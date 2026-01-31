Quyết liệt gỡ "nút thắt" sổ hồng chung cư

Từ năm 2024 đến nay, UBND TP HCM đã 2 lần quyết định thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người dân.

Yêu cầu xử lý dứt điểm

UBND TP HCM vừa có công văn gửi các sở, ngành liên quan phân công giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Trong đó, nhiều dự án nhà ở chậm cấp sổ hồng tiếp tục là vấn đề nóng.

Cử tri Nguyễn Ngọc Toàn, chung cư Sky Center 5B (đường Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa), kiến nghị cơ quan chức năng chỉ đạo chủ đầu tư sớm giải quyết việc cấp sổ hồng cho các cư dân sở hữu nhà tại chung cư này.

Cử tri Ngô Thị Huyền, phường Thủ Đức, đề nghị giải quyết việc cấp sổ hồng cho 50 hộ dân sinh sống tại khu cư xá La San.

Cử tri Trần Thuận Lợi, chung cư Nhà Sài Gòn (số 819 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông), phản ánh việc phê duyệt hồ sơ dự án chung cư Nhà Sài Gòn chưa xác định cụ thể diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng (đặc biệt là khu vực hầm xe, hồ bơi) và quyền sở hữu các phần diện tích này, dẫn đến tranh chấp kéo dài giữa cư dân và chủ đầu tư. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng thông tin tiến độ giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng cho cư dân.

UBND TP HCM giao Sở Xây dựng bổ sung, làm rõ đầy đủ các số liệu và căn cứ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu diện tích hầm xe, hồ bơi nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cư dân. Đồng thời, thông tin tiến độ giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng của cư dân chung cư Nhà Sài Gòn.

Cử tri Phạm Minh Tâm, phường An Phú, phản ánh tình trạng người dân mua đất nền tại dự án do Công ty Trung Dũng làm chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ hồ sơ pháp lý và nghĩa vụ tài chính với doanh nghiệp; dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương. Tuy nhiên, chủ đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, không hoàn tất thủ tục pháp lý để cấp sổ hồng.

Dự án kéo dài nhiều năm và đến nay doanh nghiệp không còn khả năng khắc phục hậu quả. Cử tri kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, có giải pháp tháo gỡ và tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính để người dân sớm được cấp sổ hồng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chuyển biến từ các tổ công tác đặc biệt

Tính từ ngày 1-7-2014 (thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực) đến tháng 4-2023, trên địa bàn TP HCM (cũ) có 335 dự án nhà ở thương mại với 191.101 căn đủ điều kiện cấp sổ hồng. Trong đó, chưa cấp sổ hồng cho 81.085 căn, được chia thành 6 nhóm nguyên nhân để giải quyết.

Tháng 11-2024, UBND TP HCM ban hành Quyết định 5013/2024 về thành lập Tổ công tác 5013 giải quyết cấp sổ hồng cho người dân. Sau hơn 8 tháng hoạt động, Tổ công tác 5013 đã tổ chức 33 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án, với hơn 108.170 sản phẩm (căn hộ, nhà ở, officetel...).

Đến tháng 9-2025, UBND TP HCM ban hành Quyết định 1645/2025 thành lập Tổ công tác 1645 thay thế Tổ công tác 5013, tiếp tục tổ chức nhiều cuộc họp gỡ vướng.

Mới đây nhất, tổ công tác 1645 đã tổ chức họp tháo gỡ vướng mắc cho 3 dự án. Chung cư Thái An 3 và 4 (phường Đông Hưng Thuận), tổng 780 căn hộ. Dự án thứ 2 là khu dân cư Hà Đô (phường Thới An), chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng cho 124 căn nhà thấp tầng và 256 căn hộ chung cư cao tầng. Dự án thứ 3 là khu thương mại và căn hộ I-Home (số 359 Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Tây), gồm 3 khối A, B, C với 498 căn hộ.

Trong đó, chung cư Thái An 3 và 4 còn nhiều vướng mắc nên không thể giải quyết nhanh mà cần rà soát, tổng hợp các tồn tại, từng điểm một để giải quyết cho người dân.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh sở sẽ tổng hợp báo cáo thành phố và tập hợp các kiến nghị, nguyện vọng để giải quyết quyền lợi chính đáng cho cư dân.

Trong khi đó, tổ công tác 1645 thống nhất cấp sổ hồng cho người mua căn hộ chung cư cao tầng ở khu dân cư Hà Đô. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải cam kết thực hiện các thủ tục cần thiết như: liên quan nghĩa vụ nhà ở xã hội, cam kết bàn giao hạ tầng kỹ thuật, nhà trẻ và hoàn tất thủ tục môi trường.

Tổ công tác cũng thống nhất cấp sổ hồng cho các căn hộ của chung cư I-Home, còn phần thương mại sẽ xem xét các thủ tục cấp sau.

Sắp có sổ hồng Tháng 4-2025, tổ công tác 5013 họp giải quyết vướng mắc cho một số dự án, trong đó có chung cư Centum Wealth (phường Tăng Nhơn Phú), quy mô 544 căn hộ. Ở dự án này, chủ đầu tư đã giảm diện tích sàn nhà trẻ so với thiết kế được duyệt. Tổ công tác 5013 thống nhất giải quyết cấp sổ hồng trước cho người dân mua căn hộ tại dự án. Liên quan đến nghĩa vụ tài chính và việc xác định sở hữu chung của cư dân và phần sở hữu riêng của chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ liên hệ với cơ quan liên quan để tiếp tục xác định và khắc phục vướng mắc. Bà Trần Thị Nhung, Trưởng Ban Quản trị chung cư Centum Wealth, cho biết đến nay đã ghi nhận những chuyển biến bước đầu. Cụ thể, tháng 12-2025, cơ quan thuế đã phát hành thông báo nộp lệ phí trước bạ đợt 1 cho 52 căn hộ; tiếp theo, đợt 2 thông báo cho 118 căn hộ, trên tổng số 330 căn hộ đã nộp hồ sơ cho chủ đầu tư. "Tuy nhiên, hiện vẫn còn 221 căn hộ thuộc các trường hợp chưa nộp hồ sơ hoặc đã nộp nhưng hồ sơ bị trả về, cần bổ sung/chỉnh sửa, nên chưa đủ điều kiện để tiếp tục các bước tiếp theo. Các hộ dân này hiện đang chờ hướng dẫn cụ thể từ chủ đầu tư và cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ" - bà Nhung chia sẻ.



