HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hãng hàng không Việt mở thêm loạt đường bay quốc tế

Dương Ngọc

(NLĐO)- Giữa nhiều khó khăn từ xung đột Trung Đông, nhiều hãng hàng không Việt Nam đang mở mới hoặc khôi phục các đường bay quốc tế nhằm mở rộng thị trường.

Nhiều hãng hàng không Việt Nam đang mở mới hoặc khôi phục các đường bay quốc tế nhằm mở rộng thị trường, kích cầu du lịch trong bối cảnh ngành hàng không đối mặt nhiều biến động từ xung đột Trung Đông.

Hãng hàng không Việt mở thêm loạt đường bay quốc tế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại châu Âu, phát biểu tại sự kiện công bố đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan)

Vietnam Airlines vừa công bố đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Schiphol ngày 11-3. Tuyến bay dự kiến khai thác từ 16-6-2026 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, sử dụng máy bay thân rộng Airbus A350.

Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam với Hà Lan. Khi đưa vào khai thác, mạng bay của Vietnam Airlines giữa Việt Nam và châu Âu sẽ nâng lên 12 đường bay tới 8 điểm đến, gồm Paris, Frankfurt, London, Munich, Milan, Copenhagen, Moscow và Amsterdam.

Trong khi đó, Vietjet mở bán hai đường bay mới kết nối các thành phố du lịch biển của Việt Nam với Đông Nam Á. Tuyến Đà Nẵng - Jakarta dự kiến khai trương từ 29-4-2026 với 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, còn đường bay Nha Trang - Singapore khai thác từ 1-6-2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, nhằm tăng cường kết nối du lịch và thương mại trong khu vực.

Vietravel Airlines cũng mở bán trở lại đường bay Hà Nội - Bangkok, khai thác từ 24-4 đến 24-10-2026 với tần suất một chuyến mỗi ngày.

Hãng hàng không Việt mở thêm loạt đường bay quốc tế - Ảnh 2.

Vietravel Airlines đang mở bán trở lại đường bay Hà Nội - Bangkok với tần suất một chuyến mỗi ngày từ 24-4-2026.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, các hãng hàng không cần tối ưu chi phí, duy trì mạng đường bay và phối hợp với ngành du lịch để nghiên cứu mở mới hoặc tăng tần suất bay tới các thị trường tiềm năng như châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, Đông Âu, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc mở rộng mạng bay quốc tế sẽ góp phần kích cầu du lịch và tăng kết nối giao thương trong bối cảnh ngành hàng không đang chịu tác động từ xung đột Trung Đông, khiến giá nhiên liệu tăng và hoạt động khai thác toàn cầu bị gián đoạn.

Năm 2026, Cục Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu vận chuyển 95 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 13% và 15% so với năm 2025.

Đường bay thẳng từ Việt Nam sang châu Âu cạn vé, giá cao nhất lên tới 285 triệu đồng

hàng không Vietravel Airlines Vietnam Airlines VietJet bay quốc tế khách quốc tế bay châu Âu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo