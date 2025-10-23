HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Hướng dẫn nhiều chủ đầu tư tham gia xây dựng lại chung cư cũ

Q.Anh

(NLĐO) - Riêng 16 chung cư cấp D, đến nay TP HCM mới di dời toàn bộ 9 chung cư (534 hộ), di dời dở dang 3 chung cư (150 hộ), chưa di dời 4 chung cư.

Sở Xây dựng TP HCM cho biết một số thông tin liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn.

TP HCM: Nhiều chủ đầu tư tham gia xây dựng lại chung cư cũ - Ảnh 1.

Chung cư Vĩnh Hội là chung cư cấp D từ năm 2016 nhưng đến nay phần lớn các hộ dân vẫn bám trụ.

Theo đó, thành phố vẫn đang tiếp tục công tác di dời người dân khỏi 16 chung cư cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm được kiểm định giai đoạn 2016-2017), với 1.194 hộ dân.

Đến nay, thành phố đã di dời toàn bộ 9 chung cư với 534 hộ dân. Cụ thể, chung cư: 128 Hai Bà Trưng, 23 Lý Tự Trọng, 6bis Nguyễn Tất Thành, 40/1 Tân Phước, chung cư 47 Long Hưng, 170-171 Tân Châu, 440 Trần Hưng Đạo, 155-157 Bùi Viện, 119B Tân Hòa Đông.

3 chung cư di dời dở dang, gồm chung cư 11 Võ Văn Tần (18/19 hộ), chung cư Trúc Giang (120/123 hộ), chung cư Vĩnh Hội - lô A, B, C (12/244 hộ).

4 chung cư chưa di dời với 274 hộ dân là chung cư 137 Lý Thường Kiệt, 149-151 Lý Thường Kiệt, Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C), Hoàng Diệu (lô Y).

Tính từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng TP HCM đã hướng dẫn 5 chủ đầu tư tham gia dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bản.

TP HCM: Nhiều chủ đầu tư tham gia xây dựng lại chung cư cũ - Ảnh 2.

Thành phố có 31 dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cần tập trung, ưu tiên tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để sớm khởi công.

Liên quan đến công tác này, Chủ tịch UBND TP HCM đã chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 17/2025 của HĐND TP HCM quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ (223 lô).

Đồng thời, giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định. Dự trù kinh phí kiểm định là hơn 32,5 tỉ đồng, chưa bao gồm 20 chung cư chưa đề xuất kinh phí.

Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP HCM ban hành kế hoạch số tổ chức thực hiện đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, có danh mục 31 dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cần tập trung, ưu tiên tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để sớm khởi công, trong đó có các chung cư cấp D. Đối với công tác quy hoạch chi tiết 1/500, hiện nay 12/31 dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500.

Tin liên quan

Quyết liệt với chung cư cũ

Quyết liệt với chung cư cũ

TP HCM đang đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ nhằm sớm mang lại cuộc sống an toàn, ổn định cho người dân

TP HCM: Đề xuất kinh phí kiểm định gần 200 chung cư cũ

(NLĐO) - TP HCM tổ chức kiểm định chất lượng chung cư, trong đó đa số là chung cư cấp C đã kiểm định từ gần 10 năm trước.

TP HCM: Tin vui cho người dân ở chung cư cũ

(NLĐO) - Chung cư xây dựng trước năm 1994 sẽ được hỗ trợ cải tạo, xây dựng lại; TP HCM cũng kiểm định lại chất lượng hàng trăm chung cư cũ.

Cải tạo chung cư di dời chung cư cấp D Sở Xây dựng TP Sở Tài chính TP chung cư Trúc Giang
    Thông báo