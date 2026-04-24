Ngày 24-4, nhiều người dân ở TP Huế bất ngờ khi chứng kiến hàng loạt cây xanh trên đường Lê Duẩn, đoạn từ nhà số 354 đến 546 thuộc phường Phú Xuân, bị chặt hạ, đào bới gốc rễ để di dời phục vụ thi công chỉnh trang vỉa hè.
Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều cây xanh trên vỉa hè có đường kính khoảng 15–20 cm bị cắt ngang sát mặt đất, phần gốc bị đào bật rễ và vận chuyển đi nơi khác. Hình ảnh hàng loạt cây xanh bị chặt trụi khiến không ít người dân sống trong khu vực cảm thấy tiếc nuối, bởi để cây phát triển lớn, tạo bóng mát phải mất rất nhiều năm chăm sóc.
Nhiều người dân cho biết những cây này đã tồn tại hơn 20 năm, góp phần tạo cảnh quan xanh mát cho tuyến đường cửa ngõ phía Bắc TP Huế. Việc chặt hạ hàng loạt cây xanh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế xác nhận sự việc và cho biết khu vực này đang triển khai dự án chỉnh trang vỉa hè cửa ngõ phía Bắc thành phố. Do quá trình thi công ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh nên khoảng 60 cây, chủ yếu là cây viết (còn gọi là sến xanh, sến cát) và phượng vĩ buộc phải đào xới, di dời.
Theo đơn vị này, những cây còn chắc khỏe, đủ điều kiện sinh trưởng sẽ được đánh chuyển và tái trồng tại vị trí phù hợp. Riêng những cây bị sâu đục thân, lệch tán, kém phát triển - chủ yếu là cây viết — buộc phải chặt hạ để đảm bảo an toàn, đồng thời lựa chọn loại cây khác trồng thay thế nhằm phù hợp phương án chỉnh trang đô thị.
Viết là loại cây bóng mát đô thị phổ biến, thường được trồng trên vỉa hè và các tuyến đường phố nhờ tán lá dày, xanh quanh năm, ít rụng lá và tạo bóng mát tốt. Đây là loài cây thân gỗ, có chiều cao trung bình 10–20 m, sinh trưởng khá nhanh, ưa sáng.
Một số cây xanh được cắt tỉa phần ngọn để tái trồng, còn nhiều cây khác bị đào lấy gốc vì sâu bệnh, lệch tán và thay thế bằng loại cây khác.
Bình luận (0)