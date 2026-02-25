HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hãng hàng không của Sun Group mở 2 đường bay mới tới Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Sun PhuQuoc Airways vừa khai trương các đường bay đến Đà Nẵng, hoàn thiện chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng – giải trí trong hệ sinh thái của Sun Group.

Ngày 25-2, Sun PhuQuoc Airways (SPA) của Tập đoàn Sun Group chính thức khai trương hai đường bay kết nối Hà Nội và TPHCM với Đà Nẵng.

Chuyến bay thương mại đầu tiên khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 15, tiếp đó là chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10 giờ 30, đưa những hành khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong ngày khai thác.

Sun PhuQuoc Airways khai trương đường bay Đà Nẵng kết nối Hà Nội và TPHCM - Ảnh 1.

Máy bay của hãng Sun PhuQuoc Airways đưa khách từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng ngày 25-2

Theo kế hoạch, từ ngày 1-3, chặng Hà Nội – Đà Nẵng sẽ tăng từ 2 lên 4 chuyến/ngày; riêng chặng TPHCM – Đà Nẵng được khai thác 2 chuyến/ngày ngay từ khi mở bán. 

Dự kiến từ 15-3, hãng tiếp tục mở đường bay Đà Nẵng – Phú Quốc, hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa các điểm đến trọng điểm.

Sự hiện diện của SPA tại Đà Nẵng góp phần hoàn chỉnh chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng – giải trí trong hệ sinh thái của Sun Group.

Hãng hàng không của Sun Group mở 2 đường bay mới tới Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bìa trái), tặng hoa chào đón những hành khách đến từ chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways

Du khách có thể dễ dàng tiếp cận các khu nghỉ dưỡng như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Novotel Danang Premier Han River, Mercure Danang French Village Bana Hills và khám phá tổ hợp Sun World Ba Na Hills với biểu tượng Cầu Vàng.

Thời điểm này, Đà Nẵng đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện như Lễ hội Tulip trên mây 2026, các show ngoài trời "Love in the Sky", "Solar Warrior", chương trình cabaret "After Glow (Dư Âm)" tại Beer Plaza. Cuối tháng 5 tới, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – dự kiến khai mạc với sự tham gia của 10 đội pháo, hứa hẹn thu hút lượng lớn du khách.

Từ nay đến 30-6, khách sử dụng ứng dụng NCB iziMobile hoặc thẻ tín dụng NCB được hưởng quyền check-in ưu tiên; khách hạng Gold, Platinum, Diamond và Private được sử dụng phòng chờ thương gia khi đáp ứng đủ điều kiện về giấy tờ và thẻ hợp lệ trên chuyến bay do SPA khai thác.

Là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo, Sun PhuQuoc Airways phát triển theo mô hình lấy Phú Quốc làm trung tâm.

Tính đến cuối tháng 2-2026, hãng sở hữu 10 tàu bay hiện đại đồng thời hoàn tất các chứng nhận an toàn, bảo dưỡng từ Cục Hàng không Việt Nam.

Ngày 18-2 tại Washington D.C. (Mỹ), hãng ký hợp đồng trị giá 22,5 tỉ USD mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Với tầm bay lên tới 14.010 km, đội tàu này sẽ tạo nền tảng mở các đường bay thẳng từ Phú Quốc tới châu Âu, Bắc Mỹ và Bắc Á, hướng đến mục tiêu sở hữu 100 máy bay vào năm 2030.

Đà Nẵng hãng bay
