Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen trong ngày 26-4, không khí lễ hội đang sôi động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen trong ngày 26-4, không khí lễ hội đang sôi động

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngàn du khách đổ về Núi Bà Đen, chen chân trải nghiệm chợ lá độc lạ, không khí lễ hội sôi động.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 1.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đã đổ về Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), khiến khu vực đỉnh núi luôn trong tình trạng đông đúc, nhộn nhịp từ sáng đến chiều.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, lượng khách đổ về khu du lịch núi Bà Đen tăng mạnh.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 3.

Dòng người chen chân lên đỉnh Núi Bà Đen tham quan, vui chơi ngày lễ.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 4.

Quảng trường trên đỉnh Núi Bà Đen đông kín du khách từ chiều 26-4.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 5.

Các tuyến cáp treo lên đỉnh núi hoạt động liên tục để phục vụ nhu cầu tham quan, chiêm bái và vui chơi của du khách trong ngày lễ.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 6.

Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân chính là phiên chợ lá lần đầu tiên được tổ chức tại đây.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 7.

Chợ diễn ra vào buổi chiều tại quảng trường trên đỉnh núi, tái hiện không gian văn hóa Nam Bộ xưa với các gian hàng lợp lá tranh, tre nứa mộc mạc.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 8.

Đặc biệt, du khách không dùng tiền mặt mà sử dụng lá bồ đề để trao đổi, mua các món ăn dân dã như bánh tráng, bánh bò, cùng nhiều đặc sản nổi tiếng của Tây Ninh. Không khí mua bán rộn ràng, thân thiện tạo nên trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo người tham gia.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 9.

Du khách thích thú dùng lá bồ đề “mua” các món ăn dân dã.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 10.

Ngoài chợ lá, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực nhằm phục vụ du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 11.

Nhiều gia đình tranh thủ check-in kỷ niệm chuyến đi dịp lễ.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 12.

Chị Nguyễn Thị Liên (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên chị lên Núi Bà Đen vào đúng dịp lễ và không khỏi bất ngờ trước không khí đông vui. “Người đông nhưng rất vui. Tôi ấn tượng nhất là chợ lá, dùng lá thay tiền thấy rất lạ và thú vị. Cảm giác như được quay về không gian xưa, mọi người thân thiện, gần gũi”, chị Hồng chia sẻ.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 13.

Trong khi đó, anh Trần Văn Minh (40 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết đã tranh thủ đưa gia đình đi chơi trong dịp nghỉ lễ.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 14.

“Gia đình tôi đi từ sớm để tránh đông nhưng lên đến nơi vẫn rất đông. Tuy nhiên, dịch vụ khá tốt, di chuyển thuận tiện. Các hoạt động như chợ lá hay khu ẩm thực giúp chuyến đi thêm ý nghĩa, nhất là với các con nhỏ”, anh Minh nói.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 15.

Theo đại diện khu du lịch, việc tổ chức chợ lá và các hoạt động trải nghiệm văn hóa không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi của du khách mà còn góp phần quảng bá, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 16.

Dự kiến trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ, lượng khách đến Núi Bà Đen sẽ còn tiếp tục tăng cao.

 

Kiểm soát chặt người và phương tiện vào rừng Núi Bà Đen, dựng barie chặn từ Ma Thiên Lãnh

tỉnh Tây Ninh Tây Ninh núi Bà Đen khu du lịch Sun World Ba Den Mountain dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 30-4
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo