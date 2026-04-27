Thời sự Xã hội

Hàng loạt cây xanh "chết đứng" ở khu đô thị mới vùng biển

Tin, ảnh: Quang Nhật

(NLĐO) - Rất nhiều cây xanh được trồng trên vỉa hè thuộc dự án khu tái định cư cho người dân ven biển sau thời gian trồng đã bị khô thân, không đâm cành.

Ngày 27-4, nhiều người dân tại dự án khu tái định cư B5 thuộc Khu đô thị mới Thuận An, phường Thuận An, TP Huế phản ánh tình trạng hàng loạt cây xanh vỉa hè trong khu vực này bị khô thân, tróc vỏ, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Hàng loạt cây xanh "chết đứng" ở khu đô thị mới vùng biển - Ảnh 1.

Những cây xanh trồng ở khu tái định cư có hiện tượng tróc vỏ, khô thân, không đâm chồi.

Theo ghi nhận, trên các tuyến đường nội bộ của khu tái định cư đều được trồng cây xanh đô thị trên vỉa hè là loại cây giáng hương, nhạc ngựa với chiều cao khoảng 3–4 m. Tuy nhiên, nhiều cây thân đã khô, trơ cành, lá rụng hết, vỏ bị tróc, không còn dấu hiệu cho sự sống; một số cây khác sống cầm chừng, còi cọc, phát triển kém, không đảm bảo cảnh quan như kỳ vọng ban đầu.

Hàng loạt cây xanh "chết đứng" ở khu đô thị mới vùng biển - Ảnh 2.

Sau một thời gian, nhiều cây xanh không còn dấu hiệu của sự sống

Hàng loạt cây xanh "chết đứng" ở khu đô thị mới vùng biển - Ảnh 3.

Dự án khu tái định cư B5 thuộc Khu đô thị mới Thuận An có quy mô 4,62 ha, bố trí khoảng 145 lô đất, tổng mức đầu tư 133 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp khoảng 87 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng hơn 12,5 tỉ đồng.

Hàng loạt cây xanh "chết đứng" ở khu đô thị mới vùng biển - Ảnh 4.

Hai trong số nhiều cây xanh được trồng ở khu đô thị này đã bị chết.

Hàng loạt cây xanh "chết đứng" ở khu đô thị mới vùng biển - Ảnh 5.

Một số cây kém phát triển.

Trước đây, dự án do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực TP Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ) làm chủ đầu tư; hiện nay được giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 1 – TP Huế tiếp quản, tiếp tục triển khai.

Hạng mục cây xanh nằm trong gói thầu số 14 – toàn bộ phần xây lắp và thiết bị, do liên danh gồm Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vinaco, Công ty CP Xây dựng hạ tầng Fecon, Công ty TNHH Thành Ngân và Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải thi công.

Công trình được khởi công từ tháng 11-2023, nhằm phục vụ tái định cư cho dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An. Đến nay, hạ tầng cơ bản đã hoàn thiện và khá nhiều hộ dân đã đến xây dựng nhà cửa, sinh sống. Hiện, dự án này đang thực hiện thi công đoạn đường đấu nối vào Quốc lộ 49.

Cây xanh khu đô thị mới Thuận An chết đứng , cư dân lo lắng về cảnh quan - Ảnh 6.

Không khó để bắt gặp cây xanh tại khu vực dự án này bị chết.

Theo hồ sơ mời thầu, cây xanh được yêu cầu trồng gồm cây nhạc ngựa, giáng hương cao từ 3,5m trở lên, đường kính thân tối thiểu 12 cm; cây tường vy cao từ 0,8m trở lên; cây dâm bụt cao tối thiểu 0,35m với mật độ 16 cây/m2. Thời gian bảo dưỡng cây sau trồng là 3 tháng.

Liên quan đến tình trạng cây xanh chết hàng loạt, ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 1 – TP Huế, cho biết dự án hiện mới cho người dân vào xây dựng nhà cửa, chưa thực hiện nghiệm thu, quyết toán toàn bộ.

Vì vậy, đối với các tồn tại khi triển khai thi công gói thầu này, trong đó có cây xanh sẽ được  Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 1 – TP Huế rà soát, xử lý theo đúng nội dung hợp đồng.

Lý do hàng chục cây xanh vỉa hè ở Huế bị chặt hạ, bới gốc

Lý do hàng chục cây xanh vỉa hè ở Huế bị chặt hạ, bới gốc

(NLĐO) - Hàng chục cây xanh trên đường Lê Duẩn, TP Huế bị chặt trụi, bới gốc khiến nhiều người dân bất ngờ. Đơn vị quan lý đã lý giải nguyên nhân.

TPHCM: Khẩn trương rà soát quỹ đất phát triển công viên, cây xanh

(NLĐO) - Các địa phương rà soát hiện trạng, thống kê, lập danh mục toàn bộ các khu đất được quy hoạch là đất công viên, cây xanh, sử dụng công cộng…

TPHCM phát động trồng cây xanh nhân Ngày Cây xanh Việt Nam

(NLĐO) - Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò bảo vệ môi trường của cây xanh, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và chất lượng môi trường.

cây xanh Dự án khu tái định cư cắt tỉa cây xanh cây xanh bị ngã
