Lật tẩy bí mật trong phòng VIP quán karaoke ở Đà Nẵng

Ngày 25-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường An Thắng (TP Đà Nẵng) vừa bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi tụ tập sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke trên địa bàn.

Nhóm thanh niên nam nữ tụ tập sử dụng ma túy

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 22-2, tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường An Thắng tổ chức kiểm tra hành chính quán Karaoke Anh RuBy tại khối phố Thanh Quýt 2 (phường An Thắng).

Qua kiểm tra phòng Vip số 03, lực lượng chức năng phát hiện 7 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ nhiều tang vật gồm: các túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy (ketamin), 1 gói nghi "ma túy nước vui" cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Kết quả test nhanh cho thấy cả 7 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy như MOP, MDMA, MET, KET.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 4 đối tượng về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời niêm phong toàn bộ tang vật và bàn giao Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.