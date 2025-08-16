HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hàng trăm cảnh sát ập vào phá đường dây kinh doanh đa cấp đang lôi kéo 200 người dự "hội thảo"

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một đường dây dây kinh doanh đa cấp qua website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS vừa bị công an triệt phá.

Ngày 16-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số, thu hồi hơn 30 tỉ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.

Hàng trăm cảnh sát ập vào phá đường dây kinh doanh đa cấp đang lôi kéo 200 người dự "hội thảo"- Ảnh 1.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khi các đối tượng tổ chức hội thảo. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ, phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP HCM đã tổ chức huy động vốn trái phép thông qua website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số mang tên TCIS. Chúng sử dụng mô hình đa cấp, chiêu trò tinh vi để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. 

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng và thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 9-8-2025, khi các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, TP Hà Nội nhằm tuyên truyền, lôi kéo đầu tư đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và chủ chốt tại hiện trường, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo người tham dự về chiêu trò lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TP HCM). Đáng thuê các đối tượng thiết kế website và phát triển đồng tiền TCIS nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư dưới vỏ bọc đầu tư tiền kỹ thuật số.

Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi người dân đã từng tham gia mô hình đa cấp trái phép này liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ.

Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD

Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD

(NLĐO) - Cơ quan công an đã triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin (PAYN) quy mô hàng tỉ USD.

Dùng nhẫn kim cương mỹ ký, mô hình khóa siêu xe... để lừa đầu tư tiền ảo hơn 2.600 tỉ đồng

(NLĐO)- Nhóm tội phạm thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khóa siêu xe... trên thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình.

Bắt nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo lừa hàng chục ngàn người với gần 10.000 tỉ đồng

(NLĐO)-Đánh vào lòng tham với lợi nhuận siêu khủng, các đối tượng đã mồi chài hàng chục ngàn người đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo với gần 10.000 tỉ đồng.

kỹ thuật số tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây tiền kỹ thuật số Thành phố Hồ Chí Minh huy động vốn chiếm đoạt tài sản
