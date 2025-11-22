Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Huế Xuân

(NLĐO) - Sau khi phát động các chiến dịch quyên góp khẩn cấp, nhiều trường học trở thành "trạm" kết nối yêu thương, chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên.

Trong ngày 22-11, nhiều sinh viên tranh thủ gom quần áo cũ, sắp xếp ngay ngắn để mang đến trường ĐH. 

Gửi trọn tấm lòng về miền Trung

Sau gần 1 ngày tổ chức điểm tiếp nhận cứu trợ, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP HCM, đã tiếp nhận rất nhiều lượt quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề.

Sinh viên Minh Hoàng cho biết ngay khi nhận tin trường phát động kêu gọi vào tối 21-11, Hoàng và 3 bạn cùng phòng trọ đã soạn quần áo cũ, giặt sạch và kịp thời mang đến điểm tập kết của trường. 

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh 1.

Quần áo được sinh viên cẩn thận phân loại theo giới tính, size, độ tuổi

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh 2.

Gạo, bánh, sữa, mì, nước suối... là những thực phẩm rất cần thiết hỗ trợ người dân lúc này

"Thông qua những đoạn clip trên mạng xã hội, em hiểu được bão lũ đang khốc liệt và tàn phá miền Trung kinh khủng như thế nào. Nếu em trong hoàn cảnh đó, không biết em có đủ sức chống chọi hay không. Không thể về quê phụ giúp gia đình vì giao thông khó khăn, em chọn trở thành tình nguyện viên. Em tin rằng đâu đó ở quê nhà cũng có các bạn trẻ đang giúp đỡ gia đình em" - một sinh viên chia sẻ.

Từng túi quần áo, thùng mì, thùng sữa được gửi đến tập kết... Đó là tấm lòng của sinh viên, trong đó có những bạn trẻ là người miền Trung, đang ngày đêm trông ngóng thông tin gia đình.

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh 3.

Không chỉ có sinh viên, nhiều người dân hay tin cũng mang hàng cứu trợ đến Trường ĐH Khoa học Tự nhiên để quyên góp

Trao đổi với phóng viên chiều 22-11, đại diện Trường ĐH Hùng Vương TP HCM cho biết đoàn cứu trợ "Hành trình yêu thương" do nhà trường, CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương và khách sạn Fleur de Lys Quy Nhơn phát động vừa đến tỉnh Gia Lai. Hiện đoàn đang tập kết hàng hóa và chuẩn bị di chuyển đến các khu vực lụt nặng.

"Mỗi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều đã biến thành nguồn động viên thiết thực giúp đồng bào ta vượt qua hoạn nạn" - đại diện nhà trường nhấn mạnh.

Mỗi cơ sở là một điểm tập kết

Tại Trường ĐH Công thương TP HCM, sinh viên tự làm giỏ hoa, quà lưu niệm... Toàn bộ số tiền bán được sẽ gửi đến đồng bào miền Trung.

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh 4.

Sinh viên Trường ĐH Công Thương TP HCM bán hàng gây quỹ cho đồng bào các tỉnh miền Trung

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2026 của trường sẽ khởi động sớm hơn để kịp giúp các em bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Dự kiến bắt đầu từ tháng 12-2025. Chương trình năm nay trọng tâm hỗ trợ tập trung tại các điểm: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và Khánh Hòa.

Với tinh thần “UFM – một mái nhà, một trái tim”, Công đoàn Trường ĐH Tài chính – Marketing và Đoàn trường kêu gọi toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và cựu sinh viên cùng chung tay hướng về đồng bào vùng bão lũ. 

Nhà trường tiếp nhận hỗ trợ bằng vật phẩm như: Mì gói, lương khô, sữa, tập trắng, quần áo ấm đã giặt sạch, nhu yếu phẩm... Đặc biệt, trường sẽ tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ tại tất cả các cơ sở của trường và kéo dài đến hết ngày 25-11.

Hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại do bão

Chiều 22-11, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng thông báo khẩn về việc xét và hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại trong các đợt bão, lũ năm 2025.

Đối tượng được hỗ trợ là sinh viên hệ chính quy đang theo học tại trường trong học kỳ I năm học 2025 - 2026; có hộ khẩu thường trú tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ tại các tỉnh miền Trung và khu vực phía Bắc; gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về người hoặc tài sản do bão, lũ trong năm 2025, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc biên bản ghi nhận sự việc giữa Trung tâm Trải nghiệm và Việc làm Sinh viên với Sinh viên.

Mức hỗ trợ sẽ căn cứ theo tình hình thiệt hại thực tế và nguồn kinh phí hỗ trợ từ nhà trường. Sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng Khoa quản lý sinh viên đến hết ngày 26-11.
Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

Nữ sinh 21 tuổi quê miền Trung đoạt giải nhất cuộc thi "Người Thầy kính yêu"

Nữ sinh 21 tuổi quê miền Trung đoạt giải nhất cuộc thi "Người Thầy kính yêu"

(NLĐO) - Tại lễ trao giải cuộc thi "Người Thầy kính yêu", tác giả Vân Nhi đã trích một phần giải thưởng để ủng hộ đồng bào bị bão lụt miền Trung.

Trường ĐH tổ chức giải bóng đá, gây quỹ hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

(NLĐO) - Sau 3 trận bóng giao hữu, Trường ĐH Tài chính - Marketing đã kêu gọi ủng hộ, hướng về đồng bào miền Trung số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Phân hiệu Trường ĐH Luật TP HCM tại miền Trung sẽ tuyển sinh từ quý 4-2025

(NLĐO) - Dù đã định hướng phát triển đa ngành, song, ngành luật giữ vai trò đào tạo trọng điểm, nòng cốt tại Trường ĐH Luật TP HCM.

TP HCM lũ lụt Trường đại học bão Tây Nguyên quần áo cũ hỗ trợ đồng bào hướng về miền Trung miền Trung sinh viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo