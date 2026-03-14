Hãng hàng không Việt mở thêm loạt đường bay quốc tế

Nhiều hãng hàng không Việt Nam đang mở mới hoặc khôi phục các đường bay quốc tế nhằm mở rộng thị trường, kích cầu du lịch trong bối cảnh ngành hàng không đối mặt nhiều biến động từ xung đột Trung Đông.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại châu Âu, phát biểu tại sự kiện công bố đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan)

Vietnam Airlines vừa công bố đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Schiphol ngày 11-3. Tuyến bay dự kiến khai thác từ 16-6-2026 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, sử dụng máy bay thân rộng Airbus A350.

Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam với Hà Lan. Khi đưa vào khai thác, mạng bay của Vietnam Airlines giữa Việt Nam và châu Âu sẽ nâng lên 12 đường bay tới 8 điểm đến, gồm Paris, Frankfurt, London, Munich, Milan, Copenhagen, Moscow và Amsterdam.

Trong khi đó, Vietjet mở bán hai đường bay mới kết nối các thành phố du lịch biển của Việt Nam với Đông Nam Á. Tuyến Đà Nẵng - Jakarta dự kiến khai trương từ 29-4-2026 với 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, còn đường bay Nha Trang - Singapore khai thác từ 1-6-2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, nhằm tăng cường kết nối du lịch và thương mại trong khu vực.

Vietravel Airlines cũng mở bán trở lại đường bay Hà Nội - Bangkok, khai thác từ 24-4 đến 24-10-2026 với tần suất một chuyến mỗi ngày.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, các hãng hàng không cần tối ưu chi phí, duy trì mạng đường bay và phối hợp với ngành du lịch để nghiên cứu mở mới hoặc tăng tần suất bay tới các thị trường tiềm năng như châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, Đông Âu, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc mở rộng mạng bay quốc tế sẽ góp phần kích cầu du lịch và tăng kết nối giao thương trong bối cảnh ngành hàng không đang chịu tác động từ xung đột Trung Đông, khiến giá nhiên liệu tăng và hoạt động khai thác toàn cầu bị gián đoạn.

Năm 2026, Cục Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu vận chuyển 95 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 13% và 15% so với năm 2025.