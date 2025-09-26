HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hàng loạt công ty xuất khẩu lao động bị xử phạt

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hàng loạt doanh nghiệp bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm quy định trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Dolab), thuộc Bộ Nội vụ, vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam 180 triệu đồng. Nguyên nhân là doanh nghiệp này đã tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài khi chưa có giấy phép hoạt động dịch vụ hoặc không đủ điều kiện theo quy định pháp luật. 

Ngoài phạt tiền, Dolab còn buộc doanh nghiệp này hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu trái phép cùng lãi phát sinh cho người lao động.

Không chỉ Công ty TNHH Hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam, thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động cũng liên tiếp bị xử phạt vì vi phạm. 

Mới đây, Công ty CP GMS Hà Nội và Công ty CP Công nghệ cao Phúc Thái bị phạt hành chính 12,5 triệu đồng do không cập nhật thông tin lao động trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, từ thời điểm xuất cảnh đến khi thanh lý hợp đồng. 

Hàng loạt công ty xuất khẩu lao động bị xử phạt- Ảnh 2.

Minh hoạ AI

Cơ quan chức năng đồng thời yêu cầu hai doanh nghiệp này phải bổ sung, cập nhật đầy đủ dữ liệu theo đúng quy định tại điểm n, khoản 2, Điều 26 Luật số 69/2020/QH14.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư SD Group cũng bị phạt 165 triệu đồng vì đưa lao động sang Hy Lạp làm việc nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động. Trong khi đó, Công ty CP Nhân lực JH nhận mức phạt 60 triệu đồng do tự ý chuẩn bị nguồn lao động cho thị trường Hàn Quốc khi chưa được Bộ Nội vụ chấp thuận. Ngoài ra, JH còn bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn trong thời hạn 18 tháng.

Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục dẫn đầu tiếp nhận lao động Việt Nam

Số liệu thống kê từ Colab, trong tháng 8-2025, cả nước có 12.182 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có 3.858 lao động nữ. Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là hai thị trường trọng điểm, lần lượt tiếp nhận 4.347 và 5.435 lao động, chiếm gần 80% tổng số trong tháng. Hàn Quốc duy trì sự ổn định với 1.583 lao động, trong khi các thị trường khác cũng ghi nhận tín hiệu mới: Trung Quốc tiếp nhận 264 lao động, Singapore 149 và Rumani 30 lao động.

Lũy kế đến hết tháng 8-2025, đã có 97.963 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc, trong đó có 32.849 lao động nữ, đạt 75,3% kế hoạch năm (130.000 lao động). Nhật Bản dẫn đầu với 43.905 lao động, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 37.906 và Hàn Quốc với 8.923. 

Ngoài 3 thị trường chủ lực này, nhiều quốc gia khác duy trì mức tiếp nhận ổn định: Trung Quốc có khoảng 2.000 lao động Việt Nam đang làm việc, Singapore gần 1.500 lao động. Đáng chú ý, các thị trường châu Âu đã bắt đầu ghi nhận kết quả tích cực, với 458 lao động tại Rumani và 581 tại Hungary.

Tin liên quan

Góc khuất xuất khẩu lao động

Góc khuất xuất khẩu lao động

Khi thực hiện hợp đồng xuất khẩu lao động, không ít doanh nghiệp lẫn người lao động đã bị gây khó khăn, buộc phải chi tiền "bôi trơn"

Nhiều thay đổi ở các thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm

(NLĐO) - Các thị trường lao động trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng chính sách thu hút lao động và các phúc lợi khác

Minh bạch phí xuất khẩu lao động

Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan lĩnh vực xuất khẩu lao động

