TP HCM: Hướng dẫn nhiều chủ đầu tư tham gia xây dựng lại chung cư cũ

Sở Xây dựng TP HCM cho biết một số thông tin liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Chung cư Vĩnh Hội là chung cư cấp D từ năm 2016 nhưng đến nay phần lớn các hộ dân vẫn bám trụ.

Theo đó, thành phố vẫn đang tiếp tục công tác di dời người dân khỏi 16 chung cư cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm được kiểm định giai đoạn 2016-2017), với 1.194 hộ dân.

Đến nay, thành phố đã di dời toàn bộ 9 chung cư với 534 hộ dân. Cụ thể, chung cư: 128 Hai Bà Trưng, 23 Lý Tự Trọng, 6bis Nguyễn Tất Thành, 40/1 Tân Phước, chung cư 47 Long Hưng, 170-171 Tân Châu, 440 Trần Hưng Đạo, 155-157 Bùi Viện, 119B Tân Hòa Đông.

3 chung cư di dời dở dang, gồm chung cư 11 Võ Văn Tần (18/19 hộ), chung cư Trúc Giang (120/123 hộ), chung cư Vĩnh Hội - lô A, B, C (12/244 hộ).

4 chung cư chưa di dời với 274 hộ dân là chung cư 137 Lý Thường Kiệt, 149-151 Lý Thường Kiệt, Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C), Hoàng Diệu (lô Y).

Tính từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng TP HCM đã hướng dẫn 5 chủ đầu tư tham gia dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bản.

Thành phố có 31 dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cần tập trung, ưu tiên tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để sớm khởi công.

Liên quan đến công tác này, Chủ tịch UBND TP HCM đã chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 17/2025 của HĐND TP HCM quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ (223 lô).

Đồng thời, giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định. Dự trù kinh phí kiểm định là hơn 32,5 tỉ đồng, chưa bao gồm 20 chung cư chưa đề xuất kinh phí.