Tối 22-5, tại Quảng trường biển Tam Thanh (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội ẩm thực "Vị biển".

Từ chiều tối cùng ngày, hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đã đổ về khu vực tổ chức lễ hội để trải nghiệm không gian ẩm thực và tận hưởng bầu không khí lễ hội Đà Nẵng Food lần đầu được tổ chức tại khu vực phía Nam của thành phố.

Ngày hội ẩm thực "Vị biển" lần đầu được tổ chức tại Quảng trường biển Tam Thanh

Diễn ra từ ngày 22 đến 24-5, Ngày hội ẩm thực "Vị biển" được xem như mảnh ghép mở rộng của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 trong chiến lược phát triển du lịch, đưa dòng trải nghiệm lan tỏa từ trung tâm thành phố đến các không gian ven biển và cộng đồng địa phương.

Trong không gian biển mở giàu bản sắc, ngày hội mang đến hành trình khám phá đời sống miền duyên hải qua hương vị, âm thanh và nhịp sống làng chài. Tại đây, du khách có thể thưởng thức hải sản tươi sống, trải nghiệm ẩm thực đặc trưng miền Trung, giao lưu cùng đầu bếp và nghệ nhân, đồng thời trực tiếp tham gia các hoạt động thủ công truyền thống như đan lưới, làm túi lưới, điêu khắc gốc tre, làm chổi đót hay vẽ túi thủ công.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là chuỗi trình diễn ẩm thực theo chủ đề diễn ra từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút hằng ngày với nhiều trải nghiệm hấp dẫn như "Đại tiệc cá ngừ đại dương", "Hương vị cuốn miền di sản", "Đại tiệc gà tre và lợn bản Tây Giang" cùng hoạt động chế biến trực tiếp các món ăn đặc sản xứ Quảng như gỏi cá trích, bánh đập, hến xào, phở sắn Quế Sơn, cơm gà Hội An hay chè bắp.

Bên cạnh không gian ẩm thực, hơn 50 gian hàng OCOP và đặc sản địa phương cũng góp phần tái hiện sinh động bức tranh văn hóa biển miền Trung. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian như hô hát bài chòi kết hợp hoạt động tương tác cộng đồng giúp "Vị biển" không chỉ là nơi thưởng thức món ngon mà còn trở thành không gian kết nối văn hóa và trải nghiệm bản địa.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết việc tổ chức lễ hội tại khu vực phía Nam thành phố thể hiện định hướng phát triển du lịch của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Đó là không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, mà từng bước mở rộng không gian du lịch về các địa phương phía Nam sau sáp nhập, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng biển, văn hóa và cộng đồng bản địa để hình thành thêm những điểm đến mới, giàu bản sắc và giàu trải nghiệm hơn cho du khách.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là sự kiện văn hóa ẩm thực – du lịch thường niên quy mô cấp thành phố diễn ra từ ngày 20-5 đến 24-5 tại công viên Biển Đông, Quảng trường biển Tam Thanh cùng nhiều địa điểm tại Đà Nẵng với chuỗi hoạt động đa dạng, sáng tạo và giàu tính trải nghiệm. Không chỉ là lễ hội ẩm thực đơn thuần, chương trình còn là hành trình khám phá văn hóa xứ Quảng thông qua các hoạt động nghệ thuật, trình diễn, trải nghiệm cộng đồng và tương tác đa giác quan.



