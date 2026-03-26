Hàng ngàn người mua căn hộ nhận tin vui

Những động thái khẩn trương từ Tổ công tác 1645 trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) đang mang lại tin vui cho hàng ngàn người mua nhà ở TP HCM sau thời gian dài mòn mỏi chờ đợi.

Hàng loạt dự án được tháo gỡ

Mới đây, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 - chủ trì họp giải quyết vướng mắc cấp sổ hồng cho 4 dự án phát triển nhà ở.

Dự án khu dân cư Nam Sài Gòn - Thế Kỷ 21 (xã Bình Hưng, TP HCM) do Công ty CP Thế Kỷ 21 làm chủ đầu tư. Dự án có 197 nền đất đã cấp sổ hồng hiện đề nghị cấp sổ hồng cho 186 căn nhà đã xây xong. Ông Thắng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị hoàn thiện thủ tục để cấp sổ hồng cho người dân.

Dự án khu đô thị - nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương (Sycamore), phường Bình Dương, do Công ty TNHH Sycamore làm chủ đầu tư có 368 căn nhà thấp tầng. Sau khi làm rõ vướng mắc về nghiệm thu công trình và hạ tầng, Tổ trưởng Tổ công tác thống nhất giải quyết cấp sổ hồng 368 căn này.

Dự án khu căn hộ Habitat Bình Dương - giai đoạn 3 (Khu Công nghiệp VSIP, phường Bình Hòa) do Công ty TNHH Phát triển VSIP-Sembcorp Gateway làm chủ đầu tư cũng đủ điều kiện cấp sổ hồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần phối hợp cơ quan chuyên môn xác định rõ có phát sinh nghĩa vụ tài chính hay không và giải quyết ý kiến về tầng hầm dự án.

Ngoài ra, 24 trường hợp mua nhà tại các dự án ở phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư cũng được tháo gỡ vướng mắc để người dân nộp thuế, sớm cấp sổ hồng.

Trước đó 1 tuần, Tổ công tác 1645 cũng tháo gỡ cho 3 dự án. Chung cư A.C.S.C (phường Thạnh Mỹ Tây) do Công ty CP Xây lắp Thương mại 2 làm chủ đầu tư, cao 26 tầng, 332 căn hộ, đưa vào sử dụng năm 2020. Sau khi xem xét nghĩa vụ tài chính bổ sung, thủ tục môi trường và bàn giao hạ tầng, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất sẽ cấp sổ hồng trước cho người mua căn hộ. Phần diện tích khác sẽ giải quyết sau khi chủ đầu tư thực hiện xong các yêu cầu.

Chung cư Bến Vân Đồn (phường Vĩnh Hội) do Công ty CP Thương mại và Đầu tư Hồng Hà làm chủ đầu tư, giao đất năm 2015. Dự án có 240 căn hộ, đưa vào sử dụng từ năm 2019 nhưng chưa cấp sổ hồng do vướng chênh lệch hơn 60 m2 đất liền kề làm lối đi chung chưa đóng tiền. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất cấp sổ hồng, yêu cầu chủ đầu tư liên hệ Phòng Kinh tế đất xác định nghĩa vụ tài chính phần chênh lệch và hoàn tất thủ tục cấp phép môi trường.

Dự án chung cư Saigon Gateway hơn 900 căn hộ, chung cư Centum Wealth quy mô 544 căn hộ (phường Tăng Nhơn Phú) được giải quyết vướng mắc, để cấp sổ hồng cho người mua nhà

Mở rộng địa bàn gỡ vướng

Tháng 11-2024, UBND TP HCM ban hành Quyết định 5013/2024 về thành lập Tổ công tác 5013 giải quyết cấp sổ hồng cho người dân. Đến tháng 9-2025, UBND TP HCM ban hành quyết định thành lập Tổ công tác 1645 thay thế Tổ công tác 5013, tiếp tục tổ chức nhiều cuộc họp gỡ vướng.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, tính tròn 1 năm (từ tháng 11-2024 đến đầu tháng 11-2025), Tổ công tác liên tục tổ chức các cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc và giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án. Tổ công tác 5013 và sau này là 1645 đã tổ chức 44 cuộc họp để xem xét, tháo gỡ vướng mắc cho 207 dự án, với 104.967 sản phẩm bất động sản. Theo đó, 173/207 dự án (tương đương 91.332/104.967 sản phẩm bất động sản) đã được tháo gỡ vướng mắc và sẽ được cơ quan đăng ký đất đai giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong năm 2026, Tổ công tác 1645 tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ. Trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ các nội dung vướng mắc làm cơ sở để giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại. Trong đó, chú trọng mở rộng tháo gỡ cho các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Đồng thời, Tổ sẽ phối hợp với Sở Xây dựng để kiến nghị UBND TP HCM xem xét, bổ sung chức năng cho Tổ công tác 1645 nhằm tháo gỡ các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác cấp sổ hồng cho người nhận chuyển nhượng căn hộ, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp bổ sung, trang bị nguồn lực nhằm cải thiện chỉ tiêu cấp sổ hồng trên địa bàn thành phố sau sắp xếp. Cuối cùng, hoàn tất việc xây dựng và công bố trang thông tin điện tử nhằm thực hiện thống nhất chế độ công khai thông tin các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.

Tại dự án biệt thự Đồi Ngọc Tước III (phường Tam Thắng) quy mô 19 căn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thống nhất cấp sổ hồng cho người mua. Riêng các trường hợp thay đổi thiết kế, chủ đầu tư phải liên hệ Sở Xây dựng để giải quyết và thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có).

Nhận diện 6 nhóm vướng mắc Tổ công tác 1645 xác định được 6 nhóm vướng mắc chính khiến người mua nhà chậm được cấp sổ hồng. Phổ biến nhất là việc chủ đầu tư chưa thực hiện xong nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội và tái định cư; kế đến là tình trạng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, bao gồm cả phần bổ sung; nhiều dự án đang trong quá trình điều tra, thanh tra hoặc chờ thi hành án; chưa hoàn tất xây dựng và bàn giao hạ tầng kỹ thuật, xã hội cho địa phương quản lý; vướng mắc trong việc rà soát pháp lý như ranh mốc, giải phóng mặt bằng, tranh chấp diện tích chung và nguyên nhân cuối cùng là các vi phạm về trật tự xây dựng.



