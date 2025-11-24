Đèo Prenn lại xuất hiện sạt lở, xuất hiện vết nứt dài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đèo Prenn lại xuất hiện sạt lở, xuất hiện vết nứt dài

Trường Nguyên

(NLĐO) - Vết nứt trên đèo Prenn vừa được phát hiện trên taluy dương, dài khoảng 50m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cung đèo huyết mạch này.

Ngày 24-11, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng đơn vị liên quan khảo sát vị trí sạt trượt mới trên đèo Prenn (phường Xuân Hương – Đà Lạt).

Đèo Prenn lại xuất hiện sạt lở, có vết nứt dài - Ảnh 1.

Vết nứt mới trên đèo Prenn.

Theo ghi nhận, điểm sạt trượt mới nằm cách khu du lịch thác Datanla khoảng 500m. Tại đây, một đoạn taluy đất cùng taluy bê tông xuất hiện vết nứt dài khoảng 50m, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Trước đó ngày 17-11, đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng tại Km224+600 - Km224+700 cùng nhiều đường nứt kéo dài. Tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến đường đèo Prenn, đồng thời cấm lưu thông đến nay.

Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương sữa chữa để đưa đèo Prenn và đèo Mimosa để hoạt động trở lại.

Thống kê mới nhất, mưa lớn tại Lâm Đồng đã ghi nhận 5 người chết, 1 người bị thương; 2.784 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa,; 4.457ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng; hơn 9.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Toàn tỉnh có 180 điểm thuộc các tuyến giao thông nội tỉnh bị sạt lở, nhiều điểm nghiêm trọng như đèo Prenn, đèo Mimosa, Quốc lộ 27C khiến giao thông huyết mạch bị gián đoạn. Tổng thiệt hại ước tính 1.098 tỉ đồng.

Tin liên quan

Đèo Prenn vẫn còn thời hạn bảo hành đến 12-2025

Đèo Prenn vẫn còn thời hạn bảo hành đến 12-2025

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu sớm xác định nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý để tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với sạt lở đèo Prenn.

CLIP: Cận cảnh sạt lở nguy hiểm khiến đèo Prenn phải dừng lưu thông

(NLĐO) - Đoạn taluy âm dài hàng chục mét sạt lở xuống bên dưới, mặt đường còn nhiều vết nứt lớn nên tỉnh Lâm Đồng buộc phải dừng lưu thông qua đèo Prenn.

Đèo Prenn ở Đà Lạt bị "trôi" mảng đường lớn

(NLĐO) - Trên đèo Prenn (phường Xuân Hương – Đà Lạt) xảy ra sạt lở làm trôi một phần mặt đường nên cơ quan chức năng đang cấm lưu thông.

Lâm Đồng Đà Lạt sạt lở Đà Lạt đèo Prenn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo