Người lao động News

Pháp luật

Khánh Hòa: Bàn giao nghi phạm Trung Quốc lừa đảo qua mạng

K. Nam - N. Huy

(NLĐO)- Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an bàn giao nghi phạm lừa đảo qua mạng người Trung Quốc theo nguyên tắc ngoại giao

Ngày 21-10, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công An, dẫn giải, bàn giao Cường (42 tuổi) cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) theo quy định pháp luật và nguyên tắc ngoại giao.

Cường là người bị tình nghi tiếp tay cho đường dây lừa đảo trên mạng, bị Công an quận Bảo An (TP Thâm Quyến, Trung Quốc) ra lệnh bắt giữ vào ngày 23-5-2024.

Khánh Hòa: Bàn giao tội phạm Trung Quốc lừa đảo qua mạng - Ảnh 1.

Đối tượng lừa đảo qua mạng người Trung Quốc bị truy nã quốc tế được Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ và bàn giao cho phía nước bạn

Tuy nhiên, Cường đã trốn sang Việt Nam qua cửa khẩu Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) – giáp với cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam), nên bị công an truy nã.

Qua điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện Cường lưu trú ở khách sạn tại đường Hoàng Hoa Thám (phường Nha Trang) nên bắt giữ.

Tin liên quan

Kịch tính giải cứu người đàn ông Trung Quốc nợ cờ bạc bị bắt cóc

Kịch tính giải cứu người đàn ông Trung Quốc nợ cờ bạc bị bắt cóc

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng giải cứu một người đàn ông Trung Quốc bị nhóm người khống chế, buộc gọi về cho người thân chuyển tiền trả nợ.

Hành trình bóc gỡ đường dây đưa người Trung Quốc qua Việt Nam, sang Campuchia làm việc

Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã kể về hành trình phá án với nhiều biện pháp nghiệp vụ phức tạp.

Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động

(NLĐO)- Nhiều người thân ruột thịt của 2 nạn nhân đã trực tiếp tham gia bán 2 bé gái sang Trung Quốc

Trung Quốc tỉnh Khánh Hòa công an tỉnh cửa khẩu Hữu nghị tỉnh lạng sơn
