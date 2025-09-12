HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc Tôi lên tiếng

Hàng rong bát nháo trước bệnh viện, UBND phường trả lời chưa thuyết phục

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Đại diện UBND phường Chợ Lớn (TP HCM) nêu lý do hàng rong chiếm dụng lòng lề đường trước các bệnh viện, trong đó có việc biết lịch làm việc của cán bộ

Trong buổi họp báo kinh tế và xã hội chiều 11-9 tại Trung tâm Báo chí TP HCM, UBND phường Chợ Lớn (TP HCM) đã thông tin cụ thể về nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng rong chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường trước các bệnh viện trên địa bàn.

Cụ thể, tại trước Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM và Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương, nhiều người bán hàng rong, xe đẩy chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán khiến tình trạng giao thông qua khu vực này thường xuyên bị ùng ứ.

Đại diện UBND phường Chợ Lớn chỉ ra một số nguyên nhân khiến tình trạng hàng rong bát nháo, trong đó có việc các bệnh viện chưa đáp ứng được nhu cầu mua sắm của bệnh nhân, người nhà; căn tin bệnh viện bán giá cao...

Hàng rong bát nháo trước bệnh viện, UBND phường Chợ Lớn trả lời thiếu thuyết phục - Ảnh 1.

Hàng rong bủa vây trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy

Đặc biệt, thông tin gây chú ý là người bán hàng rong nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng nên đối phó; lợi dụng địa bàn giáp ranh nên khi thấy lực lượng đi kiểm tra, họ đẩy qua phường giáp ranh...

Với các lý do mà đại diện UBND phường Chợ Lớn nêu như trên, có vẻ chưa thuyết phục. Bởi lẽ, nếu căn tin bệnh viện bán giá cao thì phải chỉ ra rõ ràng, có địa chỉ cụ thể để làm việc và truy trách nhiệm.

Về việc người bán hàng rong biết lịch kiểm tra, lịch làm việc của cán bộ phường để đối phó, cũng cần làm rõ. Chẳng hạn lực lượng chức năng đi kiểm tra đúng giờ hay đột xuất; giải pháp để việc kiểm tra và xử lý hiệu quả, triệt để tình trạng này là gì...? 

Trước đây người ta thường lấy cớ hàng rong lợi dụng địa bàn giáp ranh để đối phó nhưng nay địa bàn phường rộng hơn, nhiều nơi đã áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc quản lý địa bàn... Vậy phường Chợ Lớn hiện có khó khăn, vướng mắc gì, cần và sẽ tháo gỡ bằng giải pháp nào trong thời gian tới, thiết nghĩ cũng cần nêu rõ.

Việc hàng rong ngang nhiên chiếm dụng lòng lề đường là vấn đề gây bức xúc cho nhiều người, đặc biệt là những người sinh sống, thường xuyên lưu thông qua khu vực này. 

Còn nhớ, tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 29-6 của Tổ đại biểu số 3 (gồm ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND Tối cao, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách Bệnh viện Chợ Rẫy và ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP HCM), nhiều cử tri đã yêu cầu truy trách nhiệm địa phương khi để tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường trước các bệnh viện.

Trả lời chất vấn của cử tri, ông Lê Minh Trí khẳng định việc lấn chiếm vỉa vè lòng lề đường trước các bệnh viện gây bức xúc là có thật. Địa phương và các bệnh viện phải có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Vậy nên, việc dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các bệnh viện lớn trên địa bàn phường Chợ Lớn là việc mà các bệnh viện trên địa bàn và UBND phường Chợ Lớn phải phối hợp làm ngay, để hạn chế tình trạng ùn ứ trên các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Hồng Bàng.

Ngoài các giải pháp về công nghệ, các quy chế phối hợp, UBND phường Chợ Lớn cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, áp dụng các quy định pháp luật để xử lý mạnh tay vi phạm. Chỉ khi nào thật sự quyết tâm, đồng lòng thì mới mang lại kết quả tốt.

