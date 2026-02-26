Hàng ngàn người dân Đà Nẵng quây kín bờ sông xem hội đua thuyền

Sáng 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), trong không khí rộn ràng đầu xuân Bính Ngọ 2026, UBND xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) phối hợp Tập đoàn FVG tổ chức Giải đua thuyền truyền thống xã Duy Nghĩa mở rộng lần thứ I – Cúp FVG năm 2026.

Hàng ngàn người dân kéo đến cổ vũ cho các đội đua

Đây là hoạt động văn hóa – thể thao tiêu biểu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng giải đấu thành sự kiện thường niên, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương.

Lần đầu tổ chức với quy mô mở rộng tại khu đô thị du lịch Nam Hội An, giải đánh dấu sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp trong việc gìn giữ, tôn vinh văn hóa vùng sông nước xứ Quảng, đồng thời tạo sản phẩm du lịch – thể thao hấp dẫn trên sông Thu Bồn.

Các đội đua tranh tài sôi nổi

Giải quy tụ 9 đội thuyền giàu kinh nghiệm gồm: Hồng Sơn – Duy Nghĩa; Văn Tây – Thăng An; An Trung – Duy Thành; Tân An – Thượng Đức; Đồng Hải – Cẩm Thanh; Bàn Nam – Thu Bồn; Điện Phương – Điện Bàn; Trà Đông – Duy Vinh và Xuân Phú – Quế Sơn.

Hơn 150 vận động viên tranh tài nội dung thuyền đua gỗ nam (17 VĐV/thuyền) ở hai cự ly: Giải Hòa bình (3 vòng đôi, tương đương 3,25 km) và Giải truyền thống (5 vòng đôi, tương đương 5,25 km).

Người dân đứng trên cầu theo dõi đua thuyền

Những màn rượt đuổi quyết liệt, nhịp chèo dồn dập hòa cùng tiếng trống thúc giục đã khuấy động cả khúc sông, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đứng kín hai bên bờ cổ vũ.

Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho biết giải đua thuyền lần thứ I là hoạt động đầu năm nhằm bảo tồn giá trị văn hóa vùng sông nước, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng và tạo không khí vui tươi ngày xuân.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, gắn lễ hội truyền thống với phát triển du lịch, từng bước xây dựng giải đua thuyền thành sự kiện văn hóa – thể thao tiêu biểu của địa phương.



