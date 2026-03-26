HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hàng ngàn người mua căn hộ nhận tin vui

Bài và ảnh: QUỐC ANH

TP HCM đã tháo gỡ thành công các nút thắt pháp lý tại nhiều dự án nhà ở thương mại

Những động thái khẩn trương từ Tổ công tác 1645 trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) đang mang lại tin vui cho hàng ngàn người mua nhà ở TP HCM sau thời gian dài mòn mỏi chờ đợi.

Hàng loạt dự án được tháo gỡ

Mới đây, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 - chủ trì họp giải quyết vướng mắc cấp sổ hồng cho 4 dự án phát triển nhà ở.

Dự án khu dân cư Nam Sài Gòn - Thế Kỷ 21 (xã Bình Hưng, TP HCM) do Công ty CP Thế Kỷ 21 làm chủ đầu tư. Dự án có 197 nền đất đã cấp sổ hồng hiện đề nghị cấp sổ hồng cho 186 căn nhà đã xây xong. Ông Thắng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị hoàn thiện thủ tục để cấp sổ hồng cho người dân.

Dự án khu đô thị - nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương (Sycamore), phường Bình Dương, do Công ty TNHH Sycamore làm chủ đầu tư có 368 căn nhà thấp tầng. Sau khi làm rõ vướng mắc về nghiệm thu công trình và hạ tầng, Tổ trưởng Tổ công tác thống nhất giải quyết cấp sổ hồng 368 căn này.

Dự án khu căn hộ Habitat Bình Dương - giai đoạn 3 (Khu Công nghiệp VSIP, phường Bình Hòa) do Công ty TNHH Phát triển VSIP-Sembcorp Gateway làm chủ đầu tư cũng đủ điều kiện cấp sổ hồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần phối hợp cơ quan chuyên môn xác định rõ có phát sinh nghĩa vụ tài chính hay không và giải quyết ý kiến về tầng hầm dự án.

Ngoài ra, 24 trường hợp mua nhà tại các dự án ở phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư cũng được tháo gỡ vướng mắc để người dân nộp thuế, sớm cấp sổ hồng.

Trước đó 1 tuần, Tổ công tác 1645 cũng tháo gỡ cho 3 dự án. Chung cư A.C.S.C (phường Thạnh Mỹ Tây) do Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 làm chủ đầu tư, cao 26 tầng, 332 căn hộ, đưa vào sử dụng năm 2020. Sau khi xem xét nghĩa vụ tài chính bổ sung, thủ tục môi trường và bàn giao hạ tầng, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất sẽ cấp sổ hồng trước cho người mua căn hộ. Phần diện tích khác sẽ giải quyết sau khi chủ đầu tư thực hiện xong các yêu cầu.

Chung cư Bến Vân Đồn (phường Vĩnh Hội) do Công ty CP Thương mại và Đầu tư Hồng Hà làm chủ đầu tư, giao đất năm 2015. Dự án có 240 căn hộ, đưa vào sử dụng từ năm 2019 nhưng chưa cấp sổ hồng do vướng chênh lệch hơn 60 m2 đất liền kề làm lối đi chung chưa đóng tiền. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất cấp sổ hồng, yêu cầu chủ đầu tư liên hệ Phòng Kinh tế đất xác định nghĩa vụ tài chính phần chênh lệch và hoàn tất thủ tục cấp phép môi trường.

Hàng ngàn người mua căn hộ nhận tin vui - Ảnh 1.

Dự án chung cư Saigon Gateway hơn 900 căn hộ, chung cư Centum Wealth quy mô 544 căn hộ (phường Tăng Nhơn Phú) được giải quyết vướng mắc, để cấp sổ hồng cho người mua nhà

Mở rộng địa bàn gỡ vướng

Tháng 11-2024, UBND TP HCM ban hành Quyết định 5013/2024 về thành lập Tổ công tác 5013 giải quyết cấp sổ hồng cho người dân. Đến tháng 9-2025, UBND TP HCM ban hành quyết định thành lập Tổ công tác 1645 thay thế Tổ công tác 5013, tiếp tục tổ chức nhiều cuộc họp gỡ vướng.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, tính tròn 1 năm (từ tháng 11-2024 đến đầu tháng 11-2025), Tổ công tác liên tục tổ chức các cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc và giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án. Tổ công tác 5013 và sau này là 1645 đã tổ chức 44 cuộc họp để xem xét, tháo gỡ vướng mắc cho 207 dự án, với 104.967 sản phẩm bất động sản. Theo đó, 173/207 dự án (tương đương 91.332/104.967 sản phẩm bất động sản) đã được tháo gỡ vướng mắc và sẽ được cơ quan đăng ký đất đai giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong năm 2026, Tổ công tác 1645 tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ. Trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ các nội dung vướng mắc làm cơ sở để giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại. Trong đó, chú trọng mở rộng tháo gỡ cho các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Đồng thời, Tổ sẽ phối hợp với Sở Xây dựng để kiến nghị UBND TP HCM xem xét, bổ sung chức năng cho Tổ công tác 1645 nhằm tháo gỡ các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác cấp sổ hồng cho người nhận chuyển nhượng căn hộ, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp bổ sung, trang bị nguồn lực nhằm cải thiện chỉ tiêu cấp sổ hồng trên địa bàn thành phố sau sắp xếp. Cuối cùng, hoàn tất việc xây dựng và công bố trang thông tin điện tử nhằm thực hiện thống nhất chế độ công khai thông tin các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố. 

Tại dự án biệt thự Đồi Ngọc Tước III (phường Tam Thắng) quy mô 19 căn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thống nhất cấp sổ hồng cho người mua. Riêng các trường hợp thay đổi thiết kế, chủ đầu tư phải liên hệ Sở Xây dựng để giải quyết và thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có).

Nhận diện 6 nhóm vướng mắc

Tổ công tác 1645 xác định được 6 nhóm vướng mắc chính khiến người mua nhà chậm được cấp sổ hồng.

Phổ biến nhất là việc chủ đầu tư chưa thực hiện xong nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội và tái định cư; kế đến là tình trạng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, bao gồm cả phần bổ sung; nhiều dự án đang trong quá trình điều tra, thanh tra hoặc chờ thi hành án; chưa hoàn tất xây dựng và bàn giao hạ tầng kỹ thuật, xã hội cho địa phương quản lý; vướng mắc trong việc rà soát pháp lý như ranh mốc, giải phóng mặt bằng, tranh chấp diện tích chung và nguyên nhân cuối cùng là các vi phạm về trật tự xây dựng.


TP HCM liên tiếp lập tổ công tác đặc biệt để "bắt bệnh" từng hồ sơ, quyết tâm gỡ vướng và sớm trao sổ hồng cho người dân

(NLĐO) - Ba dự án với gần 600 căn hộ, biệt thự được giải quyết khó khăn để sớm cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Những tuần cận Tết, tại TP HCM, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản cùng cơ quan quản lý liên tục công bố hoàn tất thủ tục bàn giao nhà, cấp sổ hồng

dự án nhà ở quyền sử dụng đất sổ hồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo