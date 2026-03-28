Hàng chục tỉ đồng được huy động mỗi năm hỗ trợ bệnh nhân khó khăn

Trong xu hướng nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện, công tác xã hội tại các bệnh viện ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, không chỉ hỗ trợ tâm lý mà còn kết nối nguồn lực xã hội, mỗi năm huy động hàng chục tỉ đồng giúp bệnh nhân khó khăn vượt qua bệnh tật.

Bé C.T.S (8 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị suy tủy vô căn. Để chạy chữa bệnh cho con, ba mẹ S. phải bán hết tài sản vốn liếng của gia đình. Bé S. đứng trước nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép tế bào gốc tạo máu với chi phí hàng trăm triệu đồng.

Giữa lúc tưởng chừng bế tắc, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã kịp thời kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí cho bè S. được điều trị. May mắn sau đó, người anh trai tương thích hoàn toàn, nên em được ghép tuỷ thành công. Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực sức khoẻ của em hồi phục tốt.

Trong mô hình y tế hiện đại, công tác xã hội giữ vai trò là cầu nối giữa người bệnh, gia đình, nhân viên y tế và cộng đồng. Trong hình, lãnh đạo và nhân viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 2 lì xì cho bệnh nhi đón Tết trong bệnh viện

Không chỉ với bệnh nhi, nhiều bệnh nhân người lớn cũng được tiếp sức kịp thời. Bà N.T.H.A (58 tuổi, ngụ TP HCM) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do biến chứng đái tháo đường, từng được gia đình xin đưa về nhà vì không đủ chi phí. Với sự nỗ lực của y bác sĩ và sự vào cuộc nhanh chóng của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bà được hỗ trợ viện phí, hướng dẫn thủ tục miễn giảm và tặng thẻ BHYT. Sau hơn một tuần điều trị, bà đã qua cơn nguy kịch.

Theo ThS Chu Văn Thành, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1, điều trị không chỉ là thuốc men mà còn là sự sẻ chia, giúp giảm gánh nặng kinh tế và tạo niềm tin cho bệnh nhân. Năm 2025, đơn vị đã hỗ trợ hơn 1.100 trường hợp với tổng kinh phí gần 30 tỉ đồng; hàng trăm ngàn suất ăn miễn phí, hàng chục ngàn phần quà được trao tận tay bệnh nhi và thân nhân.

Nhân viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức các hoạt động cho bệnh nhi

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hơn 3 tỉ đồng cũng đã được huy động trong năm qua để hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân khó khăn. Theo ThS Hoàng Thị Bích Hạnh, công tác xã hội không chỉ dừng ở hỗ trợ tài chính mà còn hướng tới quản lý ca bệnh toàn diện, giúp bệnh nhân ổn định cuộc sống sau điều trị, hạn chế tái nhập viện.

Trao tặng quà và chúc mừng sinh nhật cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Nhiều bệnh nhân nghẹn ngào xúc động, thậm chí có bệnh nhân 60 tuổi mới lần đầu được tổ chức sinh nhật

Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, từ khi đi vào hoạt động, đến nay sau 10 năm, đơn vị đã tiếp nhận gần 20.000 lượt tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đồng hành, qua đó hỗ trợ hàng chục ngàn lượt bệnh nhi khó khăn, kịp thời tạm ứng viện phí và duy trì cơ hội điều trị. Tổng cộng hơn 5,34 triệu lượt bệnh nhân và thân nhân đã được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ, trong đó có 162.340 lượt được tiếp sức viện phí, 735.978 phần quà và hơn 4,44 triệu suất ăn miễn phí được trao tặng.

TS-BS Nguyễn Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhận định công tác xã hội chính là "cánh tay nối dài" của bác sĩ, giúp tháo gỡ rào cản kinh tế và tâm lý để người bệnh yên tâm điều trị.

TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết mỗi năm bệnh viện tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng với chi phí lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng. Nếu không có sự chung tay của cộng đồng thông qua công tác xã hội, nhiều bệnh nhi khó có cơ hội sống.

Theo Sở Y tế TP HCM, 100% bệnh viện công lập trên địa bàn đã có bộ phận công tác xã hội, góp phần xây dựng môi trường y tế nhân văn. Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục mở rộng độ bao phủ BHYT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy vai trò của công tác xã hội như cầu nối giữa chính sách và cuộc sống.

Không chỉ là hoạt động hỗ trợ, công tác xã hội đang trở thành một trụ cột trong hệ thống y tế hiện đại, nơi y học và lòng nhân ái cùng song hành, giúp không ai bị bỏ lại phía sau.