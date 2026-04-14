Hàng không Việt Nam chạm chuẩn vàng châu Âu

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO), đơn vị thành viên của Vietnam Airlines, mới đây đã trở thành tổ chức đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận EASA Part 147 (tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng máy bay).

"Tấm vé thông hành"

Trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không, chứng chỉ từ Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) được xem là "tiêu chuẩn vàng". Việc đạt chứng nhận EASA Part 147 đồng nghĩa năng lực đào tạo của Việt Nam đã được công nhận tương đương với các quốc gia có nền công nghiệp hàng không phát triển.

Tính khắt khe của tiêu chuẩn này thể hiện qua số lượng đơn vị đạt chuẩn còn rất hạn chế. Tại Đông Nam Á, hiện chỉ có khoảng 4 đơn vị sở hữu đồng thời cả chứng chỉ bảo dưỡng (Part 145) và đào tạo (Part 147) của EASA. Trên toàn châu Á, con số này cũng chỉ hơn 20 tổ chức. Với cột mốc trên, VAECO chính thức đưa Việt Nam gia nhập nhóm ít quốc gia có khả năng tự chủ đào tạo nhân lực kỹ thuật hàng không đạt chuẩn quốc tế.

Với chứng nhận EASA Part 147, VAECO đã chính thức đưa Việt Nam gia nhập nhóm ít các quốc gia có khả năng tự chủ đào tạo nhân lực kỹ thuật hàng không cấp độ cao nhất

Chứng chỉ Part 147 cũng giúp nội địa hóa hoạt động đào tạo, với mức tiết kiệm chi phí ước tính lên tới 90% so với đào tạo ở nước ngoài. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đội máy bay tại Việt Nam ngày càng hiện đại, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Ông Phạm Minh Hiệp, Phó Tổng Giám đốc VAECO, cho biết việc sở hữu đồng thời 2 chứng chỉ quan trọng này tạo ra mô hình vận hành hiệu quả. Thay vì phụ thuộc vào nguồn nhân lực đào tạo bên ngoài với chi phí cao và thời gian kéo dài, doanh nghiệp có thể chủ động toàn diện từ khâu huấn luyện đến sản xuất. "Chúng tôi chủ động từ đào tạo đến sản xuất, qua đó kiểm soát chất lượng đầu vào, rút ngắn thời gian phát triển năng lực và tối ưu chi phí. Đây chính là yếu tố giúp VAECO không chỉ cạnh tranh về giá mà còn có ưu thế về tốc độ và chất lượng - những tiêu chí cốt lõi để giành các hợp đồng bảo dưỡng lớn từ đối tác quốc tế" - ông Hiệp chia sẻ.

Thực tế, rào cản pháp lý - kỹ thuật từng là một "trở ngại mềm" khiến các đơn vị trong nước khó tiếp cận sâu với nhóm khách hàng châu Âu. Nay, với "tấm vé" EASA Part 147, VAECO đã làm chủ hệ thống đào tạo kỹ thuật theo chuẩn châu Âu, qua đó củng cố năng lực phục vụ các dòng máy bay hiện đại và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các hãng hàng không quốc tế. "Điểm khác biệt là chúng tôi không chỉ thu hút học viên quốc tế bằng chi phí, mà bằng chất lượng đào tạo được công nhận toàn cầu. Trong tương lai, VAECO hướng tới đào tạo cho cả kỹ sư của các hãng hàng không nước ngoài, nâng cao vị thế quốc gia" - ông Hiệp nhấn mạnh.

Bước nhảy vọt từ "Khát vọng Việt Nam"

Việc đạt chứng nhận EASA Part 147 là kết quả của quá trình chuẩn bị kéo dài từ năm 2024, với các yêu cầu nghiêm ngặt về hệ thống đào tạo, đội ngũ giáo viên và tài liệu theo chuẩn EASA. Theo Tổng Giám đốc VAECO Trần Quốc Hoài, việc làm chủ hệ thống đào tạo theo chuẩn châu Âu sẽ giúp doanh nghiệp chủ động phát triển đội ngũ kỹ sư, đồng thời củng cố nền tảng an toàn khai thác.

"Chứng nhận EASA Part 147 là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với những tiêu chuẩn cao hơn và trách nhiệm lớn hơn. Ngoài việc có thể chủ động về nguồn nhân lực chất lượng cao ngay trong nước với chi phí tối ưu hơn, doanh nghiệp có định hướng hình thành và phát triển trung tâm MRO, cung cấp nhân lực và đào tạo nhân lực cho các nước trong khu vực và quốc tế" - ông Trần Quốc Hoài cho biết thêm.

Đánh giá về ý nghĩa của dấu mốc này, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, khẳng định đây là một "bước nhảy vọt" về vị thế của toàn ngành. Theo ông, thành quả này không đến ngẫu nhiên mà là kết quả của một hành trình 30 năm hội nhập, bắt đầu từ những khát vọng nhỏ nhất về làm chủ công nghệ. "Đây là sự bắt đầu từ một khát vọng thiêng liêng - Khát vọng Việt Nam. Kết quả này kết tinh từ trí tuệ, tâm sức của đội ngũ kỹ thuật và sự đầu tư bài bản từ hệ sinh thái Vietnam Airlines" - Cục trưởng Uông Việt Dũng phát biểu.

Theo ông Dũng, để duy trì và phát huy thành quả này, thời gian tới, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo các cơ chế động lực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đủ năng lực được tự chủ hơn trong phát triển. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền hàng không Việt Nam không chỉ mạnh về vận tải mà còn vững vàng về kỹ thuật, lấy chất lượng và an toàn tuyệt đối làm kim chỉ nam trên hành trình vươn tầm thế giới.

Tiến tới "xuất khẩu" dịch vụ đào tạo Mục tiêu xa hơn của ngành hàng không Việt Nam là "xuất khẩu" dịch vụ đào tạo. Với định hướng kết hợp giữa đào tạo chuẩn quốc tế và chuyển đổi số (như ứng dụng e-learning, mô phỏng kỹ thuật và phân tích dữ liệu dự báo hỏng hóc), Việt Nam đang hội tụ đủ điều kiện để trở thành một trung tâm (hub) đào tạo kỹ thuật hàng không của khu vực.



