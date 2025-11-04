HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hàng loạt cựu cán bộ địa phương ở Khánh Hòa lãnh án tù vì "phù phép" sổ đỏ

Kỳ Nam

(NLĐO)- Tòa đã tuyên phạt tù 6 cựu cán bộ địa phương ở Khánh Hòa và thu hồi các thửa đất đã cấp giấy chứng nhận trái quy định

Ngày 4-11, TAND khu vực 4 - tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 6 cựu cán bộ trong vụ án sai phạm về quản lý đất đai tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ - nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Nam (cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh) 8 năm tù; Trần Công Danh (cựu công chức địa chính xã) 6 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo Lê Hoàng Vương (cựu Phó Chủ tịch UBND xã) bị phạt 4 năm tù; Lâm Tuấn Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh) 4 năm tù; Võ Thành Sơn (cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh) 4 năm tù; Nguyễn Quốc Duy (cựu tổ trưởng tổ thẩm định Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh) 3 năm tù cho hưởng án treo, cùng tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Khánh Hòa lãnh án tù vì "phù phép" sổ đỏ - Ảnh 1.

Lê Hoàng Vương - cựu Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cũ - lãnh án 4 năm tù

Các cựu cán bộ trên bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ, quy định pháp luật về đất đai. Hậu quả là cơ quan nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với 5 thửa đất có tổng giá trị tại thời điểm cấp giấy chứng nhận là hơn 2,8 tỉ đồng.

Trong quá trình xét xử, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra nhiều lần, xâm phạm việc quản lý đất đai, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và gây dư luận xấu trong dư luận.

Nguyễn Thành Nam biết rõ nhiều thửa đất bỏ hoang, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi cá nhân, Nam chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Cụ thể, với 2 thửa đất tại thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh cũ, Nam chỉ đạo Trần Công Danh tạo lập hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ trái quy định, thậm chí còn tự ghi tên người mua bán, hướng dẫn đo đạc và ký xác nhận. Sau khi được UBND huyện Vạn Ninh cũ cấp giấy chứng nhận, Nam trực tiếp môi giới bán 2 thửa đất này cho một cá nhân, thu lợi bất chính 6,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, đối với thửa đất khác tại thôn Đầm Môn, hồ sơ xin cấp sổ đỏ không có xác nhận phù hợp quy hoạch nhưng Nam vẫn ký duyệt. Dù vụ việc chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nhưng cơ quan điều tra xác định đây là biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, thể hiện dấu hiệu thiếu trách nhiệm.

Hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Khánh Hòa lãnh án tù vì "phù phép" sổ đỏ - Ảnh 2.

TAND khu vực 4 – Khánh Hòa đã tuyên hủy 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hành vi phạm pháp mà có

HĐXX cũng xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tình nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả cùng các tình tiết giảm nhẹ khác nên đã tuyên phạt các mức án trên.

HĐXX nhận thấy hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với các thửa đất nói trên không đúng quy định pháp luật. Tất cả các thửa đất này đều là đất do UBND xã Vạn Thạnh cũ quản lý.

Các giấy chứng nhận quyền sử dụng lần đầu đối với 5 thửa đất dựa trên hành vi phạm tội của các bị cáo là đối tượng phạm tội, không có giá trị sử dụng và không có giá trị pháp lý.

HĐXX đã tuyên hủy 5 sỏ đỏ cấp lần đầu và các sỏ đỏ tách thửa, sang tên, chỉnh lý từ các thửa đất này; buộc những người đang quản lý, sử dụng phải trả lại đất cùng tài sản cho UBND xã Đại Lãnh quản lý theo quy định.

HĐXX tuyên sung công quỹ trên 1,6 tỉ đồng mà các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục thiệt hại trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.


