Lao động

Nhiều doanh nghiệp ở Cà Mau nợ bảo hiểm, hàng ngàn lao động "khóc ròng"

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội đã khiến cho quyền lợi của hàng ngàn lao động ở Cà Mau bị ảnh hưởng

Ngày 22-10, ông Lê Hùng Cường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau, cho biết tính đến ngày 30-9, toàn tỉnh có 134 doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số nợ gần 147 tỉ đồng. Từ đó, hơn 2.200 lao động bị ảnh hưởng quyền lợi.

134 doanh nghiệp, đơn vị ở Cà Mau nợ bảo hiểm gần 147 tỉ đồng - Ảnh 1.

Một trong những doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho người lao động

Cụ thể, Công ty Cổ phần Kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt chậm đóng BHXH 82 tháng, nợ hơn 42 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex chậm đóng 135 tháng, nợ gần 28 tỉ đồng…

Thời gian tới, BHXH tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra chuyên đề, xử lý nghiêm vi phạm… Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền và vận động doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ đóng bảo hiểm.

"Doanh nghiệp đã trừ tiền nhưng không nộp cho cơ quan BHXH làm cho lao động bị gián đoạn quá trình tham gia bảo hiểm dẫn đến người lao động bị thiệt thòi. Những gì chúng tôi đang làm không chỉ để thu hồi nợ mà quan trọng hơn là bảo vệ quyền lợi của người lao động" – ông Cường chia sẻ.


Tin liên quan

DN nợ bảo hiểm xã hội, nếu tuyên bố phá sản, người lao động sẽ mất trắng

DN nợ bảo hiểm xã hội, nếu tuyên bố phá sản, người lao động sẽ mất trắng

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hàng chục năm với số tiền rất lớn, nếu tuyên bố phá sản thì người lao động sẽ mất trắng.

Hàng trăm công nhân Công ty May Minh Hoàng 2 "khóc ròng" vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

(NLĐO) - Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội suốt gần ba năm, hàng trăm công nhân Công ty may Minh Hoàng 2 đối mặt với tình cảnh khó khăn.

Ám ảnh nợ bảo hiểm xã hội

Không ít lao động rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

người lao động Cà Mau chậm đóng bảo hiểm xã hội nợ bảo hiểm
