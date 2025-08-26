Sau khi công bố điểm chuẩn ĐH đợt 1 năm 2025, nhiều trường ĐH tại TP HCM đã thông báo xét tuyển bổ sung.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết từ ngày 25-8, trường nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 (tuyển bổ sung) trong kỳ tuyển sinh ĐH 2025.

Đợt xét tuyển bổ sung này theo 3 phương thức gồm: Điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT và kết quả bài thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM, ĐHQG Hà Nội tổ chức.

Mức điểm xét tuyển bổ sung tương đương với mức điểm chuẩn trường đã công bố trước đó.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung trực tuyến tại website: https://tuyensinh.ntt.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP HCM hoặc 331A-331B Đỗ Mười, phường An Phú Đông, TP HCM

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu cuối cho 29 chuyên ngành đào tạo bậc ĐH. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 10-9.

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 hoàn tất thủ tục nhập học

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung tại link: https://tuyensinh.siu.edu.vn/XetTuyenNVBS/2025/

ThS Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết trường áp dụng 3 phương thức:

- Xét tuyển bằng học bạ lớp 12: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 trở lên.

- Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2025: Thí sinh cần tốt nghiệp THPT 2025 và đạt mức điểm tổ hợp 3 môn từ 15 - 18 trở lên theo từng chuyên ngành.

- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2025. Mức điểm nhận hồ sơ từ 600 (theo thang điểm 1.200).

Mức điểm chi tiết của từng phương thức như bảng sau:

Trường ĐH Công thương TP HCM tuyển bổ sung cho 2 chương trình trong nước và 1 chương trình liên kết quốc tế. Trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

- Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12.

- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2025.

- Phương thức 4: Xét tuyển kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư Phạm TP HCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.

Trường nhận hồ sơ đến ngày 20-9.

Các ngành xét tuyển:

Điểm xét tuyển Trường ĐH Công thương TP HCM

Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP HCM nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho 23 ngành đào tạo hệ chính quy theo 3 phương thức:

– Phương thức 1: Xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Xét tuyển từ 15 điểm trở lên

– Phương thức 2: Xét kết quả học tập THPT: lớp 12. Xét tuyển từ 18 điểm trở lên.

– Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM 2025. Xét tuyển từ 500 điểm trở lên.

Thời gian xét tuyển đợt bổ sung từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 31- 8.

Trường ĐH Công nghệ TP HCM cũng xét tuyển bổ sung bằng phương thức xét học bạ theo điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12.

Xét học bạ theo điểm trung bình 3 môn năm lớp 12:

- Tốt nghiệp THPT.

- Tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 đạt từ 18 trở lên. Riêng ngành dược là 21 điểm, ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học là 19 điểm.

Xét điểm trung bình cả năm lớp 12:

- Tốt nghiệp THPT.

- Điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 6 trở lên. Riêng ngành dược là 8 điểm, ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học là 6,5 điểm.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), thí sinh có thể chọn xét tuyển theo điểm học bạ năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn hoặc xét tuyển theo tổng điểm trung bình cả năm lớp 12, tùy thuộc vào thế mạnh và mong muốn của bản thân.

Điều kiện dự kiến để xét tuyển học bạ theo tổ hợp 3 môn lớp 12:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển từ 18 trở lên đối với trình độ ĐH.

Điều kiện dự kiến để xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình cả năm lớp 12:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Điểm trung bình cả năm lớp 12 x 3 đạt từ 18 trở lên.

Trường nhận đăng ký xét tuyển học bạ đến ngày 31- 8.