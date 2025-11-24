HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ

Xuân Mai

(NLĐO) - Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia cho biết hơn 12.000 người tại 8 bang Malaysia bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt do mưa lớn gây ra.

Báo cáo từ Cơ quan Xử lý Thảm họa Quốc gia hôm 24-11 cho thấy 11.009 người thuộc 3.839 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các bang Kedah, Kelantan, Penang, Perak, Perlis, Terengganu và Selangor.

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ - Ảnh 1.

Hơn 11.000 người tại 7 bang của Malaysia bị ảnh hưởng. Ảnh: Bernama

Bang Kelantan, phía Đông Bắc Malaysia, giáp với Thái Lan, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 9.000 người bị ảnh hưởng. Chưa có trường hợp thiệt mạng nào được ghi nhận.

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ - Ảnh 2.

Khu vực Taman Bendahara ở Pengkalan Chepa - Malaysia bị ngập ngày 22-11. Ảnh: BERNAMA

60 nơi trú ẩn tạm thời đã được mở tại các bang bị ảnh hưởng để tiếp nhận những người sơ tán. Theo chính quyền, tình hình ở bang Kelantan vẫn rất nghiêm trọng do mưa lớn tiếp diễn trong khu vực.

Trong khi đó, Selangor đã trở thành bang mới nhất bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, làm tăng thêm danh sách các khu vực cần ứng phó khẩn cấp và cứu trợ.

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ - Ảnh 3.

Bang Kelantan - Malaysia là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Ảnh: BERNAMA

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ - Ảnh 4.

Nước lũ tại Klang, bên ngoài thủ đô Kuala Lumpur ngày 24-11. Ảnh: EPA PHOTO: EPA

Trong khi đó, tại Thái Lan, lũ lụt nghiêm trọng vẫn tiếp diễn ở hầu hết 10 tỉnh phía Nam hôm 24-11, với dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trong khu vực cho đến ngày 25-11.

Theo Bangkok Post, số hộ gia đình bị ảnh hưởng nhiều nhất là ở tỉnh Songkhla (243.568 hộ), tiếp theo là tỉnh Nakhon Si Thammarat (210.950 hộ).

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ - Ảnh 5.

Nước lũ ngập sâu đến ngực tại huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla - Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Mực nước lũ ở các tỉnh phía Nam đang dâng cao, ngoại trừ Surat Thani và Krabi, nơi lũ đã rút. Các khu vực bị ngập lụt lan rộng ở Narathiwat và Yala.

Đường ray xe lửa và đường cao tốc ở nhiều tỉnh phía Nam đã bị chặn khi mưa liên tục trút xuống hầu hết khu vực.

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ - Ảnh 6.

Binh sĩ hỗ trợ người dân tại khu vực bị lũ lụt Phatong, Hat Yai, tỉnh Songkhla. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Cơ quan Đường sắt Nhà nước Thái Lan cho biết hôm 24-11 đã dừng 12 chuyến tàu và điều chỉnh lộ trình của 4 chuyến tàu ở các tỉnh phía Nam.

Ông Piyapong Jiwattanakulpaisarn, Tổng giám đốc Sở Đường bộ, cho biết lũ lụt đã làm tắc nghẽn các tuyến đường cao tốc tại các tỉnh phía Nam gồm Songkhla, Phatthalung, Satun, Pattani, Narathiwat.

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ - Ảnh 7.

Quốc lộ 4092 chìm trong nước ở Mayo, Pattani. Ảnh: Cục Đường bộ Thái Lan

Trong khi đó, TP Hat Yai, một địa điểm du lịch nổi tiếng, đã được tuyên bố là vùng thảm họa cùng với tất cả các huyện khác ở tỉnh Songkhla. Nước lũ dâng cao đã cắt đứt các tuyến đường chính, cô lập các khách sạn và khiến nhiều du khách bị mắc kẹt.

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ - Ảnh 8.

Đường ray bị ngập tại ga đường sắt Ti Wang, Thung Song, Nakhon Si Thammarat. Ảnh: Đường sắt Quốc gia Thái Lan

Theo Bangkok Post, điện đã bị cắt ở một số khu vực lân cận vì lý do an toàn, trong khi dịch vụ internet và hệ thống nước bị gián đoạn.

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ - Ảnh 9.

Xe di chuyển qua dòng nước lũ dâng cao trên một con đường ở Hat Yai, tỉnh Songkhla. Ảnh: Bangkok Post

Theo The Nation, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan chỉ đạo thực hiện chiến dịch cứu trợ du khách, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khách sạn và tổ chức sơ tán bằng xe tải hạng nặng và thuyền.

