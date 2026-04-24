Ngày 24-4, nhiều người dân ở TP Huế bất ngờ khi chứng kiến hàng loạt cây xanh trên đường Lê Duẩn, đoạn từ nhà số 354 đến 546 thuộc phường Phú Xuân, bị chặt hạ, đào bới gốc rễ để di dời phục vụ thi công chỉnh trang vỉa hè.

Một cây bị chặt ngang gốc.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều cây xanh trên vỉa hè có đường kính khoảng 15–20 cm bị cắt ngang sát mặt đất, phần gốc bị đào bật rễ và vận chuyển đi nơi khác. Hình ảnh hàng loạt cây xanh bị chặt trụi khiến không ít người dân sống trong khu vực cảm thấy tiếc nuối, bởi để cây phát triển lớn, tạo bóng mát phải mất rất nhiều năm chăm sóc.

Cây xanh sau khi chặt hạ, bị đào bới gốc.

Nhiều người dân cho biết những cây này đã tồn tại hơn 20 năm, góp phần tạo cảnh quan xanh mát cho tuyến đường cửa ngõ phía Bắc TP Huế. Việc chặt hạ hàng loạt cây xanh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Một cây xanh sau khi bị chặt hạ, bới gốc.

Lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế xác nhận sự việc và cho biết khu vực này đang triển khai dự án chỉnh trang vỉa hè cửa ngõ phía Bắc thành phố. Do quá trình thi công ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh nên khoảng 60 cây, chủ yếu là cây viết (còn gọi là sến xanh, sến cát) và phượng vĩ buộc phải đào xới, di dời.

Theo đơn vị này, những cây còn chắc khỏe, đủ điều kiện sinh trưởng sẽ được đánh chuyển và tái trồng tại vị trí phù hợp. Riêng những cây bị sâu đục thân, lệch tán, kém phát triển - chủ yếu là cây viết — buộc phải chặt hạ để đảm bảo an toàn, đồng thời lựa chọn loại cây khác trồng thay thế nhằm phù hợp phương án chỉnh trang đô thị.

Viết là loại cây bóng mát đô thị phổ biến, thường được trồng trên vỉa hè và các tuyến đường phố nhờ tán lá dày, xanh quanh năm, ít rụng lá và tạo bóng mát tốt. Đây là loài cây thân gỗ, có chiều cao trung bình 10–20 m, sinh trưởng khá nhanh, ưa sáng.

Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế cho biết những cây bị chặt bỏ là loại cây viết bị sâu, lệch tán.

Hoàn trả mặt bằng sau khi một gốc cây bị bứng.

Đối với những cây không sâu bệnh, lệch tán sẽ được cắt ngọn, chăm sóc và tái trồng.

Một gốc cây vừa bị chặt hạ.

Rễ gốc cây được đào chở đi.

Một số cây xanh được cắt tỉa phần ngọn để tái trồng, còn nhiều cây khác bị đào lấy gốc vì sâu bệnh, lệch tán và thay thế bằng loại cây khác.

Phương tiện cơ giới đào lấy gốc cây trước nhà số 410 đường Lê Duẩn.