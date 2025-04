Hàng loạt công trình chào mừng đại lễ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký các công trình, dự án khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), gửi danh sách về Bộ Xây dựng trước ngày 10-4.

Đồng loạt và trực tuyến

Theo công văn, các địa phương hoàn thành các thủ tục, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức lễ khởi công, khánh thành chung các dự án trên toàn quốc theo hình thức trực tuyến, kết nối các điểm cầu.

Trước đó, ngày 6-4, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2025 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Xây dựng và các địa phương chuẩn bị khánh thành, khởi công khoảng 50 công trình lớn, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tổ chức trực tuyến đồng thời trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Tiếp đó, ngày 7-4, Thủ tướng ký Công điện số 33/CĐ-TTg về việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo đó, Chính phủ dự kiến tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng loạt trên cả nước đối với các công trình, dự án quan trọng và các công trình lớn của ngành, lĩnh vực và của các tỉnh. Dự kiến, việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng loạt trên cả nước diễn ra vào ngày 19-4.

Bên cạnh các địa phương, Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo các chủ đầu tư/ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tổ chức khánh thành, thông xe tuyến chính 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 vào dịp 30-4, gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi (Hà Tĩnh); Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh); Bùng - Vạn Ninh (Quảng Bình); Vân Phong - Nha Trang (Khánh Hòa).

Ngoài ra, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe gần 20 km qua Bà Rịa - Vũng Tàu; dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư dự kiến đưa vào khai thác thêm 20 km (đoạn từ Quốc lộ 1A đến nút giao Nguyễn Văn Tạo).

Trên công trường thi công xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) Ảnh: THU HỒNG

Chạy nước rút, kịp vận hành

Nhiều công trình trọng điểm tại TP HCM đang chạy nước rút để kịp đưa vào vận hành dịp lễ 30-4. Một trong số đó là dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng, nhằm nâng tổng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách/năm.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (chủ đầu tư), dự án đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, chuẩn bị thử nghiệm quy trình vận hành. Dọc tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn, công tác thi công đang diễn ra khẩn trương với các công đoạn cuối như sơn vạch kẻ đường, lắp biển báo và cột điện. Đây là tuyến đường mới, dài hơn 4 km, điểm đầu ở nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện, điểm cuối tại đoạn giao giữa các đường C12 - Cộng Hòa - Trường Chinh.

Trước đó, hầm chui Phan Thúc Duyện đến đường Hoàng Hoa Thám dài 1,25 km đã hoàn thành. Cầu vượt 4 làn xe trước nhà ga T3 cũng đã được xây dựng xong, sẵn sàng kết nối trực tiếp vào ga. Phần còn lại của tuyến đường, từ đường Hoàng Hoa Thám đến đường Trường Chinh, đang được gấp rút thi công và dự kiến thông xe trước ngày 20-4.

Dự án đưa vào khai thác sẽ phá thế độc đạo ra vào sân bay là đường Trường Sơn, kỳ vọng giảm ùn tắc cho khu vực.

Dịp lễ 30-4 này, dự án nút giao An Phú sẽ thông xe một hầm chui nối từ đường dẫn cao tốc Long Thành - Dầu Giây qua đại lộ Mai Chí Thọ (HC1), dài 760 m, cho xe chạy 2 chiều, giúp ô tô từ cao tốc rẽ trái vào đường Mai Chí Thọ về hầm Thủ Thiêm và ngược lại, giúp giảm xung đột các hướng đi từ Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hạn chế ùn tắc qua nút giao. Hiện công trường đang rầm rập với hàng chục máy móc, thiết bị. Hàng trăm công nhân miệt mài thi công 3 ca 4 kíp, làm xuyên lễ và ngày cuối tuần.

Song song đó, công trình xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) cũng dự kiến hoàn thành dịp 30-4. Hiện đoạn Dương Quảng Hàm từ ngã ba Nhà Văn hóa An Nhơn đến cổng Công viên Gò Vấp, dài khoảng 600 m, cơ bản hoàn thành lót vỉa hè, trải nhựa lòng đường, chỉ chờ sơn kẻ vạch, 76 trụ điện án ngữ giữa đường đã được di dời…

Một trong những dự án dân sinh được hàng vạn người dân trông đợi là cải tạo rạch Xuyên Tâm, được ông Đậu An Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, cho biết sẽ phấn đấu khởi công đoạn đi qua địa bàn quận Gò Vấp vào dịp 30-4. Rạch dài gần 9 km, chảy qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp, là một trong những tuyến rạch ô nhiễm nặng ở TP HCM. Công trình được HĐND TP HCM khóa X thông qua chủ trương đầu tư, UBND TP HCM phê duyệt dự án vào tháng 10-2023, thực hiện trong giai đoạn 2023-2028; tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỉ đồng từ vốn ngân sách, sau đó được điều chỉnh hơn 17.220 tỉ đồng do dự toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai mới tăng hơn 7.300 tỉ đồng so với dự toán trước.

Rạch Xuyên Tâm là dự án cải tạo rạch, chỉnh trang đô thị có tổng vốn lớn nhất TP HCM, tính đến nay.

Làm việc hết công suất

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương này có 3 công trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 19-4, Cà Mau sẽ làm lễ bàn giao mặt bằng, động thổ dự án mở rộng và nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau; khởi công dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau; lễ thông xe kỹ thuật dự án cầu Gành Hào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã xuống cấp nên khi có dự án Trung ương hỗ trợ thì tỉnh quyết liệt thực hiện để khởi công dự án này với quy mô 1.200 giường bệnh nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Cầu Gành Hào khi đưa vào sử dụng, ngoài kết nối 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển; tạo thuận lợi để nhân dân đi lại và giao thương trao đổi hàng hóa.

Hiện lao động đang làm việc hết công suất nhằm hoàn thành những phần việc cuối cùng để cầu Gành Hào có thể thông xe kỹ thuật vào ngày trọng đại của đất nước.

Ở TP Cần Thơ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của địa phương này đang đẩy nhanh các thủ tục liên quan để dự kiến trước ngày 30-4 khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) qua TP Cần Thơ. Dự án có chiều dài 7 km, tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỉ đồng, hiện đã hoàn thành công tác khảo sát xây dựng, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết đây là dự án quan trọng, công trình trọng điểm của thành phố, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, phấn đấu xây dựng Cần Thơ thành thành phố hiện đại và văn minh, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, tổng hợp các công trình, dự án quan trọng, các công trình lớn đủ điều kiện theo quy định dự kiến khởi công, khánh thành, gửi về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 12-4.

Sẽ có đô thị du lịch lấn biển ở Cần Giờ Theo quyết định phê duyệt của UBND TP HCM, dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ do Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ làm chủ đầu tư, nằm trên địa phận xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Dự án dự kiến khởi công trước ngày 30-4, có diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha, trong đó có hơn 1.357 ha lấn biển, tổng mức đầu tư hơn 220.000 tỉ đồng; được quy hoạch là khu du lịch biển, nghỉ dưỡng, hội thảo, hội nghị, đô thị thông minh; dịch vụ công nghệ cao, nhà ở, dịch vụ, khách sạn... TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP HCM, cho rằng dự án này là một bước tiến lớn, góp phần mở rộng không gian đô thị, giảm áp lực lên khu vực nội đô và tạo điều kiện phát triển các khu vực vệ tinh, cải thiện cơ sở hạ tầng và đô thị hóa, nâng tầm vị thế của TP HCM, phù hợp với chiến lược phát triển đô thị bền vững. Dự án cũng là minh chứng cho khả năng phát triển các công trình quy mô lớn, hiện đại, góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế... S.Nhung