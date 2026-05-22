Đà Nẵng công bố hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Chiều 22-5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động ông Tô Văn Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố, đến nhận công tác tại UBND thành phố. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bổ nhiệm ông Hùng giữ chức Chánh Thanh tra thành phố.

Ông Phạm Trường Sơn, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động đến công tác tại Đảng ủy UBND thành phố, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Lượm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thăng Bình - được điều động đến công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành ủy Đà Nẵng cũng tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Xuân Tiến, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, đến công tác tại Đảng ủy xã Thăng Bình, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chuẩn y bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Tập - giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cũng điều động ông Hà Đức Tiến, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh công tác cán bộ phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ, bố trí đúng năng lực, sở trường và phù hợp từng địa bàn, lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị

Theo ông Lê Ngọc Quang, những nơi khó khăn, cần tạo chuyển biến rõ nét càng phải lựa chọn cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập khẩn trương triển khai công tác nhân sự đối với chức danh đứng đầu chính quyền theo đúng chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm ổn định tổ chức và hoạt động của địa phương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phát huy kinh nghiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Ông Lê Ngọc Quang cũng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm cấp phó dôi dư theo chỉ đạo của Trung ương; đồng thời ưu tiên bố trí cán bộ có năng lực tại các địa bàn trọng điểm về du lịch, đô thị, công nghiệp và dịch vụ nhằm tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.