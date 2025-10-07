HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hàng ngàn túi thuốc từ TP HCM gởi tặng người dân vùng bão lũ

Hải Yến

(NLĐO) - Ngay sau khi phát động, ngành y tế TP HCM đã gửi 5.000 túi thuốc gia đình đến 5 Sở Y tế các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ

Ngày 7-10, Sở Y tế TP HCM cho biết nhằm kịp thời hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 10, ngành y tế thành phố đã phát động chương trình "Túi thuốc gia đình" trong toàn ngành, gồm y tế công lập và tư nhân.

Hàng ngàn túi thuốc đến bà con vùng bão, lũ - Ảnh 1.
Hàng ngàn túi thuốc đến bà con vùng bão, lũ - Ảnh 2.
Hàng ngàn túi thuốc đến bà con vùng bão, lũ - Ảnh 3.

Nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố chung tay, góp sức sắp xếp các túi thuốc hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau khi chương trình được triển khai, nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố đã khẩn trương chuẩn bị các túi thuốc theo hướng dẫn của Sở Y tế. Mỗi túi gồm 12 loại thuốc thiết yếu như hạ sốt, giảm đau, chống dị ứng, bù nước – điện giải… 

Hàng ngàn túi thuốc đến bà con vùng bão, lũ - Ảnh 4.
Hàng ngàn túi thuốc đến bà con vùng bão, lũ - Ảnh 5.
Hàng ngàn túi thuốc đến bà con vùng bão, lũ - Ảnh 6.

Mỗi túi gồm 12 loại thuốc thiết yếu như hạ sốt, giảm đau, chống dị ứng, bù nước – điện giải…

Các loại thuốc này đều đã được hội đồng chuyên môn thẩm định kèm hướng dẫn sử dụng chi tiết, giúp người dân, nhất là ở khu vực đang bị cô lập do bão lũ, có thể tự chăm sóc sức khỏe tại nhà cho cả người lớn và trẻ em.

Hàng ngàn túi thuốc đến bà con vùng bão, lũ - Ảnh 7.
Hàng ngàn túi thuốc đến bà con vùng bão, lũ - Ảnh 8.
Hàng ngàn túi thuốc đến bà con vùng bão, lũ - Ảnh 9.

Nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) chuẩn bị túi thuốc 

Bà Hà Vũ Như Hương, Phó trưởng Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, cho biết các túi thuốc được bệnh viện chuẩn bị sẽ chú trọng tính tiện dụng và độ bền, dễ mang theo, có thể dùng ngay trong điều kiện thiếu thốn, giúp nhiều khu vực khó khăn tiếp cận việc chăm sóc y tế kịp thời.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, ngay sau khi chương trình phát động, bệnh viện đã chuẩn bị 300 túi thuốc để gửi đến người dân vùng bão lũ.

Sở Y tế TP HCM cho biết trong đợt đầu tiên, ngành y tế thành phố dự kiến gửi tặng khoảng 10.000 túi thuốc gia đình. Đến nay, TP HCM đã gửi 5.000 túi thuốc cho 5 Sở Y tế các tỉnh: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Sơn La, Tuyên Quang và Cao Bằng.


chăm sóc sức khỏe hỗ trợ người dân sở y tế nhân viên y tế phòng, chống bệnh ngành y tế bão lũ túi thuốc túi thuốc gia đình vùng mưa bão
