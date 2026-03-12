HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lãnh đạo sở ở Đà Nẵng sang Nga quảng bá điểm đến

B.Vân

(NLĐO) - Đoàn công tác của Đà Nẵng sang Nga để tham dự một hội chợ nhằm quảng bá điểm đến và mở rộng thị trường.

Ngày 12-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết từ ngày 11 đến 13-3, đoàn công tác thành phố do ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc sở, dẫn đầu tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026 tại Trung tâm Triển lãm Crocus Expo (Liên bang Nga). Đây là lần đầu TP Đà Nẵng góp mặt tại sự kiện này.

MITT Moscow là một trong những hội chợ du lịch lớn của khu vực Á – Âu, quy tụ hơn 1.000 đơn vị triển lãm từ 40 quốc gia, với khoảng 16.400 khách tham quan cùng hơn 40 phiên thảo luận chuyên đề và 265 diễn giả trong ngành du lịch.

Lãnh đạo Đà Nẵng quảng bá Du lịch Nga tại Hội chợ MITT Moscow 2026 - Ảnh 1.

Ông Tán Văn Vương (thứ 4 từ phải sang) cùng đoàn công tác TP Đà Nẵng tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026

Tại sự kiện, Đà Nẵng giới thiệu hình ảnh điểm đến nghỉ dưỡng biển kết hợp trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên, những sản phẩm phù hợp với thị hiếu của du khách Nga và các nước CIS, nhóm khách có xu hướng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao.

Gian hàng du lịch Đà Nẵng có diện tích 18m² với sự tham gia của 5 doanh nghiệp gồm: The Pearl Hội An, Bellerive Hội An Resort & Spa, Danang Mikazuki Japanese Resorts & Spa, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam và Công ty CP Du lịch và Truyền thông Travel House Vietnam.

Lễ khai trương gian hàng diễn ra sáng 11-3 với sự tham dự của ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch. Trong khuôn khổ hội chợ, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng và các doanh nghiệp dự kiến tổ chức khoảng 360 cuộc gặp B2B với các công ty lữ hành và đại lý du lịch tại Nga và khu vực CIS.

Du khách tham quan gian hàng còn có cơ hội trải nghiệm cà phê Việt Nam, tham gia các hoạt động tương tác và nhận quà lưu niệm đặc trưng của Đà Nẵng.

Dù chưa có đường bay thẳng từ Nga đến Đà Nẵng, thị trường này đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Năm 2025, thành phố đón hơn 171.000 lượt khách Nga, gần gấp đôi so với năm 2024 và nằm trong nhóm 15 thị trường quốc tế lớn. Hai tháng đầu năm 2026, Nga tiếp tục vào top 10 thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng, chiếm 2,94% tổng lượng khách.

Theo dự báo, lượng khách Nga đến Đà Nẵng trong năm 2026 có thể tăng khoảng 50%. Nhiều doanh nghiệp lữ hành như Anex Tour và Crystal Bay đang lên kế hoạch khai thác các chuyến bay thuê chuyến từ 12 thành phố của Nga và khu vực lân cận đến Đà Nẵng, dự kiến bắt đầu từ tháng 4-2026.

Song song với hoạt động xúc tiến tại hội chợ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cũng phối hợp với nền tảng quảng cáo số Yango Ads triển khai chiến dịch truyền thông tại thị trường Nga và CIS nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu điểm đến.

Thông qua các hoạt động quảng bá và kết nối đối tác, Đà Nẵng kỳ vọng mở rộng thị trường khách Nga, hướng đến nhóm du khách lưu trú dài ngày, chi tiêu cao, góp phần đa dạng hóa thị trường quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng du lịch thành phố.

Tin liên quan

Hành động đẹp của tài xế Grab ở Đà Nẵng nhận mưa lời khen của cộng đồng mạng

Hành động đẹp của tài xế Grab ở Đà Nẵng nhận mưa lời khen của cộng đồng mạng

(NLĐO) – Nhặt được chiếc túi có số tiền lớn do một phụ nữ đánh rơi, tài xế chạy Grab ở Hội An - TP Đà Nẵng nhanh chóng trình báo công an tìm chủ nhân trả lại.

Đà Nẵng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch ven sông Hàn, gỡ vướng mắc dự án Đa Phước 181ha

(NLĐO) - TP Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch, bổ sung dân số, tháo gỡ vướng mắc dự án, trong đó có khu đô thị quốc tế Đa Phước 181ha.

Đà Nẵng rà soát công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3

(NLĐO) - Đà Nẵng đang hoàn tất các khâu chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp và tăng cường kiểm tra tại cơ sở, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3

Nga du lịch Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo