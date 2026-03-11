HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực

Phóng sự ảnh: TÂM QUÂN - PHÚ QUỐC

(NLĐO) - Giữa địa thế hùng vĩ, những chùm hoa vông nem đỏ rực như thắp sáng cả ngọn núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh.

Những ngày này, trên các hội nhóm du lịch và nhiếp ảnh, những bức hình về hoa vông nem đỏ rực, mọc cheo leo trên vách núi Bà Đen đang trở thành tâm điểm. Hoa vông nem mang một vẻ đẹp hoang dại, tự do khiến bất cứ ai đi cáp treo lên đỉnh núi cũng phải trầm trồ.

Núi Bà Đen được xem là "nóc nhà Nam Bộ"

Núi Bà Đen được xem là "nóc nhà Nam Bộ"

"Sắc đỏ của hoa vông nem rực rỡ, gai góc và tràn đầy sức sống. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bắt được khoảnh khắc hoa khoe sắc trên triền núi, từ sáng sớm, buổi trưa cho đến lúc hoàng hôn. Đặc biệt, khi có mây, sắc đỏ hiện lên mờ ảo trong màn sương, tạo nên một khung cảnh cực kỳ siêu thực mà hiếm nơi nào có được" – anh Hải Triều, một nhiếp ảnh gia chuyên săn ảnh phong cảnh tại Tây Ninh, chia sẻ.

Cũng theo anh Hải Triều, góc ngắm hoa vông nem đẹp nhất là từ cabin cáp treo lên núi Bà Đen. Từ chân núi lên đỉnh núi, du khách có thể nhìn thấy những cây vông nem đỏ rực đan xen trong sắc xanh của núi. Vào buổi chiều, ánh hoàng hôn phản chiếu xuống từng thảm đỏ của hoa vông nem, làm nên một vẻ đẹp nên thơ và kỳ ảo.

Hoa vông nem vốn dĩ không xa lạ với tâm thức người Việt. Từ lâu, loài cây này đã gắn liền với đời sống thôn quê: lá để gói nem, vỏ làm thuốc an thần, thân cây làm hàng rào nơi làng quê duyên hải hay ven rạch miền Tây.

Theo những người dân Tây Ninh, những gốc vông nem tại đây đã bám rễ từ rất lâu đời, gắn liền với dòng chảy thời gian của ngọn núi cao nhất Nam Bộ.

Bắt đầu nở rộ từ tháng 3 và kéo dài đến tận tháng 5, loài hoa này có đặc tính thú vị là khi ra hoa, cây trút sạch lá, chỉ còn lại những chùm hoa đỏ chói vươn thẳng lên trời. Hình dáng hoa tựa như móng rồng hay lưỡi liềm xếp chồng lên nhau, đầy kiêu hãnh giữa nắng gắt.

Sự kiên cường của vông nem khi bám rễ vào kẽ đá, chắt chiu nhựa sống qua mùa khô để bùng nổ sắc đỏ vào tháng 3 khiến nhiều du khách thích thú.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 2.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 3.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 4.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 5.

Hoa vông nem mang một vẻ đẹp hoang dại, tự do, khiến bất cứ ai đi cáp treo lên đỉnh núi cũng phải trầm trồ

"Ngắm hoa vông nem tại núi Bà Đen có một cảm giác rất khác với hoa gạo tại miền Bắc. Nếu như hoa gạo tạo nên vẻ đẹp yên bình, mộc mạc của các làng quê Bắc Bộ, thì hoa vông nem lại gợi cảm giác về sức sống và vẻ đẹp hoang sơ nhưng kiêu hãnh của ngọn núi cao nhất Nam bộ" – chị Hoàng Anh, ngụ TP Hà Nội, chia sẻ.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 6.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 7.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 8.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 9.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 10.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 11.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 12.

Từ chân núi lên đỉnh núi, du khách có thể nhìn thấy những cây vông nem đỏ rực đan xen trong sắc xanh của núi

Giữa địa thế hùng vĩ, hoa vông nem thắp sáng cả ngọn núi. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, việc đi săn hoa vông nem không chỉ để có ảnh đẹp mà còn là cách để khám phá sự đa dạng của thiên nhiên ở tỉnh Tây Ninh.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 13.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 14.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 15.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 16.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 17.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực - Ảnh 18.

Sự kiên cường của cây vông nem khi bám rễ vào kẽ đá, chắt chiu nhựa sống qua mùa khô để bùng nổ sắc đỏ vào tháng 3 khiến nhiều du khách thích thú

Đặc biệt, mùa hoa vông nem nở rộ cũng là thời điểm bắt đầu của mùa mây tại "nóc nhà Nam bộ". Mũ mây, biển mây, mây vảy rồng…, rất nhiều hiện tượng mây kỳ thú liên tục xuất hiện, khiến núi Bà Đen trở thành địa điểm săn mây và săn hoa thu hút hàng ngàn du khách tìm về.

Tin liên quan

Tây Ninh thông tin về sự kiện đặc sắc sắp diễn ra ở núi Bà Đen

Tây Ninh thông tin về sự kiện đặc sắc sắp diễn ra ở núi Bà Đen

(NLĐO) - Núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh được xem là "nóc nhà Nam bộ", là một trong những điểm đến du lịch tâm linh hàng đầu của khu vực

Ấn tượng mạnh trước tượng Phật dát vàng 24K cao 7,2 m vừa an vị trên đỉnh núi Bà Đen

(NLĐO) - Tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni dát vàng 24K, cao 7,2 m, uy nghi giữa đỉnh núi Bà Đen, tạo không gian hùng vĩ, gây ấn tượng mạnh

Phương Trang mở tuyến Cần Thơ - Tây Ninh, kết nối Tây Đô với núi Bà Đen

(NLĐO) - Việc đưa vào khai thác tuyến Cần Thơ – Tây Ninh tạo thuận lợi cho người dân và du khách từ Tây Đô đến núi Bà Đen hành hương

    Thông báo