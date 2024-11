Hãng bảo hiểm làm khó chủ xe

Ông Trần Hoàng Minh (quận 1, TP HCM), đang sử dụng chiếc Toyota Vios, cho biết trước đây, chỉ cần mua bảo hiểm xe cơ giới là sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường "từ A đến Z" khi xảy ra va chạm dẫn đến trầy xước, móp méo, thậm chí bị bể kính trước.

Mới đây, ông phải đóng thêm 1 triệu đồng khi mang xe đi xử lý các vết trầy xước ở 2 bên hông. Khi nêu thắc mắc thì ông được nhân viên ở garage giải thích rằng phía công ty bảo hiểm yêu cầu chủ xe đóng thêm 500.000 đồng/vụ tổn thất. Đáng nói là mỗi bên hông xe bị trầy xước được tính là... 1 vụ tổn thất. "Nếu mang xe ra garage ô tô bên ngoài để xử lý thì chỉ tốn 300.000 đồng cho mỗi bên trầy xước" - ông Dũng so sánh.

Nhiều chủ xe từ bỏ mua bảo hiểm xe cơ giới và chuyển sang sơn, sửa ở bên ngoài giúp giảm chi phí đáng kể

Trong khi đó, ông Nguyễn Vinh Hào (TP Thủ Đức, TP HCM) bức xúc khi không chỉ phải trả 1 triệu đồng cho hãng bảo hiểm Bảo Minh do vết xước nhẹ ở 2 bên mà còn phải đóng thêm số tiền 10% trên tổng chi phí sửa chữa bởi lỗi không giữ được hiện trường khi xảy ra tổn thất cũng như không có xác nhận từ phía công an.

"Ô tô của tôi bị trầy xước không biết từ khi nào, có thể do đậu trên đường hoặc ở bãi đậu xe và bị xe khác va quệt. Do đó, khi phát hiện, tôi không thể nào xác định được hiện trường và nguyên nhân. Hơn nữa, phía công an cũng sẽ không tiếp nhận những vụ tổn thất nhẹ như thế này. Phía bảo hiểm đòi phải có đầy đủ chứng cứ thì chẳng khác nào làm khó chủ xe" - ông Hào nhìn nhận.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, việc công ty bảo hiểm quy định mức khấu trừ 500.000 đồng/vụ nhằm giảm thiểu những yêu cầu bồi thường nhỏ lẻ, gây thiệt hại cho phía bảo hiểm.

Bên cạnh đó, mức giảm trừ 10%-99% chi phí sửa chữa, nhất là trong tình huống không báo hiện trường hoặc không thông báo kịp thời, tuy gây tranh cãi nhưng cũng nhằm giảm thiểu rủi ro bồi thường cho những trường hợp không rõ trách nhiệm.

Tuy nhiên, luật sư Hậu cho rằng nếu các điều khoản nêu trên không được thể hiện minh bạch trong hợp đồng, khách hàng có quyền yêu cầu giải thích rõ. Luật sư Hậu nêu thực tế, nhiều hợp đồng bảo hiểm không làm rõ các quy định khấu trừ và giảm trừ, khiến chủ xe nghĩ rằng mọi thiệt hại đều được chi trả đầy đủ.

"Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2022, nếu doanh nghiệp (DN) bảo hiểm cố tình không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, bên mua bảo hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng và được hoàn phí bảo hiểm đã đóng" - luật sư Hậu cho biết.

Cũng theo luật sư Hậu, nếu có điều khoản loại trừ trách nhiệm, DN bảo hiểm phải quy định rõ trong hợp đồng và giải thích cho bên mua hiểu rõ. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan dẫn đến việc bên mua bảo hiểm chậm thông báo hiện trường, DN bảo hiểm không được áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm về việc chậm thông báo.