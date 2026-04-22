Thời sự

Hạng mục lớn thứ 4 nút giao An Phú về đích dịp 30-4

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM dự kiến đưa vào khai thác cầu vượt N3 tại nút giao An Phú trong dịp 30-4, góp phần giảm ùn tắc trên trục Mai Chí Thọ.

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều 22-4, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết đang gấp rút hoàn thiện hạng mục cầu vượt N3 thuộc nút giao An Phú để kịp thông xe vào dịp lễ 30-4 tới.

Hạng mục lớn thứ 4 nút giao An Phú về đích dịp 30-4 - Ảnh 1.

Toàn cảnh cầu vượt N3, nút giao An Phú sắp thông xe dịp 30-4 sắp tới

Đảm bảo tiến độ

Cầu vượt N3 được thiết kế phục vụ hướng lưu thông cho ô tô rẽ trái từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống. Khi đưa vào khai thác, công trình giúp tách dòng phương tiện, đặc biệt là xe container, góp phần giảm áp lực giao thông tại nút giao vốn thường xuyên ùn ứ.

Ghi nhận tại công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các hạng mục như lắp đặt lan can, thi công khe co giãn, thảm bê tông nhựa, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống biển báo và chiếu sáng đang được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm tiến độ đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Nhánh cầu vượt N3 thuộc gói thầu xây lắp số 10, có tổng mức đầu tư khoảng 236 tỉ đồng. Công trình dài gần 500 m, rộng 9 m, bố trí hai làn xe một chiều. 

Giảm ùn ứ

Sau khi hoàn thành, phương tiện từ đại lộ Mai Chí Thọ (hướng Võ Nguyên Giáp) có thể rẽ trái trực tiếp sang Đồng Văn Cống, đi thẳng về cảng Cát Lái mà không phải chờ đèn tín hiệu, từ đó giảm xung đột giao thông tại khu vực.

Đây là hạng mục lớn thứ tư được hoàn thành trong tổng thể dự án nút giao An Phú. Trước đó, hầm chui HC1-01 đã thông xe từ ngày 30-6-2025, kết nối đại lộ Mai Chí Thọ (hướng Thủ Thiêm) với đại lộ Võ Nguyên Giáp qua nút giao Đồng Văn Cống. Đến ngày 31-12-2025, cầu vượt N2 – hướng từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây rẽ phải về Mai Chí Thọ (hướng trung tâm), cũng được đưa vào khai thác.

Gần nhất, hầm chui HC1-02 kết nối trực tiếp từ đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây về đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng hầm Thủ Thiêm đã thông xe ngày 2-2-2026, tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông tại cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Hạng mục lớn thứ 4 nút giao An Phú về đích dịp 30-4 - Ảnh 2.

Cầu vượt N3 được thiết kế phục vụ hướng lưu thông cho ô tô rẽ trái từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống

Hạng mục lớn thứ 4 nút giao An Phú về đích dịp 30-4 - Ảnh 3.

Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ giúp tách dòng phương tiện, đặc biệt là xe container, góp phần giảm áp lực giao thông tại nút giao vốn thường xuyên ùn ứ

Hạng mục lớn thứ 4 nút giao An Phú về đích dịp 30-4 - Ảnh 4.

Ghi nhận tại công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các hạng mục như lắp đặt lan can, thi công khe co giãn, thảm bê tông nhựa, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống biển báo và chiếu sáng đang được triển khai đồng loạt

Hạng mục lớn thứ 4 nút giao An Phú về đích dịp 30-4 - Ảnh 5.

Nhánh cầu vượt N3 thuộc gói thầu xây lắp số 10, có tổng mức đầu tư khoảng 236 tỉ đồng

Hạng mục lớn thứ 4 nút giao An Phú về đích dịp 30-4 - Ảnh 6.

Sau khi hoàn thành, phương tiện từ đại lộ Mai Chí Thọ (hướng Võ Nguyên Giáp) có thể rẽ trái trực tiếp sang Đồng Văn Cống, đi thẳng về cảng Cát Lái mà không phải chờ đèn tín hiệu, từ đó giảm xung đột giao thông tại khu vực

Hạng mục lớn thứ 4 nút giao An Phú về đích dịp 30-4 - Ảnh 7.

Nhánh cầu N4, hai làn xe lưu thông theo hướng ngược lại cũng đang được tăng tốc thi công, dự kiến thông xe vào tháng 6-2026

Hạng mục lớn thứ 4 nút giao An Phú về đích dịp 30-4 - Ảnh 8.

Đây là hạng mục lớn thứ tư được hoàn thành trong tổng thể dự án nút giao An Phú

 

Thông xe nhánh hầm chui chiến lược nút giao An Phú

(NLĐO) - Sáng 2-2, TPHCM chính thức thông xe hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú, mở thêm hướng kết nối cao tốc với trung tâm thành phố.

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú

(NLĐO) - Hầm chui HC1-02 nút giao An Phú đang tăng tốc hoàn thiện, sẵn sàng thông xe ngày 2-2-2026 với kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Cầu vượt N2 nút giao An Phú chính thức thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ Đông TPHCM

(NLĐO) - Tối 31-12, nhánh cầu vượt N2 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TPHCM) đã chính thức được đưa vào khai thác

giao thông nút giao An Phú TPHCM cầu vượt N3 nút giao An Phú thông xe cầu vượt N3, nút giao An Phú
