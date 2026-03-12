Ngày 12-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết từ ngày 11 đến 13-3, đoàn công tác thành phố do ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc sở, dẫn đầu tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026 tại Trung tâm Triển lãm Crocus Expo (Liên bang Nga). Đây là lần đầu TP Đà Nẵng góp mặt tại sự kiện này.

MITT Moscow là một trong những hội chợ du lịch lớn của khu vực Á – Âu, quy tụ hơn 1.000 đơn vị triển lãm từ 40 quốc gia, với khoảng 16.400 khách tham quan cùng hơn 40 phiên thảo luận chuyên đề và 265 diễn giả trong ngành du lịch.



Ông Tán Văn Vương (thứ 4 từ phải sang) cùng đoàn công tác TP Đà Nẵng tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026

Tại sự kiện, Đà Nẵng giới thiệu hình ảnh điểm đến nghỉ dưỡng biển kết hợp trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên, những sản phẩm phù hợp với thị hiếu của du khách Nga và các nước CIS, nhóm khách có xu hướng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao.

Gian hàng du lịch Đà Nẵng có diện tích 18m² với sự tham gia của 5 doanh nghiệp gồm: The Pearl Hội An, Bellerive Hội An Resort & Spa, Danang Mikazuki Japanese Resorts & Spa, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam và Công ty CP Du lịch và Truyền thông Travel House Vietnam.

Lễ khai trương gian hàng diễn ra sáng 11-3 với sự tham dự của ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch. Trong khuôn khổ hội chợ, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng và các doanh nghiệp dự kiến tổ chức khoảng 360 cuộc gặp B2B với các công ty lữ hành và đại lý du lịch tại Nga và khu vực CIS.

Du khách tham quan gian hàng còn có cơ hội trải nghiệm cà phê Việt Nam, tham gia các hoạt động tương tác và nhận quà lưu niệm đặc trưng của Đà Nẵng.

Dù chưa có đường bay thẳng từ Nga đến Đà Nẵng, thị trường này đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Năm 2025, thành phố đón hơn 171.000 lượt khách Nga, gần gấp đôi so với năm 2024 và nằm trong nhóm 15 thị trường quốc tế lớn. Hai tháng đầu năm 2026, Nga tiếp tục vào top 10 thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng, chiếm 2,94% tổng lượng khách.

Theo dự báo, lượng khách Nga đến Đà Nẵng trong năm 2026 có thể tăng khoảng 50%. Nhiều doanh nghiệp lữ hành như Anex Tour và Crystal Bay đang lên kế hoạch khai thác các chuyến bay thuê chuyến từ 12 thành phố của Nga và khu vực lân cận đến Đà Nẵng, dự kiến bắt đầu từ tháng 4-2026.

Song song với hoạt động xúc tiến tại hội chợ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cũng phối hợp với nền tảng quảng cáo số Yango Ads triển khai chiến dịch truyền thông tại thị trường Nga và CIS nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu điểm đến.

Thông qua các hoạt động quảng bá và kết nối đối tác, Đà Nẵng kỳ vọng mở rộng thị trường khách Nga, hướng đến nhóm du khách lưu trú dài ngày, chi tiêu cao, góp phần đa dạng hóa thị trường quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng du lịch thành phố.