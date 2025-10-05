HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH tổ chức giải bóng đá, gây quỹ hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

Huế Xuân

(NLĐO) - Sau 3 trận bóng giao hữu, Trường ĐH Tài chính - Marketing đã kêu gọi ủng hộ, hướng về đồng bào miền Trung số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Tại sân vận động Thống Nhất (TP HCM) vừa diễn ra giải bóng đá giao hữu giữa ba đội: Đội tuyển cán bộ, công chức TP HCM, đội tuyển Sở GD-ĐT TP và đội tuyển Trường ĐH Tài chính - Marketing.

Chương trình có sự tham sự của ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM; NGƯT - PGS - TS Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing; ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.

Trường ĐH tổ chức bóng đá, gây quỹ hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 1.

Giải bóng đá giao hữu gắn kết tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời lan tỏa ý nghĩa nhân văn chung tay hướng về đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10.

Trường ĐH tổ chức bóng đá, gây quỹ hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP, đội trưởng đội bóng sở, trao bảng ủng hộ 600 triệu đồng.

Trường ĐH tổ chức bóng đá, gây quỹ hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 3.

Trước khi trận đấu bắt đầu, chương trình đã quyên góp được số tiền 1 tỉ đồng

Trường ĐH tổ chức bóng đá, gây quỹ hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 4.

Ba trận cầu giao hữu đã diễn ra trong không khí thể thao sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt và khoảnh khắc đáng nhớ

Tham gia giải đấu, đội bóng cán bộ, công chức TP HCM ủng hộ 100 triệu đồng; đội bóng Sở GD-ĐT TP ủng hộ 600 triệu đồng; đội bóng viên chức, người lao động, người học và cựu người học Trường ĐH Tài chính - Marketing ủng hộ 300 triệu đồng. Ngoài ra, số tiền vận động ủng hộ được quyên góp thêm ngay tại sân vận động là 334.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền quyên góp được toàn giải đấu hơn 1,3 tỉ đồng.

PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của đồng bào khu vực miền Trung. Đây không chỉ là sự sẻ chia "lá lành đùm lá rách" mà còn thể hiện trách nhiệm của nhà trường với cộng đồng.

"Trận giao hữu bóng đá không chỉ để lại dấu ấn về tinh thần thể thao – đoàn kết – sẻ chia mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần kết nối vì cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội và tình yêu thương của các đơn vị, giảng viên, sinh viên và cựu người học" - PGS Đạt bày tỏ.

Trường ĐH tổ chức bóng đá, gây quỹ hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 5.

Sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing ủng hộ đồng bào miền Trung

Khoản quyên góp này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM tiếp nhận và chuyển đến tận tay bà con các tỉnh miền Trung, góp phần giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.


