển khai nhiều dự án liên quan.

Dưới sự điều hành của bà, Hana Gold được phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ vào kinh doanh vàng, cho phép người dùng mua vàng từ số tiền nhỏ, chỉ từ 100.000 đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nền tảng quản lý và đầu tư tài sản hàng đầu Đông Nam Á.

Theo công bố, nền tảng hiện có hơn 300.000 người dùng, vận hành 5 chi nhánh tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau, đồng thời đã huy động khoảng 1,7 triệu USD từ các quỹ đầu tư.

Tin liên quan

Nữ CEO Hana Gold bị bắt trong đường dây liên quan sàn ONUS là ai?

(NLĐO) - Bà Hana Ngô, CEO Hana Gold, là cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ Anh, từng làm việc tại một ngân hàng thuộc nhóm Big4.

Hana Gold gửi lời xin lỗi đến các nhà đầu tư

(NLĐO) - Động thái này diễn ra sau khi nhiều nhà đầu tư phản ánh không thể giao dịch và rút tiền từ ứng dụng Hana Gold.

Diễn biến mới nhất liên quan sự cố trên ONUS và Hana Gold

(NLĐO) - Diễn biến tại Hana Gold xảy ra cùng thời điểm sàn ONUS gặp sự cố, khiến nhiều nhà đầu tư càng bất an hơn khi xâu chuỗi các thông tin liên quan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo