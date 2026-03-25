Sức khỏe

Công tác xã hội lan tỏa lòng nhân ái, tiếp sức người bệnh

N.Dung

(NLĐO) - Công tác xã hội trong bệnh viện không chỉ hỗ trợ chi phí mà còn đồng hành, tiếp sức tinh thần, giúp người bệnh vững tâm trên hành trình điều trị.

Y học hiện đại dựa vào phác đồ và thiết bị tiên tiến, nhưng để người bệnh an tâm, vượt qua gánh nặng chi phí và áp lực tâm lý, họ còn cần một "đơn thuốc" khác đó là sự thấu hiểu và hỗ trợ kịp thời.

Gia đình bệnh nhi ở Phú Thọ nhận hỗ trợ từ Phòng Công tác xã hội

Một bệnh nhi 14 tuổi (Phú Thọ) được chuyển đến Khoa Thận và Lọc máu (Bệnh viện Nhi Trung ương) trong tình trạng phù toàn thân, suy kiệt nhanh. Trẻ được chẩn đoán viêm cầu thận tiến triển nhanh, phải lọc huyết tương khẩn cấp.

Chi phí lớn, điều trị kéo dài vượt khả năng gia đình. Các bác sĩ đã phối hợp với Phòng Công tác xã hội kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ. Sau 14 lần lọc, tình trạng cải thiện rõ, chức năng thận dần phục hồi, bệnh nhi được xuất viện.

Không chỉ hỗ trợ chi phí, nhân viên công tác xã hội còn đồng hành, lắng nghe và động viên người bệnh. Họ có mặt tại các khoa lâm sàng để nắm bắt hoàn cảnh, kết nối nguồn lực kịp thời. Những hỗ trợ nhỏ như suất ăn, phần quà hay lời động viên giúp người bệnh cải thiện tinh thần.

Nhiều hoạt động như hội chợ các dịp lễ, Tết, "Lớp học hy vọng", sinh nhật cho bệnh nhi nội trú… được tổ chức thường xuyên, giúp giảm căng thẳng, tạo động lực người bệnh điều trị.

Kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam, Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức cắt tóc miễn phí, "gian hàng 0 đồng" cho người bệnh khó khăn. Hơn 500 suất quà đã được trao tới người bệnh.

Hoạt động cắt tóc miễn phí cho người bệnh tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Công tác xã hội, từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã kết nối nhiều nguồn lực hỗ trợ người bệnh, đồng thời cải thiện quy trình đón tiếp, hướng dẫn. Nhân viên phòng cũng hỗ trợ người bệnh, đặc biệt là những người mắc bệnh lý da liễu, giúp họ giảm mặc cảm, tăng tự tin trong điều trị và hòa nhập cộng đồng.

PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhận định công tác xã hội ngày càng quan trọng trong mô hình bệnh viện hiện đại và đồng thời là cầu nối giữa người bệnh, đội ngũ y tế và các nguồn lực xã hội.

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhiều người bệnh gắn bó lâu dài với điều trị. Bà Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, cho biết đội ngũ đồng hành xuyên suốt quá trình điều trị, nhiều bệnh nhân giữ liên lạc để được tham vấn khi cần. "Mỗi trường hợp cần cách tiếp cận linh hoạt"- bà nói.

Các hoạt động dành cho bệnh nhi cũng được chú trọng, như "Lớp học hạnh phúc" tại Trung tâm Thalassemia, giúp các em giảm áp lực và duy trì tinh thần lạc quan.

Công tác xã hội - cầu nối giữa người bệnh, nhân viên y tế và các nguồn lực xã hội

Tại Bệnh viện K, mỗi năm đơn vị vận động hàng chục tỉ đồng hỗ trợ người bệnh, duy trì nhiều mô hình như bếp ăn từ thiện, nhà lưu trú, câu lạc bộ bệnh nhân ung thư, chương trình âm nhạc, "Tóc cho người bệnh ung thư"…

Bệnh viện cũng tham gia vận động, thành lập Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng. Dịp này, bệnh viện đã trao tặng 10 xe lăn và 50 phần quà kèm hỗ trợ tiền mặt cho người bệnh.

Nhân dịp 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25-3-2016 – 25-3-2026), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư chúc mừng đội ngũ làm công tác xã hội. Bà đánh giá đây là nghề thầm lặng nhưng giữ vai trò quan trọng trong hỗ trợ người yếu thế và lan tỏa tinh thần nhân ái.

