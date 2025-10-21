Khánh Hòa: Bàn giao nghi phạm Trung Quốc lừa đảo qua mạng

Ngày 21-10, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công An, dẫn giải, bàn giao Cường (42 tuổi) cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) theo quy định pháp luật và nguyên tắc ngoại giao.

Cường là người bị tình nghi tiếp tay cho đường dây lừa đảo trên mạng, bị Công an quận Bảo An (TP Thâm Quyến, Trung Quốc) ra lệnh bắt giữ vào ngày 23-5-2024.

Đối tượng lừa đảo qua mạng người Trung Quốc bị truy nã quốc tế được Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ và bàn giao cho phía nước bạn

Tuy nhiên, Cường đã trốn sang Việt Nam qua cửa khẩu Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) – giáp với cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam), nên bị công an truy nã.

Qua điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện Cường lưu trú ở khách sạn tại đường Hoàng Hoa Thám (phường Nha Trang) nên bắt giữ.