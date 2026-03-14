Thời sự Chính trị

Hàng ngàn người dâng hương, hoa lên anh linh chiến sĩ Gạc Ma

Tin - ảnh - video: KỲ NAM

(NLĐO) - Trong cơn mưa, hàng ngàn người đổ về Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma kính cẩn dâng hương, dâng hoa lên 64 chiến sĩ hy sinh bảo vệ biển đảo

Sáng 14-3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, nhiều đoàn đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và người dân từ khắp mọi miền đất nước đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma xảy ra ngày 14-3-1988.

Theo Ban quản lý Khu tưởng niệm, chỉ trong buổi sáng đã có 15 đoàn đăng ký dâng hương hoa với hơn 1.200 người (chưa tính các đoàn vãng lai).

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại sự kiện bi tráng của ngày 14-3-1988 tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Khi đó, lực lượng thuộc Lữ đoàn 146 Hải quân và Trung đoàn Công binh 83 Hải quân đang làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đảo thì bị tấn công.

Trong giờ phút sinh tử, những người lính hải quân Việt Nam đã tạo thành "vòng tròn bất tử" để bảo vệ lá cờ Tổ quốc. Họ đứng thành vòng tròn quanh cột cờ, quyết không lùi bước trước họng súng kẻ thù.

Đại diện Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam dâng hương hoa lên Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Trước khi hy sinh, thiếu úy Trần Văn Phương đã hô vang: "Thà hy sinh chứ không thể để mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân". Lời nói ấy đã trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất của người lính giữ đảo.

Cuộc tấn công khiến 64 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh khi quyết giữ đảo. Trong số đó, hiện vẫn còn 56 cán bộ, chiến sĩ nằm lại giữa biển khơi. Sự hy sinh của các anh không chỉ khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà còn góp phần giữ gìn hòa bình để đất nước phát triển hôm nay.

Thiếu tá Trần Thị Thủy – con gái của anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Phương, dâng hương hoa lên tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma và Khu mộ gió

Rất nhiều đoàn viên, học sinh dâng hương lên Khu mộ gió của 64 anh hùng, liệt sĩ hi sinh vì biển đảo quê hương

"Địa chỉ đỏ" của lòng yêu nước

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000 m², khánh thành giai đoạn 1 vào năm 2017 và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Điểm đặc biệt của khu tưởng niệm là phòng trưng bày được xây dựng sâu dưới lớp cát bên vịnh Cam Ranh, nơi lưu giữ 156 tư liệu về Hoàng Sa – Trường Sa, biển đảo Việt Nam và các chiến sĩ Gạc Ma. Trong số đó có 31 kỷ vật của các anh hùng liệt sĩ được gia đình trao tặng.

Theo Ban Quản lý khu tưởng niệm, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, nơi đây đã đón khoảng 3.600 đoàn với gần 650.000 lượt người dân từ khắp cả nước đến dâng hương, tham quan. Nhiều đoàn đã chọn nơi này làm địa điểm tổ chức kết nạp đảng viên, tuyên dương học sinh, cán bộ, đoàn viên… như một cách lan tỏa tinh thần yêu nước và tri ân những người đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên trong phòng trưng bày tư liệu Gạc Ma được rất nhiều bạn trẻ tham quan, tìm hiểu về sự kiện Gạc Ma năm 1988

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma không chỉ là nơi tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn là một "bảo tàng sống" về lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Đây cũng là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Các học sinh trường THCS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa dâng hương lên anh linh 64 anh hùng, liệt sĩ

Đông đảo học sinh với trang phục cờ Tổ quốc của Trường Tiểu học Phước Long 2 đến viếng thăm, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma năm 1988

Thống kê của Ban quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, chỉ sáng 14-3 có khoảng 15 đoàn đăng ký dâng hương với hơn 1.200 người

Đoàn dâng hương của UBND phường Nha Trang cùng nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma mang ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc. Đây là bảo tàng sống về một phần lịch sử đất nước Việt Nam; là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên và các thế hệ trẻ khi đến tham quan.


