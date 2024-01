Ngày 11-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong những năm qua, Công an tỉnh này đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, từ đó tình hình tội phạm xâm hại trẻ em (trong đó có xâm hại tình dục trẻ em) trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiềm chế.



Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo cần nâng cao kỹ năng cho trẻ, đồng thời có sự quan tâm từ người lớn để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. Ảnh minh họa

Cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Tuy nhiên, số vụ xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm này của một bộ phận người dân chưa cao.

Trong nhiều vụ việc, người bị hại và gia đình của người bị hại thường có tâm lý e ngại, mặc cảm, tự ti, lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống gia đình nên không dám lên tiếng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân họ hoặc người thân khi bị xâm hại.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác theo dõi và thống kê, trong 11 tháng năm 2023 (từ tháng 12-2022 đến tháng 11-2023), lực lượng công an đã tiếp nhận, xử lý 64 tin báo về các vụ việc có dấu hiệu xâm hại tình dục, trong đó có đến 47 vụ nạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 73,8%).

Đáng nói, có những vụ việc hết sức đau lòng khi người thực hiện hành vi xâm hại trẻ em lại là người thân quen của trẻ. Thậm chí có những trường hợp rất đau lòng như bố đẻ hiếp dâm chính con gái ruột của mình, bác dâm ô cháu… Qua đánh giá thực tế, hầu hết các trường hợp nạn nhân là trẻ em thiếu sự quan tâm, chăm sóc và theo dõi từ gia đình, các em không có đủ kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác.

Hiện nay, việc xâm hại tình dục không chỉ diễn ra đối với trẻ em gái, mà còn xảy ra cả với trẻ em trai. Do đó, dù ở lứa tuổi nào và giới tính nào, việc cha mẹ, thầy cô dạy các kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ là hết sức cần thiết, nhất là những kiến thức nhận biết các hành vi xâm hại, cùng với đó là sự sát sao, theo dõi từ người thân để phát hiện kịp thời khi trẻ có các dấu hiệu bất thường.