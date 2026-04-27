Hàng loạt cây xanh "chết đứng" ở khu đô thị mới vùng biển

Ngày 27-4, nhiều người dân tại dự án khu tái định cư B5 thuộc Khu đô thị mới Thuận An, phường Thuận An, TP Huế phản ánh tình trạng hàng loạt cây xanh vỉa hè trong khu vực này bị khô thân, tróc vỏ, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận, trên các tuyến đường nội bộ của khu tái định cư đều được trồng cây xanh đô thị trên vỉa hè là loại cây giáng hương, nhạc ngựa với chiều cao khoảng 3–4 m. Tuy nhiên, nhiều cây thân đã khô, trơ cành, lá rụng hết, vỏ bị tróc, không còn dấu hiệu cho sự sống; một số cây khác sống cầm chừng, còi cọc, phát triển kém, không đảm bảo cảnh quan như kỳ vọng ban đầu.

Dự án khu tái định cư B5 thuộc Khu đô thị mới Thuận An có quy mô 4,62 ha, bố trí khoảng 145 lô đất, tổng mức đầu tư 133 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp khoảng 87 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng hơn 12,5 tỉ đồng.

Trước đây, dự án do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực TP Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ) làm chủ đầu tư; hiện nay được giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 1 – TP Huế tiếp quản, tiếp tục triển khai.

Hạng mục cây xanh nằm trong gói thầu số 14 – toàn bộ phần xây lắp và thiết bị, do liên danh gồm Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vinaco, Công ty CP Xây dựng hạ tầng Fecon, Công ty TNHH Thành Ngân và Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải thi công.

Công trình được khởi công từ tháng 11-2023, nhằm phục vụ tái định cư cho dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An. Đến nay, hạ tầng cơ bản đã hoàn thiện và khá nhiều hộ dân đã đến xây dựng nhà cửa, sinh sống. Hiện, dự án này đang thực hiện thi công đoạn đường đấu nối vào Quốc lộ 49.

Theo hồ sơ mời thầu, cây xanh được yêu cầu trồng gồm cây nhạc ngựa, giáng hương cao từ 3,5m trở lên, đường kính thân tối thiểu 12 cm; cây tường vy cao từ 0,8m trở lên; cây dâm bụt cao tối thiểu 0,35m với mật độ 16 cây/m2. Thời gian bảo dưỡng cây sau trồng là 3 tháng.

Liên quan đến tình trạng cây xanh chết hàng loạt, ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 1 – TP Huế, cho biết dự án hiện mới cho người dân vào xây dựng nhà cửa, chưa thực hiện nghiệm thu, quyết toán toàn bộ.

Vì vậy, đối với các tồn tại khi triển khai thi công gói thầu này, trong đó có cây xanh sẽ được Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 1 – TP Huế rà soát, xử lý theo đúng nội dung hợp đồng.