Kinh tế

Hàng quán ở TPHCM tăng giá sau Tết

Trường Thịnh

(NLĐO)- Sau Tết, nhiều người dân tại TPHCM không khỏi bất ngờ khi giá các món ăn quen thuộc đồng loạt tăng thêm vài ngàn đồng mỗi phần.

Anh Trương Quốc Thành, nhân viên văn phòng tại phường Tân Thuận (TPHCM), phản ánh từ quê vào TPHCM đi làm trở lại được vài ngày, anh không khỏi bất ngờ khi hầu hết các quán ăn thường ghé đều tăng giá, như: bánh mì thịt từ 20.000 đồng/ổ lên 25.000 đồng; các món như mì xào bò, bánh canh cua, phở bò cũng tăng trung bình 5.000 đồng. "Mức tăng không lớn nhưng cộng nhiều thứ lại vẫn là số tiền đáng kể, trong khi thu nhập của tôi không thay đổi, nên cũng khá áp lực" - anh Thành chia sẻ.

Tương tự, chị Trần Thị Thu Thảo (ngụ TPHCM) cũng cho hay nhiều quán đã tăng thêm 5.000 đồng/món với lý do giá nguyên vật liệu leo thang.

Có quán dán giá mới đè lên bảng giá cũ, có nơi thay hẳn bảng giá. Thậm chí, một số quán không thông báo trước. "Đến lúc tính tiền, tôi vẫn đưa số tiền như mọi hôm nhưng được báo giá đã tăng thêm 5.000 đồng mới biết" - chị Thảo nói.

Người tiêu dùng bất ngờ khi giá bán tăng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, thực tế, làn sóng tăng giá của các quán ăn bình dân như bún chả, bò né, bánh cuốn nóng… đã diễn ra từ cuối năm 2025 đến nay. Chủ một tiệm bánh canh cá lóc đã hoạt động hơn 3 năm tại TP HCM cho biết vừa tăng thêm 5.000 đồng/suất vì chi phí đầu vào như rau củ, thịt cá đều tăng.

"Mỗi lần khách hỏi vì sao tăng giá tôi cũng ngại nhưng nếu không điều chỉnh thì không đủ bù chi phí. Vợ chồng tôi tự làm, chưa thuê thêm nhân viên; nếu thuê chắc càng khó xoay xở" - chủ quán nói.

Hàng quán ở TPHCM tăng giá sau Tết - Ảnh 1.

Một quán ăn thông báo tăng giá từ đầu tháng 2. Ảnh: Ngọc Ánh

Tương tự, chị Nguyễn Hạnh, chủ quán mì Quảng tại TP HCM, cho biết sau Tết quán đã tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/suất.

Theo chị, quán đã giữ giá suốt hơn 3 năm qua nhưng trước việc giá rau, mì, thịt, trứng, bánh tráng… đồng loạt tăng, việc điều chỉnh là khó tránh khỏi.

"Tôi biết tăng giá khách có thể không vui nhưng chi phí đầu vào tăng thì buộc phải tăng giá để duy trì hoạt động. Chưa kể, tôi còn phải thay đổi giá bán trên các app. Việc tăng phí 3.000 đồng sẽ gây khó khăn khi thối tiền cho khách nhưng phải làm" - chị Hạnh bày tỏ.

- Ảnh 1.

Mì quảng tăng giá từ 3.000 - 5.000 đồng/phần

 

