HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hàng loạt trường ĐH tại TP HCM thông báo xét tuyển bổ sung

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)-Tham gia xét tuyển bổ sung, thí sinh không đăng ký trên hệ thống của Bộ GD-ĐT mà đăng ký trực tiếp vào trường ĐH có xét tuyển.

Sau khi công bố điểm chuẩn ĐH đợt 1 năm 2025, nhiều trường ĐH tại TP HCM đã thông báo xét tuyển bổ sung.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết từ ngày 25-8, trường nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 (tuyển bổ sung) trong kỳ tuyển sinh ĐH 2025.

Đợt xét tuyển bổ sung này theo 3 phương thức gồm: Điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT và kết quả bài thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM, ĐHQG Hà Nội tổ chức.

Mức điểm xét tuyển bổ sung tương đương với mức điểm chuẩn trường đã công bố trước đó.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung trực tuyến tại website: https://tuyensinh.ntt.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP HCM hoặc 331A-331B Đỗ Mười, phường An Phú Đông, TP HCM

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu cuối cho 29 chuyên ngành đào tạo bậc ĐH. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 10-9.

Loạt trường ĐH tại TP HCM tuyển bổ sung - Ảnh 1.

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 hoàn tất thủ tục nhập học

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung tại link: https://tuyensinh.siu.edu.vn/XetTuyenNVBS/2025/

ThS Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết trường áp dụng 3 phương thức:

- Xét tuyển bằng học bạ lớp 12: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 trở lên.

- Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2025: Thí sinh cần tốt nghiệp THPT 2025 và đạt mức điểm tổ hợp 3 môn từ 15 - 18 trở lên theo từng chuyên ngành.

- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2025. Mức điểm nhận hồ sơ từ 600 (theo thang điểm 1.200).

Mức điểm chi tiết của từng phương thức như bảng sau: 

Loạt trường ĐH tại TP HCM tuyển bổ sung - Ảnh 2.

Trường ĐH Công thương TP HCM tuyển bổ sung cho 2 chương trình trong nước và 1 chương trình liên kết quốc tế. Trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển: 

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

- Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12.

- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2025.

- Phương thức 4: Xét tuyển kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư Phạm TP HCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.

Trường nhận hồ sơ đến ngày 20-9.

Các ngành xét tuyển:

Loạt trường ĐH tại TP HCM tuyển bổ sung - Ảnh 3.

Điểm xét tuyển Trường ĐH Công thương TP HCM

Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP HCM nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho 23 ngành đào tạo hệ chính quy theo 3 phương thức:

– Phương thức 1: Xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Xét tuyển từ 15 điểm trở lên

– Phương thức 2: Xét kết quả học tập THPT: lớp 12. Xét tuyển từ 18 điểm trở lên.

– Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM 2025. Xét tuyển từ 500 điểm trở lên.

 Thời gian xét tuyển đợt bổ sung từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 31- 8. 

Trường ĐH Công nghệ TP HCM cũng xét tuyển bổ sung bằng phương thức xét học bạ theo điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12.

Xét học bạ theo điểm trung bình 3 môn năm lớp 12:

- Tốt nghiệp THPT.

- Tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 đạt từ 18 trở lên. Riêng ngành dược là 21 điểm, ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học là 19 điểm.

Xét điểm trung bình cả năm lớp 12:

- Tốt nghiệp THPT.

- Điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 6 trở lên. Riêng ngành dược là 8 điểm, ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học là 6,5 điểm.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), thí sinh có thể chọn xét tuyển theo điểm học bạ năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn hoặc xét tuyển theo tổng điểm trung bình cả năm lớp 12, tùy thuộc vào thế mạnh và mong muốn của bản thân.

Điều kiện dự kiến để xét tuyển học bạ theo tổ hợp 3 môn lớp 12:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển từ 18 trở lên đối với trình độ ĐH.

Điều kiện dự kiến để xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình cả năm lớp 12:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Điểm trung bình cả năm lớp 12 x 3 đạt từ 18 trở lên.

Trường nhận đăng ký xét tuyển học bạ đến ngày 31- 8.

Tin liên quan

Điểm chuẩn gây bất ngờ chứ không bất thường

Điểm chuẩn gây bất ngờ chứ không bất thường

Có sự phân hóa mạnh về điểm chuẩn giữa các nhóm trường và thí sinh có xu hướng chọn trường thay vì chọn ngành

Điểm chuẩn nhiều ngành cao chót vót, vì sao?

Nhiều ngành có điểm chuẩn tăng vọt trong lúc Bộ GD-ĐT đã cố điều chỉnh các quy định nhằm hạn chế thực trạng gây bất bình đẳng này

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe giảm sâu, liệu còn sức hút với thí sinh?

(NLĐO) - Nhiều trường ĐH TP HCM công bố điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe giảm mạnh, trong đó có ngành giảm gần 5 điểm.

xét tuyển bổ sung Nguyễn Tất Thành Trường ĐH Công thương TP HCM Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn xét tuyển ĐH 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo