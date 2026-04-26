Kiểm soát chặt người và phương tiện vào rừng Núi Bà Đen, dựng barie chặn từ Ma Thiên Lãnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Kiểm soát chặt người và phương tiện vào rừng Núi Bà Đen, dựng barie chặn từ Ma Thiên Lãnh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Ban Quản lý Khu du lịch Núi Bà Đen lắp barie kiểm soát người, phương tiện vào rừng, siết chặt bảo vệ và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy rừng

Ngày 26-4, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã lắp đặt barie kiểm soát người và phương tiện vào rừng tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen.

Siết chặt kiểm soát vào rừng Núi Bà Đen, dựng barie chặn từ Ma Thiên Lãnh - Ảnh 1.

Barie được lắp tại đường vào Ma Thiên Lãnh để kiểm soát người và phương tiện vào rừng.

Việc lắp đặt barie nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, bảo tồn đa dạng sinh học và chủ động phòng cháy chữa cháy rừng.

Barie được đặt tại đầu dốc tuyến đường vào Ma Thiên Lãnh. Tại đây, lực lượng trực chốt yêu cầu tất cả người và phương tiện phải dừng lại để kiểm tra giấy tờ (trừ trường hợp khẩn cấp). Khu vực cũng được bố trí bảng quy định, nêu rõ các nội dung bắt buộc khi ra, vào rừng.

Theo đó, người dân không được mang theo vũ khí, vật liệu nổ, hóa chất dễ cháy, các loại bẫy, dụng cụ săn bắt động vật hoang dã hoặc công cụ khai thác lâm sản trái phép. Đồng thời, phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ rừng.

Siết chặt kiểm soát vào rừng Núi Bà Đen, dựng barie chặn từ Ma Thiên Lãnh - Ảnh 2.

Lực lượng trực chốt kiểm tra giấy tờ, ghi nhận thông tin người ra vào Khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen.

Ban Quản lý cũng quy định cụ thể các nhóm đối tượng được phép ra, vào khu rừng, gồm: Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng; các đoàn công tác của tỉnh; nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu đang triển khai dự án tại khu du lịch; cán bộ, nhân viên Ban Quản lý; lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân tự vệ đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, còn có các cá nhân, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng (phải xuất trình giấy tờ liên quan); các đoàn nghiên cứu khoa học, thanh tra, kiểm tra có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; nhân viên kỹ thuật bảo trì hạ tầng; phương tiện ưu tiên như xe cứu hỏa, cứu thương, cứu nạn cứu hộ.

Riêng nhóm du khách leo núi, dã ngoại thực hiện theo Thông báo 38/TB-BQL ngày 9-12-2025 của Ban Quản lý.

Trạm kiểm soát hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Lực lượng trực chốt có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ, ghi nhận đầy đủ thông tin người và phương tiện ra, vào; kiên quyết từ chối các trường hợp không đủ điều kiện hoặc không đúng đối tượng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo