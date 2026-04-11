Hàng ghế đặc biệt trên chuyến bay chở phái đoàn Iran đến Pakistan

Ngày 11-4, chuyên cơ chở phái đoàn Iran đã hạ cánh xuống Pakistan để bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ.

Hình ảnh ám ảnh nhất nằm ở hàng ghế đầu của chuyến bay: những chiếc cặp sách rách nát, những đôi giày nhỏ bé dính máu khô và di ảnh của những học sinh không bao giờ còn có thể đến trường.

Phái đoàn lần này lấy tên gọi là "Minab 168" để tưởng nhớ những đứa trẻ bị sát hại ngay tại trường học trong ngày đầu tiên liên quân Mỹ - Israel tấn công Iran.

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf chia sẻ khoảnh khắc ông lặng lẽ đứng trước những kỷ vật của trẻ thơ với dòng chú thích: "Những người bạn đồng hành của tôi trên chuyến bay này #Minab168".

Đại sứ quán Iran tại Nam Phi đã chia sẻ lại bài viết kèm thông điệp: "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên trẻ em ở Minab, mãi mãi".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf lặng người trước hàng ghế của "những người bạn đồng hành" trên chuyến bay tới Islamabad. Ảnh: X @mb_ghalibaf.

Theo báo cáo, hơn 160 trẻ em đã thiệt mạng khi trường tiểu học Shajareh Tayyibeh ở thị trấn Minab, miền Nam Iran, bị trúng bom.

Vài ngày sau vụ việc, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi đã chia sẻ một bức ảnh chụp từ trên không cho thấy những ngôi mộ tập thể đang được đào để chôn cất những em bé vô tội. Trong cùng bài đăng, ông Araghchi gọi đây là hành động "giết người máu lạnh".

Lên tiếng lên án cuộc tấn công, ông Araghchi cho biết: "Tòa nhà bị phá hủy là một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền Nam Iran. Nó bị ném bom giữa ban ngày, khi đang chật kín học sinh nhỏ tuổi. Chỉ riêng tại địa điểm này, hàng chục đứa trẻ vô tội đã bị sát hại. Những tội ác chống lại người dân Iran này sẽ không thể không bị đáp trả".

Hình ảnh từ trên cao ghi lại cảnh đào những ngôi mộ tập thể để chôn cất các học sinh thiệt mạng tại Minab, được Bộ trưởng Ngoại giao Iran chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: X @araghchi.

Phía Mỹ đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc tấn công trường học tại Minab.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng "chính Iran đã làm điều đó vì vũ khí của họ rất thiếu chính xác".

Tuy nhiên, trước đó, chính truyền thông Mỹ đã đưa tin về một vụ tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào tòa nhà trường tiểu học do sai sót trong việc xác định mục tiêu của quân đội Mỹ.

Tại Islamabad, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Bộ trưởng Ngoại giao Seyed Abbas Araghchi dẫn đầu sẽ thảo luận về đề xuất ngừng bắn 10 điểm của Tehran.

Phía Iran đã được tiếp đón bởi Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar và các quan chức cấp cao của quân đội Pakistan vào sáng 11-4.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đoàn đàm phán cùng đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một phó tổng thống Mỹ tới Pakistan kể từ năm 2011, với mục tiêu tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự thông qua đàm phán trực tiếp.