TPHCM: Giải quyết vướng mắc để cấp sổ hồng cho 3 dự án nhà ở

Ngày 13-3, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng – Tổ trưởng Tổ công tác 1645 - đã chủ trì buổi làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua tại các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Đại diện chủ đầu tư dự án chung cư A.C.S.C trình bày các vướng mắc với Tổ công tác 1645.

Dự án chung cư A.C.S.C

Dự án tại số 686 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây do Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 làm chủ đầu tư, cao 26 tầng, 332 căn hộ, nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2020.

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã cho ý kiến về thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, thủ tục môi trường dự án, bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

Ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM kiểm tra lại thủ tục bảo vệ môi trường đã làm hay chưa.

Liên quan việc cấp sổ hồng đối với nhà trẻ và chỗ đậu gửi xe, chủ đầu tư phải cam kết gửi Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM sau khi được các cơ quan chuyên môn có ý kiến cụ thể để được xem xét giải quyết.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải phối hợp với Phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp - Môi trường để rà soát nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Tổ công tác 1645 làm việc với chủ đầu tư 3 dự án để giải quyết vướng mắc, cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết trước mắt, cơ quan chức năng sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người dân mua căn hộ tại chung cư. Phần diện tích khác, chủ đầu tư thực hiện các yêu cầu đã nêu để giải quyết cấp sổ hồng sau.

Dự án chung cư kết hợp thương mại Bến Vân Đồn

Dự án tại địa chỉ số 278-283 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội do Công ty CP thương mại và Đầu tư Hồng Hà làm chủ đầu tư.

Dự án được giao đất năm 2015 với diện tích đất 2.343,7m2 và có phần chênh lệch hơn 60 m2 so với tổng diện tích đất được công nhận. Đây là phần đất liền kề được sử dụng làm lối đi chung, khoảng hở giữa 2 nhà nằm trong ranh dự án chưa đóng tiền sử dụng đất bổ sung.

Dự án đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ năm 2019, có tổng cộng 240 căn hộ. Người dân chưa được cấp sổ hồng do vướng mắc liên quan tới diện tích chênh lệch.

Dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng cũng thống nhất cấp sổ hồng cho người dân. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải liên hệ với Phòng Kinh tế đất để xác định việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung khi sử dụng phần diện tích hơn 60 m2 thuộc phạm vi dự án nhưng chưa được công nhận.

Đồng thời, chủ đầu tư liên hệ Chi cục Bảo vệ môi trường để hoàn tất các thủ tục liên quan đến cấp phép giấy phép môi trường cho chung cư. Về nghĩa vụ nhà ở xã hội, chủ đầu tư phải chuyển hồ sơ về phường để phường có ý kiến về vấn đề này.

Dự án biệt thự Đồi Ngọc Tước III

Dự án nằm tại phường Tam Thắng. Dự án có tổng diện tích là 7.000 m2, trong đó hơn 5.486 m2 xây dựng 19 căn biệt thự vườn còn lại là đường giao thông.

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã xin điều chỉnh mẫu thiết kế kiến trúc đối với lô B7, B8 và đã được UBND TP Vũng Tàu (trước đây) chấp thuận.

Tuy nhiên, nội dung văn bản của UBND TP Vũng Tàu (trước đây) lại nêu: việc thỏa thuận mẫu là cơ sở để chủ đầu tư thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định và không thay thế giấy phép xây dựng. Chủ đầu tư phải thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình đúng với các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

Do đó, chủ đầu tư cần được hướng dẫn những trường hợp thay đổi thiết kế kiến trúc có phải điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép xây dựng hay không.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án. Các trường hợp thay đổi thiết kế, chủ đầu tư liên hệ Sở Xây dựng để có ý kiến giải quyết. Chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung nếu có phát sinh.