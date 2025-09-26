Hàng loạt công ty xuất khẩu lao động bị xử phạt

Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Dolab), thuộc Bộ Nội vụ, vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam 180 triệu đồng. Nguyên nhân là doanh nghiệp này đã tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài khi chưa có giấy phép hoạt động dịch vụ hoặc không đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Ngoài phạt tiền, Dolab còn buộc doanh nghiệp này hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu trái phép cùng lãi phát sinh cho người lao động.

Không chỉ Công ty TNHH Hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam, thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động cũng liên tiếp bị xử phạt vì vi phạm.

Mới đây, Công ty CP GMS Hà Nội và Công ty CP Công nghệ cao Phúc Thái bị phạt hành chính 12,5 triệu đồng do không cập nhật thông tin lao động trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, từ thời điểm xuất cảnh đến khi thanh lý hợp đồng.

Minh hoạ AI

Cơ quan chức năng đồng thời yêu cầu hai doanh nghiệp này phải bổ sung, cập nhật đầy đủ dữ liệu theo đúng quy định tại điểm n, khoản 2, Điều 26 Luật số 69/2020/QH14.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư SD Group cũng bị phạt 165 triệu đồng vì đưa lao động sang Hy Lạp làm việc nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động. Trong khi đó, Công ty CP Nhân lực JH nhận mức phạt 60 triệu đồng do tự ý chuẩn bị nguồn lao động cho thị trường Hàn Quốc khi chưa được Bộ Nội vụ chấp thuận. Ngoài ra, JH còn bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn trong thời hạn 18 tháng.