Giáo dục

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe giảm sâu, liệu còn sức hút với thí sinh?

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO) - Nhiều trường ĐH TP HCM công bố điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe giảm mạnh, trong đó có ngành giảm gần 5 điểm.

Là một trong những nhóm ngành có mức điểm chuẩn gần như tuyệt đối, nhiều người ví von chỉ có học sinh xuất chúng của trường THPT mới có cơ hội trúng tuyển nhóm ngành sức khỏe, đặc biệt là ở ngành y khoa và ngành răng - hàm - mặt.

Tuy nhiên, điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe năm 2025 tại một số trường tốp của TP HCM bắt đầu có xu hướng giảm. Liệu có khả năng này học này đang bắt đầu "hạ nhiệt"?

Nhóm ngành sức khỏe giảm mạnh, liệu còn sức hút với thí sinh? - Ảnh 1.

Sinh viên học nhóm ngành sức khỏe tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

ĐH Y Dược TP HCM có mức điểm chuẩn dao động từ 17 - 27,34 điểm. Ngành y khoa vẫn giữ vị trí cao nhất với 27,34 điểm (giảm nhẹ 0,34 điểm so với năm ngoái), ngành răng - hàm - mặt xếp thứ 2 với 26,45 điểm (giảm 0,9 điểm).

So với năm ngoái, vài ngành có điểm điểm chuẩn giảm sâu. Ví dụ ngành hộ sinh, dinh dưỡng, y học dự phòng, y học cổ truyền, điều dưỡng giảm hơn 3 điểm.

Cụ thể: Năm 2024, ngành hộ sinh lấy điểm chuẩn 22,8, đến năm 2025 giảm còn 18 điểm; ngành điều dưỡng từ 24,03 điểm giảm còn 20,15 điểm; ngành dinh dưỡng điểm chuẩn giảm mạnh nhất, từ 24,1 điểm ở năm ngoái xuống còn 19,25 điểm (giảm 4,85 điểm)

Với Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TP HCM, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 18 - 25,6 điểm. Trong khi năm 2024, điểm chuẩn của trường dao động từ 22 - 26,4 điểm.

Ngành y khoa vẫn giữ điểm chuẩn cao nhất, song giảm từ 26,4 điểm còn 25,6 điểm cho năm 2025.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM có mức điểm chuẩn dao động từ 18 - 25,55 điểm. Ngành y tế công cộng và ngành dinh dưỡng có điểm chuẩn thấp nhất. Ngành y khoa dẫn đầu điểm chuẩn với 25,55 điểm, tuy nhiên vẫn giảm hơn 1 điểm so với năm 2024.

Năm nay, nhà trường tuyển 1.920 chỉ tiêu với 12 ngành đào tạo, trong đó ngành y khoa tuyển đông nhất với 790 chỉ tiêu.

Nhóm ngành sức khỏe giảm mạnh, liệu còn sức hút với thí sinh? - Ảnh 2.

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng khi nhập học đúng thời gian quy định sẽ được nhận học bổng 30% học phí học kỳ đầu tiên của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng công bố mức điểm chuẩn dao động từ 15 - 20,5 điểm. Nhóm ngành khoa học sức khỏe bao gồm ngành y khoa và răng - hàm - mặt lấy điểm chuẩn 20,5 điểm, dược học và y học cổ truyền điểm chuẩn 19 điểm.

Các ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật xét nghiệm y học và kỹ thuật hình ảnh y học có điểm chuẩn 17 điểm.

Tương tự, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng lấy mức điểm chuẩn ngành y khoa và ngành răng - hàm - mặt là 20,5 điểm.

Ngành dược học và y học cổ truyền ghi nhận các mức điểm chuẩn là 19 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 21 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ THPT.

điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe thí sinh trúng tuyển Y khoa giảm mạnh ĐH Y Dược TP HCM y khoa phạm ngọc thạch Trường ĐH Khoa học Sức khỏe ngành răng hàm mặt
