Hàng loạt chung cư vướng tranh chấp, cư dân phản ánh mua nhà tiền tỉ mà "như ở bến xe"

Ngày 31-10, tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền TP HCM với chuyên đề “Hướng dẫn, trao đổi về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP HCM” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức, nhiều ý kiến thẳng thắn đã được nêu ra, phản ánh tình trạng vướng mắc, thiếu minh bạch và thậm chí là bỏ trống trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư.



Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Sỹ Nam cho biết sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP HCM hiện có 1.771 dự án nhà chung cư đã bàn giao, với hàng chục ngàn hộ dân sinh sống.

Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một số nơi phát sinh mâu thuẫn gay gắt giữa cư dân, ban quản trị và chủ đầu tư; nhiều đơn vị quản lý, vận hành bị phản ánh thiếu minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ vận hành.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), tổng quỹ bảo trì của các chung cư hiện nay rất lớn, có nơi lên tới 500 tỉ đồng. Đây là khoản tiền dễ bị lợi dụng nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ. “Không loại trừ khả năng có những đối tượng xấu tìm cách tham gia ban quản trị chỉ nhằm trục lợi từ quỹ bảo trì. Do đó, cư dân cần tỉnh táo, chọn người có tâm, có năng lực đại diện cho mình” - ông Châu nhấn mạnh.

Đại diện BQT có ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều ban quản trị nêu ra hàng loạt vướng mắc kéo dài suốt nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đại diện chung cư Silver Star Nhà Bè đặt một loạt câu hỏi về việc thu - chi tiền nước: đồng hồ con do ai quản lý, hóa đơn nước do ai xuất, và khoản phí thay, lắp đặt đồng hồ được lấy từ nguồn nào – quỹ bảo trì hay phí của cư dân? Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải đã đưa vào sử dụng nhưng khi ban quản trị nộp hồ sơ xin cấp phép lại bị trả về với lý do “không có thẩm quyền”.

Đại diện chung cư The Everich cũng cho biết ban quản trị gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin cấp phép môi trường và nước thải, do hồ sơ gốc do chủ đầu tư nắm giữ. “Chủ đầu tư bàn giao dự án đã lâu, giấy tờ thất lạc, khiến việc hoàn thiện hồ sơ cực kỳ vất vả. Nếu không có sự phối hợp từ phía chủ đầu tư, ban quản trị gần như không thể thực hiện được” - vị này nói.

Tình cảnh tương tự xảy ra tại chung cư Phú Hoàng Anh. Qua năm đời ban quản trị, đến nay vẫn không thể hoàn tất hồ sơ pháp lý vì chủ đầu tư “mất tích”. Quỹ bảo trì hơn 17 tỉ đồng cũng không rõ tung tích. “Chúng tôi thuê công ty tư vấn làm lại hồ sơ nhưng bị từ chối vì ban quan trị không có chức năng pháp lý. Trong khi đó, chủ đầu tư đã biến mất. Nhiều tranh chấp như phần hầm xe chung – riêng phải đưa ra tòa, kéo dài chưa có kết quả” - đại diện ban quản trị chung cư này chia sẻ.

Đại diện Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan ghi nhận ý kiến của đại diện các chung cư

Một vấn đề khác được nhiều cư dân phản ánh là tình trạng chung cư cho thuê ngắn ngày (Airbnb, homestay). Ông Chu Văn Khang, Phó ban quản trị chung cư Gold Sea (Vũng Tàu), bức xúc: “Sống trong chung cư mà như ở bến xe, ngày nào cũng có người ra vào, đặc biệt cuối tuần và dịp lễ Tết. Thang máy chờ nửa tiếng, có khi một tiếng. Môi trường sống bị xáo trộn hoàn toàn”.

Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Giang, đại diện chung cư Phú Hưng Phát (do Công ty CP Nhà Mơ làm chủ đầu tư), phản ánh việc chậm cấp sổ hồng kéo dài suốt 10 năm do chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế. “Cư dân đi làm thủ tục thì cơ quan thuế nói phải "gây sức ép" lên chủ đầu tư. Nhưng chủ đầu tư thì không hợp tác, nợ thuế, khiến hàng trăm hộ dân bị treo quyền sở hữu” - ông Giang bức xúc.

Trước hàng loạt vấn đề được nêu ra, đại diện Sở Xây dựng, Thuế TP và các sở ngành liên quan đã ghi nhận, đồng thời hướng dẫn các ban quản trị gửi đơn đúng thẩm quyền để giải quyết theo từng vụ việc cụ thể.

BQT phản đối dịch vụ cho thuê ngắn ngày

Ông Trần Sỹ Nam cho biết nhiều vấn đề về quản lý, vận hành nhà chung cư nay đã thuộc thẩm quyền cấp phường, do đó các địa phương cần tăng cường cán bộ chuyên môn, trực tiếp hỗ trợ cư dân và ban quản trị để tránh kéo dài khiếu nại. “Cư dân đã chọn sống ở chung cư thì phải có trách nhiệm với cộng đồng, tham gia đầy đủ các cuộc họp, bầu chọn người có tâm, có kiến thức vào ban quản trị để bảo vệ lợi ích chung” - ông Nam nói.