Thời sự

Thời tiết Hà Nội dịp Quốc khánh 2-9, đề phòng mưa rào, lốc sét

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 2-9, thời tiết Hà Nội dự báo sáng có lúc mưa, mưa rào nhẹ, chiều trời nắng và đêm không mưa, nhiệt độ 29-33 độ C.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh bắt đầu từ 6 giờ 30 đến 10 giờ, sáng thứ Ba, ngày 2-9.

Thời tiết Hà Nội dịp Quốc khánh 2-9, đề phòng mưa rào, lốc sét- Ảnh 1.

Thời tiết Hà Nội 2-9, sáng có lúc mưa, mưa rào nhẹ với xác suất 50-60%, gió nhẹ, nhiệt độ 27-32 độ C.

Hiện nay, nhiều người dân đã ra các tuyến đường để chờ xem diễu binh, diễu hành.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 1-9, thời tiết Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Do vậy, người dân cần chuẩn bị những vật dụng che nắng, che mưa khi ra ngoài và cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh trong cơn dông.

Thời tiết Hà Nội 2-9 và dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Ngày 2-9, thời tiết Hà Nội sáng có lúc mưa, mưa rào nhẹ với xác suất 50-60%, gió nhẹ, nhiệt độ 27-32 độ C; Chiều trời nắng, xác suất mưa 10-20%, nhiệt độ 29-33 độ, đêm không mưa.

Về dự báo thời tiết các khu vực, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 2-9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ 23-33 độ.

Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 24-34 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 20-30 độ; Khu vực Nam Bộ 24-33 độ.

Tin liên quan

Thời tiết TP HCM hôm nay, 31-8: Có nắng, mưa dông về chiều tối

Thời tiết TP HCM hôm nay, 31-8: Có nắng, mưa dông về chiều tối

(NLĐO) - Hôm nay, thời tiết TP HCM có nắng, có mưa vừa về chiều tối và tối, khu vực Nam Bộ có mưa nhiều hơn, trong ngày có mưa vừa, mưa to.

Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

(NLĐO) - Sau đợt mưa to kéo dài, từ sau 14 giờ chiều nay 27-8 đến đêm, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 24-8, cảnh báo mưa dông, lốc sét

(NLĐO) - Trong ngày và đêm 24-8, Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông.

