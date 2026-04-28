Kinh tế

Hàng ngàn dự án "đắp chiếu" sắp được tháo gỡ vướng mắc nhờ cơ chế đặc thù

(NLĐO)- Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội được xem là "chìa khóa" tháo gỡ vướng mắc cho hàng ngàn dự án "đắp chiếu" nhằm khơi thông nguồn lực đất đai.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có thông báo bày tỏ sự hoan nghênh về việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 29/2026 - quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài. 

Nghị quyết 29 có hiệu lực từ ngày 1-5-2026. Theo HoREA, đây là "chìa khóa vàng" giúp khơi thông nguồn lực đất đai, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Hiệp hội cũng đánh giá cao việc Bộ Tư pháp đã nhanh chóng tổ chức thẩm định dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết 29, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, sớm đưa chính sách vào thực tiễn.

Nghị quyết 29 / 2026 / qh16: Chìa khóa gỡ vướng cho hàng ngàn dự án Bất động sản - Ảnh 1.

Hàng ngàn dự án vướng mắc pháp lý được kỳ vọng tháo gỡ nhờ Nghị quyết 29/2026

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại Tờ trình 4085 ngày 24-4, đến ngày 30-3-2025, cả nước có 4.489 dự án gặp vướng mắc về đất đai, tương ứng diện tích hơn 198.428 ha, tổng mức đầu tư lên tới khoảng 3,35 triệu tỉ đồng.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương đã xử lý được khoảng 52.790 ha đất, tương ứng 804.953,6 tỉ đồng; 129 dự án được Chính phủ tháo gỡ theo thẩm quyền; 1.814 dự án thuộc thẩm quyền địa phương đang tiếp tục được xử lý; 1.524 dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội đang được nghiên cứu cơ chế tháo gỡ.

HoREA kỳ vọng việc triển khai Nghị quyết 29 cùng nghị định hướng dẫn sắp ban hành sẽ tháo gỡ được khó khăn cho khoảng 3.338 dự án còn lại, bao gồm 1.524 dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội và 1.814 dự án thuộc thẩm quyền địa phương. 

Qua đó, hàng triệu tỉ đồng nguồn lực đang "đắp chiếu" sẽ được khơi thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và khách hàng tại các dự án.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho biết dự thảo nghị định đang được hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét ban hành.

Theo HoREA, việc triển khai quyết liệt cơ chế đặc thù không chỉ là tín hiệu tích cực đối với thị trường bất động sản mà còn tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu phát triển đột phá trong giai đoạn tới.

Cơ hội nào cho dự án “đắp chiếu”?

Cơ hội nào cho dự án "đắp chiếu"?

Số phận của 12 dự án thua lỗ thuộc Bộ Công Thương đang được bộ này cùng các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, định đoạt theo 2 phương án: tiếp tục đầu tư hoặc thu hồi, bán tài sản trả nợ

Nhiều năm "đắp chiếu", dự án BĐS ở Đà Nẵng gây bức xúc

(NLĐO) – Dự án có quy mô gần 10 ha do Công ty Thái Dương làm chủ đầu tư tại phường Tam Kỳ - TP Đà Nẵng được triển khai gần 8 năm vẫn chưa hoàn thành.

Nhà máy nhiên liệu sinh học 2.200 tỉ đồng "sống lại" sau 10 năm "đắp chiếu"

(NLĐO) - Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất dự kiến sẽ chính thức tái sản xuất ethanol để phối trộn xăng sinh học E10 vào tháng 11-2025.

bất động sản xử lý vi phạm Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc Hiệp hội bất động sản
