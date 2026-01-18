Xe bán tải sôi động trước sóng tăng giá

Trước đây, xe bán tải cabin kép (vừa chở người vừa chở hàng hóa) được xếp vào nhóm xe thương mại nên được hưởng ưu đãi thuế, phí, giúp giá cạnh tranh hơn xe du lịch. Tuy nhiên, hiện nay, lệ phí trước bạ đối với xe bán tải đã tăng từ 2% lên 6%, đồng thời thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cũng tăng thêm đáng kể.

Tranh thủ xuống tiền mua xe

Theo Luật Thuế TTĐB (sửa đổi) và Nghị định 360/2025, từ năm 2026, xe bán tải phải chịu thuế TTĐB tăng dần theo dung tích xi-lanh, với lộ trình tăng 3%/năm đến năm 2029. Cụ thể, năm 2026, xe bán tải dung tích từ 2,5L trở xuống chịu thuế TTĐB 15%, tăng lên 18% vào năm 2027 và tăng dần tới 24% vào năm 2029. Xe có dung tích từ 2,5 - 3L có mức thuế TTĐB năm 2026 là 20%, tăng dần lên 29% vào năm 2029. Xe dung tích trên 3L có mức thuế lần lượt là 25%, 28%, 31% và 34% trong các năm 2026, 2027, 2028 và 2029.

Khảo sát các đại lý ô tô ở TP HCM, phóng viên ghi nhận nhiều mẫu bán tải như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Nissan Navara, Ford Ranger... hiện được tiêu thụ khá mạnh, thậm chí một số mẫu không còn xe để bán. Chẳng hạn, các đại lý của Toyota hầu như không còn mẫu Hilux, khách muốn mua phải đặt cọc trước 20 - 50 triệu đồng, dự kiến đến cuối tháng 2-2026 mới có xe để giao.

Các đại lý của Mitsubishi cũng thông báo không còn đủ các bản và các màu xe bán tải, khách cần mua gấp phải chấp nhận lấy bản hoặc màu không ưng ý. Mới tháng trước, mẫu Triton của Mitsubishi còn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm thân vỏ, camera... thì thời điểm này, mọi ưu đãi đều không còn. Tương tự, chiếc Nissan Navara trước đây được giảm giá gần 70 triệu đồng, còn nay khách phải mua nguyên giá.

Một nhân viên bán hàng của đại lý Ford ở TP HCM cho biết sau khi có thông tin thuế TTĐB đối với xe bán tải sẽ tăng dần theo lộ trình kể từ năm 2026, nhiều khách hàng tranh thủ mua trước thời điểm tăng giá. Hiện nay, hầu hết đời xe 2025 tồn kho và một số lượng nhỏ xe mới được nhập về trước ngày tăng thuế TTĐB mới có giá rẻ. "Thị trường đang sôi động trở lại trong khi nguồn xe bán tải không còn dồi dào như trước nên các hãng cũng như đại lý không còn duy trì ưu đãi" - nhân viên này lý giải.

Thị trường xe bán tải dự báo sẽ có biến động trong thời gian tới do không còn lợi thế về thuế, phí

Sức mua sẽ giảm?

Ông Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho biết VAMA từng kiến nghị giữ nguyên mức thuế TTĐB đối với xe bán tải bởi dòng xe này chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa, được sử dụng nhiều ở vùng nông thôn và miền núi, nếu tăng thuế sẽ ảnh hưởng đến sức mua. "Với mức tăng thuế TTĐB 3%, giá thành xe bán tải sẽ tăng khoảng 5% - 6% do kéo theo tăng thuế GTGT, lệ phí trước bạ. Nếu cộng dồn đến năm 2029, khi thuế TTĐB với xe bán tải tăng tổng cộng 9% thì giá thành tăng tương ứng 15%" - ông Quyết tính toán.

Theo ông Quyết, phân khúc khách hàng có nhu cầu mua xe bán tải phục vụ kinh doanh, dịch vụ, vận chuyển nông sản... sẽ cân nhắc nhiều hơn so với nhóm khách mua để đi du lịch, phục vụ nhu cầu gia đình. Nhiều người có kế hoạch mua xe bán tải sẽ tranh thủ mua thời điểm này, bởi dù các ưu đãi hầu như đã được cắt nhưng vẫn có lợi hơn so với việc chờ mua mẫu mới với mức thuế TTĐB tăng.

Ông Phạm Quang Thắng, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Ô tô Hà Nội, nhận định trong năm qua, doanh số xe bán tải giảm sút do kinh tế vẫn còn khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp, đơn vị không có nhu cầu mua xe phục vụ vận chuyển hàng hóa, di chuyển đến các công trình... Ngoài ra, xe bán tải chủ yếu sử dụng động cơ dầu trong khi các thành phố lớn có lộ trình hạn chế phương tiện này vào khu vực trung tâm nên cũng ảnh hưởng đến doanh số.

Chưa kể, quy định siết tải trọng hàng hóa đối với xe bán tải cũng khiến dòng xe này mất ưu thế, nhiều người không còn mặn mà, trong khi một số hãng xe lại đang tung ra nhiều dòng xe tải nhẹ, xe tải van nhỏ gọn, thuận tiện vận chuyển hàng trong nội đô. Việc tăng thuế TTĐB sẽ tạo áp lực kép khiến sức mua dòng xe này dự báo tiếp tục giảm thêm.

Nêu quan điểm khác, ông Nguyễn Văn Tôn, Giám đốc điều hành kinh doanh ô tô Công ty CP Vận tải Hàng không Miền Nam, nhận định việc tăng thuế TTĐB sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến dòng xe bán tải do đây là dòng xe đặc thù, không nhằm phục vụ nhu cầu thông thường nên không có phương tiện nào thay thế được. Trong khi đó, dòng xe du lịch có rất nhiều lựa chọn với nhiều hãng, nhiều mẫu, mức độ cạnh tranh trên thị trường sẽ lớn hơn so với dòng bán tải.