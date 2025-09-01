HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở

Hoàng Triều

(NLĐO) - Dù sáng 2-9 mới diễn ra lễ diễu binh, diễu hành cho sự kiện A80, nhưng từ rất sớm, hàng ngàn người dân đã đổ về các tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở- Ảnh 1.

Từ sáng sớm ngày 1-9, nhiều tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Tràng Tiền… đã có rất đông người dân và du khách trải thảm, cắm trại qua đêm để giữ chỗ xem diễu binh.

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở- Ảnh 2.

Khu vực vỉa hè đường Tràng Tiền gần như đã không còn chỗ trống. Nhiều gia đình đã trải thảm, mang lều qua đêm để chờ xem diễu binh.

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở- Ảnh 3.

Không ít gia đình, nhóm bạn trẻ sinh sống tại Hà Nội cũng lựa chọn "cắm trại" từ bây giờ để chọn được vị trí quan sát thuận lợi

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở- Ảnh 4.

Ai ai cũng hy vọng có vị trí theo dõi diễu binh, diễu hành A80 đẹp nhất

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở- Ảnh 5.

Mặc dù thời gian chờ đợi khá lâu nhưng ai ai cũng vui vẻ, háo hức chờ đón ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở- Ảnh 6.

Một gia đình đến từ Bắc Ninh có mặt từ lúc 4 giờ sáng để có được vị trí xem diễu binh A80 đẹp

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở- Ảnh 7.

Khu vực tiểu cảnh bồn hoa của một văn phòng cũng biến thành chỗ xem diễu binh

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở- Ảnh 8.

Công an TP Hà Nội thường xuyên có mặt để đề nghị người dân không dựng lều giữ chỗ hay ngồi nhầm vào các vị trí ưu tiên cho cựu chiến binh, người già yếu khi đi xem diễu binh, diễu hành ngày 2-9

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở- Ảnh 9.

Công an TP Hà Nội cũng thường xuyên nhắc nhở người dân phải bảo đảm trật tự công cộng, giữ gìn trật tự đô thị. Không dựng lều, trải áo mưa, thảm, chiếu để giữ chỗ, gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị, làm mất mỹ quan đường phố

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở- Ảnh 10.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xếp gọn nệm để đảm bảo mỹ quan đường phố

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở- Ảnh 11.

Khu vực phố Tràng Tiền, hướng ra Nhà hát Lớn Hà Nội được mọi người yêu thích vì có thể xem nhiều khối đi bộ diễu binh đi ngang

Hình ảnh ấn tượng trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9

Hình ảnh ấn tượng trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9

Thời tiết Hà Nội dịp Quốc khánh 2-9, đề phòng mưa rào, lốc sét

(NLĐO) - Ngày 2-9, thời tiết Hà Nội dự báo sáng có lúc mưa, mưa rào nhẹ, chiều trời nắng và đêm không mưa, nhiệt độ 29-33 độ C.

Lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh tại A80

(NLĐO) - Sự xuất hiện của lực lượng Trinh sát đặc nhiệm, Tổng cục II với trang phục kín mặt đã tạo nên ấn tượng mạnh, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Thời tiết Hà Nội dịp Quốc khánh 2-9, đề phòng mưa rào, lốc sét

(NLĐO) - Ngày 2-9, thời tiết Hà Nội dự báo sáng có lúc mưa, mưa rào nhẹ, chiều trời nắng và đêm không mưa, nhiệt độ 29-33 độ C.

