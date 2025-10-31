Hàng loạt chung cư vướng tranh chấp, cư dân phản ánh mua nhà tiền tỉ mà "như ở bến xe"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hàng loạt chung cư vướng tranh chấp, cư dân phản ánh mua nhà tiền tỉ mà "như ở bến xe"

Tin: S Nhung- Ảnh: Q. Anh

(NLĐO)- Ông Chu Văn Khang, Phó ban quản trị chung cư Gold Sea, bức xúc: “Sống trong chung cư mà như ở bến xe, ngày nào cũng có người ra vào"

Ngày 31-10, tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền TP HCM với chuyên đề “Hướng dẫn, trao đổi về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP HCM” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức, nhiều ý kiến thẳng thắn đã được nêu ra, phản ánh tình trạng vướng mắc, thiếu minh bạch và thậm chí là bỏ trống trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

TIN LIÊN QUAN

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Sỹ Nam cho biết sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP HCM hiện có 1.771 dự án nhà chung cư đã bàn giao, với hàng chục ngàn hộ dân sinh sống.

Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một số nơi phát sinh mâu thuẫn gay gắt giữa cư dân, ban quản trị và chủ đầu tư; nhiều đơn vị quản lý, vận hành bị phản ánh thiếu minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ vận hành.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), tổng quỹ bảo trì của các chung cư hiện nay rất lớn, có nơi lên tới 500 tỉ đồng. Đây là khoản tiền dễ bị lợi dụng nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ. “Không loại trừ khả năng có những đối tượng xấu tìm cách tham gia ban quản trị chỉ nhằm trục lợi từ quỹ bảo trì. Do đó, cư dân cần tỉnh táo, chọn người có tâm, có năng lực đại diện cho mình” - ông Châu nhấn mạnh.

Nhiều ban quản trị bức xúc vì chủ đầu tư bỏ trốn, để lại nhiều vướng mắc khó tháo gỡ. - Ảnh 1.

Đại diện BQT có ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều ban quản trị nêu ra hàng loạt vướng mắc kéo dài suốt nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đại diện chung cư Silver Star Nhà Bè đặt một loạt câu hỏi về việc thu - chi tiền nước: đồng hồ con do ai quản lý, hóa đơn nước do ai xuất, và khoản phí thay, lắp đặt đồng hồ được lấy từ nguồn nào – quỹ bảo trì hay phí của cư dân? Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải đã đưa vào sử dụng nhưng khi ban quản trị nộp hồ sơ xin cấp phép lại bị trả về với lý do “không có thẩm quyền”.

Đại diện chung cư The Everich cũng cho biết ban quản trị gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin cấp phép môi trường và nước thải, do hồ sơ gốc do chủ đầu tư nắm giữ. “Chủ đầu tư bàn giao dự án đã lâu, giấy tờ thất lạc, khiến việc hoàn thiện hồ sơ cực kỳ vất vả. Nếu không có sự phối hợp từ phía chủ đầu tư, ban quản trị gần như không thể thực hiện được” - vị này nói.

Tình cảnh tương tự xảy ra tại chung cư Phú Hoàng Anh. Qua năm đời ban quản trị, đến nay vẫn không thể hoàn tất hồ sơ pháp lý vì chủ đầu tư “mất tích”. Quỹ bảo trì hơn 17 tỉ đồng cũng không rõ tung tích. “Chúng tôi thuê công ty tư vấn làm lại hồ sơ nhưng bị từ chối vì ban quan trị không có chức năng pháp lý. Trong khi đó, chủ đầu tư đã biến mất. Nhiều tranh chấp như phần hầm xe chung – riêng phải đưa ra tòa, kéo dài chưa có kết quả” - đại diện ban quản trị chung cư này chia sẻ.

- Ảnh 1.

Đại diện Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan ghi nhận ý kiến của đại diện các chung cư

Một vấn đề khác được nhiều cư dân phản ánh là tình trạng chung cư cho thuê ngắn ngày (Airbnb, homestay). Ông Chu Văn Khang, Phó ban quản trị chung cư Gold Sea (Vũng Tàu), bức xúc: “Sống trong chung cư mà như ở bến xe, ngày nào cũng có người ra vào, đặc biệt cuối tuần và dịp lễ Tết. Thang máy chờ nửa tiếng, có khi một tiếng. Môi trường sống bị xáo trộn hoàn toàn”.

Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Giang, đại diện chung cư Phú Hưng Phát (do Công ty CP Nhà Mơ làm chủ đầu tư), phản ánh việc chậm cấp sổ hồng kéo dài suốt 10 năm do chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế. “Cư dân đi làm thủ tục thì cơ quan thuế nói phải "gây sức ép" lên chủ đầu tư. Nhưng chủ đầu tư thì không hợp tác, nợ thuế, khiến hàng trăm hộ dân bị treo quyền sở hữu” - ông Giang bức xúc.

Trước hàng loạt vấn đề được nêu ra, đại diện Sở Xây dựng, Thuế TP và các sở ngành liên quan đã ghi nhận, đồng thời hướng dẫn các ban quản trị gửi đơn đúng thẩm quyền để giải quyết theo từng vụ việc cụ thể.

- Ảnh 2.

BQT phản đối dịch vụ cho thuê ngắn ngày

Ông Trần Sỹ Nam cho biết nhiều vấn đề về quản lý, vận hành nhà chung cư nay đã thuộc thẩm quyền cấp phường, do đó các địa phương cần tăng cường cán bộ chuyên môn, trực tiếp hỗ trợ cư dân và ban quản trị để tránh kéo dài khiếu nại. “Cư dân đã chọn sống ở chung cư thì phải có trách nhiệm với cộng đồng, tham gia đầy đủ các cuộc họp, bầu chọn người có tâm, có kiến thức vào ban quản trị để bảo vệ lợi ích chung” - ông Nam nói.

Tin liên quan

Rối ren quản lý vận hành nhà chung cư

Rối ren quản lý vận hành nhà chung cư

Một số nhà chung cư có quỹ bảo trì lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng khiến không ít cá nhân tìm mọi cách "chen chân" vào ban quản trị

Quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư sẽ gây bất an cho các chủ sở hữu

(NLĐO) - Việc quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư, nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng lớn tới thị trường bất động sản về nhà chung cư của người dân, gây tâm lý bất an cho các chủ sở hữu nhà chung cư trong xã hội

địa bàn thành phố chủ đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhà chung cư quản lý nhà chung cư Bản quản trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo