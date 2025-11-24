Đèo Prenn lại xuất hiện sạt lở, xuất hiện vết nứt dài

Ngày 24-11, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng đơn vị liên quan khảo sát vị trí sạt trượt mới trên đèo Prenn (phường Xuân Hương – Đà Lạt).



Vết nứt mới trên đèo Prenn.

Theo ghi nhận, điểm sạt trượt mới nằm cách khu du lịch thác Datanla khoảng 500m. Tại đây, một đoạn taluy đất cùng taluy bê tông xuất hiện vết nứt dài khoảng 50m, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Trước đó ngày 17-11, đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng tại Km224+600 - Km224+700 cùng nhiều đường nứt kéo dài. Tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến đường đèo Prenn, đồng thời cấm lưu thông đến nay.

Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương sữa chữa để đưa đèo Prenn và đèo Mimosa để hoạt động trở lại.