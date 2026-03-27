Hàng ngàn người tiễn Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Sáng 27-3, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn - TPHCM (số 6 bis Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM) đã diễn ra Thánh lễ An táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Hàng ngàn người gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã đến tham dự buổi lễ, tiễn biệt Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Đúng 7 giờ 30 phút, linh cữu Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được đưa từ Nhà nguyện cổ ra nơi cử hành Thánh lễ An táng - đặt tại khán đài của Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận.

Tại đây, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã thực hiện các nghi lễ cầu nguyện của Công giáo.

Người tham dự còn được nghe lại tiểu sử của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn; thư chia buồn của Giáo hoàng Leo XIV. Trong thư, Giáo hoàng Leo XIV viết: "Tôi vô cùng đau buồn hay tin về sự qua đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TPHCM. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến Đức Tổng Giám mục, đồng thời đến toàn thể linh mục, tu sĩ và giáo dân của Tổng Giáo phận".

Theo Giáo hoàng Leo XIV, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn ghi dấu bởi sự dấn thân sâu sắc cho việc chăm sóc mục vụ và trách nhiệm xã hội, ngài có một đời sống đơn sơ và khiêm nhường.

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam có lời phân ưu. Theo đó, với 61 năm Linh mục, 33 năm Giám mục và 23 năm Hồng hy, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã in đậm dấu ấn cuộc đời nơi Giáo phận Mỹ Tho và Tổng Giáo phận Sài Gòn cũng như cả Hội thánh Công giáo Việt Nam.

Theo Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, di sản của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn để lại cho hậu thế rất phong phú. Đó không chỉ bao gồm giáo huấn dành cho linh mục, tu sĩ và giáo dân mà còn là cuộc sống cụ thể của một mục tử luôn lo lắng cho đàn chiên.

"Trong mọi công việc của Hội đồng Giám mục, Đức cố Hồng y luôn nhiệt thành, tâm huyết và mang lại nhiều hiệu quả thiêng liêng cho Hội thánh Công giáo tại quê hương Việt Nam thân yêu" - Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có nhiều cố gắng để xây dựng một Hội thánh gần gũi với người nghèo, có trách nhiệm với công ích, nỗ lực đi đến với anh chị em không cùng tôn giáo, xây dựng mối tương quan thân thiện với chính quyền dân sự và với anh chị em đồng bào các tôn giáo khác.

