Philppines cảnh báo về "mầm" bão số 15

Theo bản tin sáng 24-11 của Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), vùng áp thấp ngoài khơi phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất ở gần tâm áp thấp đạt 45 km/giờ, giật 55 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới mới được đặt tên là VERBENA, dự kiến đổ bộ vào Philippines vào chiều cùng ngày.

Áp thấp nhiệt đới VERBENA có khả năng trở thành cơn bão số 15 trong quá trình di chuyển trên biển Đông - Ảnh: PAGASA

PAGASA cho rằng nhiều khả năng VERBENA sẽ mạnh lên đôi chút trước khi đổ bộ vào vùng Đông Bắc Mindanao, nhưng vẫn là áp thấp nhiệt đới trong suốt quá trình đi qua đất liền Philippines.



Cơ quan này cảnh báo áp thấp nhiệt đới sẽ đem đến mưa lớn, gió mạnh kèm gió giật và sóng lớn ven biển cho đất nước trong những giờ tới.

Trong đó, bờ biển Batanes có thể hứng chịu sóng cao đến 4,5 m. "Du lịch biển tiềm ẩn nhiều rủi ro cho mọi loại tàu thuyền, mọi trọng tải. Tất cả thủy thủ phải ở lại cảng, hoặc nếu đang trên đường, phải tìm nơi trú ẩn hoặc bến cảng an toàn càng sớm càng tốt cho đến khi gió và sóng dịu bớt" - PAGASA khuyến cáo cho khu vực này.



Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/giờ và dự kiến tiếp tục di chuyển chậm qua địa phận Philippines.

Đến sáng 26-11, áp thấp nhiệt đới này sẽ rời bờ biển phía Tây Philippines và có thể mạnh lên thành "bão nhiệt đới" trong quá trình di chuyển trên biển Đông.

"Bão nhiệt đới" theo phân loại của PAGASA tương đương với bão cấp 8-9 theo phân loại của Việt Nam. Nếu dự báo này đúng, đây sẽ là cơn bão số 15 mà Việt Nam gặp phải.

Bản đồ dự báo của PAGASA cũng cho thấy cơn bão có thể ảnh hưởng đến đặc khu Trường Sa từ tối 26, rạng sáng 27-11, sau đó hướng về phía bờ biển miền Trung Việt Nam vào cuối tuần.