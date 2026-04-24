HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lý do hàng chục cây xanh vỉa hè ở Huế bị chặt hạ, bới gốc

Tin, ảnh, clip: Quang Nhật

(NLĐO) - Hàng chục cây xanh trên đường Lê Duẩn, TP Huế bị chặt trụi, bới gốc khiến nhiều người dân bất ngờ. Đơn vị quan lý đã lý giải nguyên nhân.

Ngày 24-4, nhiều người dân ở TP Huế bất ngờ khi chứng kiến hàng loạt cây xanh trên đường Lê Duẩn, đoạn từ nhà số 354 đến 546 thuộc phường Phú Xuân, bị chặt hạ, đào bới gốc rễ để di dời phục vụ thi công chỉnh trang vỉa hè.

Lý do chặt cây Huế 2026 gây bất ngờ cho người dân khu vực Lê Duẩn - Ảnh 1.

Một cây bị chặt ngang gốc.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều cây xanh trên vỉa hè có đường kính khoảng 15–20 cm bị cắt ngang sát mặt đất, phần gốc bị đào bật rễ và vận chuyển đi nơi khác. Hình ảnh hàng loạt cây xanh bị chặt trụi khiến không ít người dân sống trong khu vực cảm thấy tiếc nuối, bởi để cây phát triển lớn, tạo bóng mát phải mất rất nhiều năm chăm sóc.

Lý do chặt cây Huế 2026 gây bất ngờ cho người dân khu vực Lê Duẩn - Ảnh 2.

Cây xanh sau khi chặt hạ, bị đào bới gốc.

Nhiều người dân cho biết những cây này đã tồn tại hơn 20 năm, góp phần tạo cảnh quan xanh mát cho tuyến đường cửa ngõ phía Bắc TP Huế. Việc chặt hạ hàng loạt cây xanh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Lý do chặt cây Huế 2026 gây bất ngờ cho người dân khu vực Lê Duẩn - Ảnh 3.

Một cây xanh sau khi bị chặt hạ, bới gốc.

Lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế xác nhận sự việc và cho biết khu vực này đang triển khai dự án chỉnh trang vỉa hè cửa ngõ phía Bắc thành phố. Do quá trình thi công ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh nên khoảng 60 cây, chủ yếu là cây viết (còn gọi là sến xanh, sến cát) và phượng vĩ buộc phải đào xới, di dời.

Theo đơn vị này, những cây còn chắc khỏe, đủ điều kiện sinh trưởng sẽ được đánh chuyển và tái trồng tại vị trí phù hợp. Riêng những cây bị sâu đục thân, lệch tán, kém phát triển - chủ yếu là cây viết — buộc phải chặt hạ để đảm bảo an toàn, đồng thời lựa chọn loại cây khác trồng thay thế nhằm phù hợp phương án chỉnh trang đô thị.

Viết là loại cây bóng mát đô thị phổ biến, thường được trồng trên vỉa hè và các tuyến đường phố nhờ tán lá dày, xanh quanh năm, ít rụng lá và tạo bóng mát tốt. Đây là loài cây thân gỗ, có chiều cao trung bình 10–20 m, sinh trưởng khá nhanh, ưa sáng.

Lý do chặt cây Huế 2026 gây bất ngờ cho người dân khu vực Lê Duẩn - Ảnh 4.

Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế cho biết những cây bị chặt bỏ là loại cây viết bị sâu, lệch tán.

Lý do chặt cây Huế 2026 gây bất ngờ cho người dân khu vực Lê Duẩn - Ảnh 5.

Hoàn trả mặt bằng sau khi một gốc cây bị bứng.

Lý do chặt cây Huế 2026 gây bất ngờ cho người dân khu vực Lê Duẩn - Ảnh 6.

Đối với những cây không sâu bệnh, lệch tán sẽ được cắt ngọn, chăm sóc và tái trồng.

Lý do chặt cây Huế 2026 gây bất ngờ cho người dân khu vực Lê Duẩn - Ảnh 7.

Một gốc cây vừa bị chặt hạ.

Lý do chặt cây Huế 2026 gây bất ngờ cho người dân khu vực Lê Duẩn - Ảnh 8.

Rễ gốc cây được đào chở đi.

Một số cây xanh được cắt tỉa phần ngọn để tái trồng, còn nhiều cây khác bị đào lấy gốc vì sâu bệnh, lệch tán và thay thế bằng loại cây khác.

Lý do chặt cây Huế 2026 gây bất ngờ cho người dân khu vực Lê Duẩn - Ảnh 9.

Phương tiện cơ giới đào lấy gốc cây trước nhà số 410 đường Lê Duẩn.

Lý do chặt cây Huế 2026 gây bất ngờ cho người dân khu vực Lê Duẩn - Ảnh 10.

Một cây viết mới bị chặt bỏ.

Tin liên quan

Báo in ngày 10-7: Rõ sự thật việc chặt hạ cây xanh nơi công sở ở Gia Lai

(NLĐO) - Trong lúc đang chuẩn bị sáp nhập, nhiều tài sản công là cây gỗ lớn trồng ở các trụ sở thuộc tỉnh Gia Lai đã bị chặt hạ

Thực hiện dự án Metro số 2: Tính lại phương án chặt hạ cây xanh

Người dân mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp hạn chế tối đa việc đốn hạ cây xanh khi thực hiện dự án Metro số 2

Chủ tịch Hà Nội "lệnh" dừng chặt hạ cây xanh

(NLĐO)- Sáng nay 20-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu dừng việc thay thế, hạ chuyển cây xanh song vẫn khẳng định đây là chủ trương đúng nhưng cách làm chưa hợp lý.

cây xanh cắt tỉa cây xanh cây xanh đô thị chặt bỏ cây xanh chỉnh trang vỉa hè
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo