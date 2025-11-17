Nữ sinh 21 tuổi quê miền Trung đoạt giải nhất cuộc thi "Người Thầy kính yêu"

Vượt qua hơn 200 tác phẩm từ khắp mọi miền đất nước, tác phẩm "Những cô giáo TP HCM bền bỉ chở sách lên non" của tác giả Vân Nhi (21 tuổi) xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi "Người Thầy kính yêu" lần 4 năm 2024- 2025. Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên do Báo Người Lao Động tổ chức.

Nữ sinh đoạt giải nhất trị giá 30 triệu đồng

Chia sẻ tại lễ trao giải diễn ra chiều 17-11, Vân Nhi cho biết mình là người con của vùng đất võ Bình Định, hiện đang là sinh viên của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-TP HCM).

Cầm chứng nhận trên tay, nữ sinh xúc động vì đây là món quà giá trị nhất được nhận từ trước đến nay. Nhờ cuộc thi mà Nhi đã hiểu hơn về nghề giáo, những con người thầm lặng đã dành cả cuộc đời để gieo chữ và truyền yêu thương.

Vân Nhi xúc động khi biết mình đoạt giải nhất cuộc thi "Người Thầy kính yêu" do Báo Người Lao Động tổ chức

Các tác giả đoạt giải cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" và "Người Thầy kính yêu"

"Em đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến các cô giáo đang thực hiện dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”. Đó là những nhà giáo âm thầm cõng từng thùng sách đến với học sinh vùng sâu vùng xa - nơi mà đôi khi, một cuốn sách có thể thay đổi cả tuổi thơ của một đứa trẻ" - nữ sinh xúc động cho biết.

Nữ tác giả trẻ gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức cuộc thi, đồng thời mong muốn trích một phần giá trị giải thưởng để san sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị bão lũ.

"Trong những tháng vừa qua, miền Trung đã phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề vì bão lũ. Là một người con của mảnh đất Bình Định, em thấu hiểu những mất mát mà người dân đang gánh chịu. Em xin phép được đóng góp một phần trong giải thưởng của mình vào chương trình "Trái tim miền Trung" như một lời sẻ chia, một cách gửi lại điều tốt đẹp mà cuộc thi này đã mang đến cho em" - tác giả Vân Nhi chia sẻ.

Ước mơ trở thành phóng viên

Là cô gái hướng ngoại, năng động và đam mê phong trào, Nhi mong ước có thể tốt nghiệp đại học loại giỏi, tìm công việc ổn định để có thể phụ ba mẹ lo cho em trai được học hành đến nơi đến chốn.

"Trước đây em khá hướng nội, những năm cấp 3 của em chỉ tập trung vào việc học. Khi đăng ký nguyện vọng đại học, em từng phân vân giữa các ngành kinh tế, ngôn ngữ… cho đến khi em biết Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Nhân văn" - Nhi bộc bạch.

Từ một người hướng nội, nữ sinh trở thành một trong những sinh viên hoạt động năng nổ tại trường

Nhờ học ngành báo chí, Vân Nhi dần tự tin hơn khi giao tiếp và phỏng vấn mọi người

Ở tuổi 18, Nhi chọn ngành báo chí vì muốn thử thách bản thân và thay đổi để trở thành một phiên bản mới của chính mình. Thời gian đầu, gia đình, đặc biệt là bà và mẹ khá lo lắng, sợ Nhi vất vả hoặc gặp nguy hiểm khi tác nghiệp. Nhưng nhờ được học với các thầy, cô tâm huyết và giàu kinh nghiệm, Nhi càng thêm quyết tâm theo nghề báo.

Trong quá trình thực hiện tác phẩm, Nhi tự hứa với lòng vào một ngày không xa sẽ trở thành thành viên của dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”, giúp các cô giáo cõng sách đến những vùng sâu vùng xa, giúp những trẻ em nghèo có cơ hội tiếp cận tri thức nhiều hơn.

7 tác phẩm đoạt giải cuộc thi "Người Thầy kính yêu" lần 4, năm 2025 - 1 Giải nhất: tác phẩm "Những cô giáo TP HCM bền bỉ chở sách lên non", tác giả Vân Nhi - 1 Giải nhì: tác phẩm "Góp yêu thương vượt lên nghịch cảnh", tác giả Đặng Hoàng An - 2 Giải ba: + Tác phẩm "Vững tay chèo trên đại dương tri thức", tác giả Phan Thị Chính + Tác phẩm "Dốc tâm huyết nâng bước chân trò", tác giả Hoàng Thị Trúc Thủy - 3 Giải khuyến khích + Tác phẩm "GS Nguyễn Trọng Chuẩn - "dòng sông tri thức" không ngừng chảy", tác giả Sông Hàn + Tác phẩm "Cô giáo khiếm thị gieo niềm hy vọng", tác giả Nguyễn Thị Nga + Tác phẩm "Cô ở đây, không còn sợ nữa!", tác giải Nguyễn Phạm Gia Tuệ



